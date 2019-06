LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Segnano Piatek e Schick!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

GIRONE A

Repubblica Ceca-Bulgaria 2-1

1' SI parte!

4' Vantaggio della Bulgaria! Isa Mustafa! Subito gol degli ospiti!

19' Pareggia Repubblica Ceca! Schick va a segno per i padroni di casa e pareggia l'incontro!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

50' Goooool Repubblica Ceca!!! Ancora Schick!

Montenegro-Kosovo 0-1

1' SI parte!

25' Gooooooool Kosovo!!! Segna Rashica!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

GIRONE B

Ucraina-Serbia 4-0

1' SI parte!

26' Goooool Ucraina!!! Tsygankov! Arriva il vantaggio della squadra di casa!

28' Raddoppio Ucraina! Ancora Tsygankov! Subito il 2-0 per la selezione allenata da Shevchenko!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

47' Goooool Ucraina!! Konoplyanka fa tris!

59' Dilaga l'Ucraina! Arriva il poker con Yaremchuk!

Lituania-Lussemburgo 0-1

1' SI parte!

21' Gooool Lussemburgo!!! Rodrigues! A sorpresa passano in vantaggio gli ospiti

42' Espulso Mikoliunas! Lituania in 10.

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

GIRONE D

Georgia-Gibilterra 3-0 30' Gvilia, 59' Papunashvili, 76' Arveladze su rigore (giocata alle 18.00)

Danimarca-Irlanda 0-0

1' SI parte!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

GIRONE F

Isole Faroe-Spagna 1-2

1' SI parte!

5' Goool Spagna! Sergio Ramos a segno! Vantaggio iberico contro le Faroe.

19' Raddoppio Spagna!!! Navas segna il 2-0! Tutto facile per la selezione di Luis Enrique

30' Isole Faroe a segno! Olsen accorcia le distanze!

33' Spagna fa tris! Autorete di Getsson| Arriva subito il terzo gol per la selezione iberica!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

Svezia-Malta 2-0

1' SI parte!

2' Gooooool Svezia!!! Segna Quaison! Cambia subito il risultato con la rete dell'ex Palermo.

Fine primo tempo!

50' Raddoppio Svezia!!! Claesson a segno!

Norvegia-Romania 1-0

1' SI parte!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

56' Vantaggio Norvegia!!! Elyounoussi! Gol dei padroni di casa!

GIRONE G

Macedonia-Polonia 0-1

1' SI parte!

Fine primo tempo!

56' Goooool Polonia! Segna Piatek! Vantaggio dei polacchi con il cannoniere del Milan!

46' Si riparte!

Austria-Slovenia 0-0

1' SI parte!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

Lettonia-Israele 0-2

1' SI parte!

10' Goooooool Israele!!! Zahavi! Vantaggio della selezione israeliana con l'ex Palermo.

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

59' Gooool Israele!!! Raddoppia Zahavi!

20.40 Squadre in campo, ora gli inni nazionali, poi il fischio d'inizio!

20.25 Squadre in campo per il riscaldamento, tra poco al via le gare delle 20.45.

20.20 Alle 18 si è giocata la gara tra Georgia e Gibiliterra, valevole per il girone D. Successo per 3-0 dei georgiani. Adesso, alle 20.45, tutte le altre dodici gare. In evidenza in particolare Isole Faroe-Spagna, con la nazionale di Luis Enrique che vuole blindare il primo posto nel Gruppo F. Altre gare interessanti sono Macedonia-Polonia, match tra la prima e la terza del Gruppo G, Danimarca-Irlanda (Gruppo D) e Ucraina-Serbia (Gruppo G)

20.15 Gentili lettrici e lettori di TuttoMercatoWeb.com, una cordiale buonasera da Andrea Carlino e benvenuti a Diretta Qualificazioni Euro 2020 con tutti gli aggiornamenti in programma nella serata di oggi.