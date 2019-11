LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Show di Ronaldo! Pari Francia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

REPUBBLICA CECA-KOSOVO 0-1

1' Si parte!

15' Spingono i padroni di casa, ma il Kosovo tiene bene il campo.

30' Ci prova la Repubblica Ceca con Darida, ma il pallone finisce fuori. Ancora cechi all'attacco, ma il gol non arriva.

FINE PRIMO TEMPO!

46' Si riparte!

50' GOOOOL KOSOVO! SEGNA NUHIU! Vantaggio della formazione balcanica!

INGHILTERRA-MONTENEGRO 6-0

1' Si parte!

8' GOOOOL INGHILTERRA! OXLADE-CHAMBERLAIN! Vantaggio dell'Inghilterra con il centrocampista che beffa Miiatovic su assist di Chilwell.

17' GOOOOL INGHILTERRA! SEGNA KANE! Raddoppio della squadra di casa con il colpo di testa dell'attaccante su azione d'angolo.

24' GOOOOOL INGHILTERRA! ANCORA KANE! Tutto facile per gli inglesi che liquidano la pratica Montenegro già a metà di primo tempo.

25' Da segnalare i tre assist di Chillwell per le reti dell'Inghilterra. Inizio super anche per lui!

30' GOOOOL INGHILTERRA!!! RASHFORD! Ancora una rete per l'Inghilterra che dilaga contro i montenegrini.

35' GOOOOOL INGHILTERRA! SEGNA KANE! Ancora un gol per il centravanti inglese: sono undici in sette gare!

FINE PRIMO TEMPO!

46' Si riparte!

55' Sarà quasi accademia in questo secondo tempo per l'Inghilterra.

65' GOOOOOL INGHILTERRA! AUTORETE DI SOFRANAC! Arriva anche il sesto gol per l'Inghilterra!

PORTOGALLO-LITUANIA 6-0

1' Si parte!

5' Calcio di rigore per il Portogallo! Atterrato in area Ronaldo!

6' GOOOOL PORTOGALLO! RONALDO! Subito CR7 a segno dal dischetto!

16' Il Portogallo insiste, la Lituania non riesce a reagire.

19' GOOOOOL PORTOGALLO ANCORA RONALDO!!! Show di CR7 con la nazionale: arriva anche il secondo gol con un destro straordinario. Sono 97 in Nazionale.

29' Ricardo pesca in area di rigore Ronaldo e il numero 7 rimette al centro con un colpo di spalla; lì c'è Paciencia che coglie al volo di destro, ma tira troppo alto.

FINE PRIMO TEMPO!

46' Si riparte!

52' GOOOOL PORTOGALLO! SEGNA PIZZI! Ancora a segno i padroni di casa!

56' GOOOL PORTOGALLO! RETE DI PACIENCIA! Arriva anche il quarto gol per la formazione lusitana!

63' GOOOOL PORTOGALLO! SEGNA BERNARDO SILVA!

65' GOOOOL PORTOGALLO! TRIPLETTA DI RONALDO! CR7 mette a tacere le voci sulla sua forma con una tripletta!

SERBIA-LUSSEMBURGO 2-1

1' Si parte!

11' GOOOOOL SERBIA!!! SEGNA MITROVIC! Subito in vantaggio i padroni di casa!

42' GOOOOL SERBIA! DOPPIETTA DI MITROVIC! Arriva anche il secondo gol per la Serbia: ancora a segno la punta del Fulham.

FINE PRIMO TEMPO!

46' Si riparte!

54' GOOOL LUSSEMBURGO! RODRIGUES! Va a segno la formazione ospite. Gara parzialmente riaperta!

70' GOOOOOL SERBIA! SEGNA RADONJIC! Arriva anche il terzo gol per i padroni di casa.

ALBANIA-ANDORRA 2-2

1' Si parte!

8' GOOOOOL ALBANIA! BALAJ! Si sblocca subito il risultato con il vantaggio degli albanesi.

17' PAREGGIA ANDORRA! SEGNA MARTINEZ! Arriva, a sorpresa, il pareggio degli ospiti!

FINE PRIMO TEMPO!

46' Si riparte!

