LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Poker dell'Inghilterra!

Premi F5 per aggiornare la pagina.

© foto di Imago/Image Sport

LITUANIA-UCRAINA 0-3

1' Si parte!

4' Ucraina più convinta nei primissimi minuti di gara.

7' GOOOOOL UCRAINA! ZINCHENKO! Vantaggio degli ucraini in Lituania! A segno il calciatore del Manchester City!

10' Prova a reagire la Lituania, mentre l'Ucraina gestisce il vantaggio.

26' GOOOOOOL UCRAINA!!! MARLOS!!!! Raddoppio dell'Ucraina!!!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

60' GOOOOL UCRAINA!! ARRIVA IL TRIS CON MALINOVSKYI! A segno anche il centrocampista dell'Atalanta! L'Ucraina di Shevchenko mette in ghiaccio la partita!

75' Gestisce l'Ucraina il triplice vantaggio, ormai gara chiusa a Vilnius!

INGHILTERRA-BULGARIA 4-0

1' Si parte!

5' Subito Inghilterra in avanti, Bulgaria in difesa in questo avvio di match.

6' Wanderson impegna Pickford, Bulgaria in avanti!

24' GOOOOL INGHILTERRA!!! KANE! Vantaggio degli inglesi con la rete della punta del Tottenham!

30' Con questa rete Kane ha superato Crouch in quanto gol in nazionale. 23 a 22

43' Ancora Kane vicino al gol!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

50' GOOOOOOL INGHILTERRA!!! KANE! Raddoppio degli inglesi con Kane su calcio di rigore!

55' GOOOOOL INGHILTERRA!!! TRIS CON STERLING!!! Dilagano gli inglesi con la rete del calciatore del City!

71' GOOOOOL INGHILTERRA! ARRIVA IL POKER! ANCORA CON KANE! Tripletta per il calciatore del Tottenham, due rigori su due realizzati!

ISLANDA-MOLDAVIA 2-0

1' Si parte!

10' La Moldavia tiene il campo bene nei primi minuti di gara, l'Islanda fatica a salire di ritmo.

20' Bödvarsson sfiora il gol!

31' GOOOOL ISLANDA!!! SIGTHORSSON!! Vantaggio degli islandesi! Arriva il gol dell'Islanda con l'attaccante dell'Aik Solna su assist di Bödvarsson.

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

50' GOOOOOL ISLANDA!!! BJARNASON!!! Arriva il raddoppio dell'Islanda con l'ex Pescara!

71' GOOOOL ISLANDA!!! AUTORETE! Arriva anche il gol del 3-0, si tratta di un'autorete di Mudrac.

17.56 - Le formazioni ufficiali

INGHILTERRA-BULGARIA

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Trippier, Maguire, Keane, Rose; Henderson, Rice, Barkley; Sterling, Kane, Rashford. Ct Southgate

BULGARIA (4-1-4-1): Iliev; S. Popov, Bodurov, Bozhikov, Nedyalkov; Sarmov; Ivanov, I. Popov, Malinov, Wanderson; Marcelinho. Ct Balakov

LITUANIA-UCRAINA

LITUANIA (4-1-4-1): Zubas; Vorobjovas, Palionis, Girdvainis, Mikoliunas; Simkus; Golubickas, Matulevicius, Zulpa, Verbickas; Cernych. Ct Urbonas

UCRAINA (4-3-3): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko; Malinovsky, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Marlos. Ct Shevchenko

ISLANDA-MOLDAVIA

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Hermannsson, Arnason, R. Sigurdsson, Skulason; Traustason, A. Gunnarsson, Sigurdsson, Bjarnason; Bödvarsson, Sigthorsson. Ct Hamern

MOLDAVIA (4-3-3): Koselev; Graur, Mudrac, Armas, Reabciuk; Cebotaru, Ionita, Carp; Ginsari, Cemirtan, Suvorov. Ct Altman

17.55 - Squadre in campo, spazio all'esecuzione degli inni nazionali.

17.46 - Alle 16.00 ha giocato la Repubblica Ceca che ha perso contro il Kosovo. Ai cechi non è bastato Schick, ex Roma e Sampdoria, adesso al Lipsia.

17.41 - Le gare che seguiremo sono Lituania-Ucraina, Inghilterra-Bulgaria e Islanda-Moldavia

17.40 - Buona sera gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Andrea Carlino, benvenuti in questa diretta testuale dei match di qualificazioni ad Euro 2020. Alle 18.00 seguiremo in diretta tre partite.