48' GOOOOOL ANDORRA! ANCORA MARTINEZ! Nuovo vantaggio della piccola selezione pirenaica

52' GOOOOL ALBANIA! PAREGGIA MANAJ! Arriva subito il pari per la nazionale albanese!

FRANCIA-MOLDAVIA 1-1

1' Si parte!

5' Chiaro fin dall'inizio il canovaccio della gara: i francesi fanno possesso palla e vanno all'attacco.

7' MOLDAVIA IN VANTAGGIO! Clamoroso a Parigi con il doppio errore di Lenglet, palla a Rata che da pochi passi beffa Mandanda!

13' Spinge la Francia alla ricerca del pareggio, ma la Moldavia resiste.

30' Attacca la Francia, ma la Moldavia difende con ardore il vantaggio fin qui maturato.

31' GOOOOOL FRANCIA!!! VARANE! Arriva il pareggio dei campioni del mondo: azione contestata con il difensore che mette dentro su errata respinta di Koselev.

FINE PRIMO TEMPO!

46' Si riparte!

70' La Francia attacca, ma il secondo gol non arriva.

20.40 Formazioni sul terreno di gioco. Adesso è il momento degli inni nazionali.

20.22 Ecco le formazioni ufficiali

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celutska, Brabec, Boril; Kral, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Krmencik.

KOSOVO (4-2-3-1): Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Kololli; Rashkaj, V. Berisha; Hadergjonaj, Celina, Rashica; Nuhiu.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Chilwell; Oxlade-Chamberlain, Winks, Mount; Rashford, Kane, Sancho.

MONTENEGRO (4-3-2-1): Miiatovic; Vesovic, Sofranac, Simic, Radunovic; Hocko, Legator, Vukcevic; Jovovic, Haksabanovic; Beciraj.

PORTOGALLO (4-3-3): Patricio; Ricardo, Ruben Dias, Fonte, Mario Rui; Ruben Neves, Bruno Fernandes, Pizzi; Ronaldo, Paciencia, Bernardo Silva.

LITUANIA (4-3-2-1): Sektus; Mikoliunas, Palionis, Girdvainis, Andriuskevicius; Slivka, Simkus, Kuklys; Novikovas, Golubickas; Cernych

SERBIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Ni. Maksimovic, Milenkovic, Mladenovic, Kolarov; Milivojevic, Ne. Maksimovic; Ljajic, Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic.

LUSSEMBURGO (5-4-2): Moris; Jans, Chanot, Gerson, Hall, Carlson; Rodrigues, Philipps, O. Thill, V. Thill; Deville.

ALBANIA (3-1-4-2): E. Berisha; Veseli, Djimsiti, Isamjli; Ramadani; Roshi, Ndoj, Memushaj, Trashi; Balaj, Manaj.

ANDORRA (4-4-2): Gomes; Chus Rubio, Llovera, Emili Garcia, San Nicolas; Clemente, Vales, Moreno, Martinez; Cervos, Alaez.

FRANCIA (4-2-3-1): Mandanda; Pavard, Lenglet, Varane, Digne; Tolisso, Kanté; Mbappé, Griezmann, Coman; Giroud.

MOLDAVIA (4-4-2): Koselev; Jardan, Posmac, Armas, Craciun; Platica, Ionita, Carp, Cociuc; Ginsari, Reta.

20.21 Ecco le squadre già qualificate per Euro 2020: Belgio, Italia, Polonia, Russia, Spagna, Ucraina, Turchia e Francia.

20.19 Si è già giocata una gara: la Turchia ha pareggiato 0-0 contro l'Islanda ed è aritmeticamente qualificato ad Euro 2020. In virtù di questo risultato anche la Francia si qualifica alla competizione.

20.18 In serata si giocheranno sei partite con big in campo

Gruppo A

Repubblica Ceca (12)-Kosovo (11)

Inghilterra (15)-Montenegro (3)

Gruppo B

Portogallo (11)-Lituania (1)

Serbia (10) -Lussemburgo (4)

Gruppo C

Albania (12)-Andorra (3)

Francia (19)-Moldavia (3)

20.15 Gentili lettrici e lettori di TuttoMercatoWeb.com, un caro saluto da Andrea Carlino e benvenuti alla diretta scritta delle gare valevoli per la 9/a giornata delle qualificazioni ad Euro 2020.