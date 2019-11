LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Si parte! Bene Spagna e Svizzera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

GIBILTERRA-SVIZZERA 0-1

1' Si parte!

4' Spinge la Svizzera, ma Gibilterra chiude ogni varco

9' GOOOOL SVIZZERA! ITTEN! Cross basso di Vargas, difesa immobile e il calciatore elvetico mette a segno in scivolata da pochi passi.

IRLANDA-DANIMARCA 0-0

1' Si parte!

4' La posta in palio è altissima, l'Irlanda prova subito a mettere pressione.

20' Sfida ancora ad alta intensità: spingono ancora i padroni di casa, la Danimarca, però, ribatte colpo su colpo.

MALTA-NORVEGIA 0-1

1' Si parte!

4' Ritmo basso in questo avvio di match.

7' GOOOL NORVEGIA!!! KING! Vantaggio degli ospiti! Cambia subito il risultato a La Valletta!

SPAGNA-ROMANIA 1-0

1' Si parte!

5' Spagna subito in avanti, gol annullato a Gaya per fallo in attacco.

7' GOOOOL SPAGNA! SEGNA RUIZ! Vantaggio delle Furie Rosse con il gol del calciatore del Napoli che ribadisce in rete una corta respinta di Radu.

15' Gerard Moreno calcia a botta sicura da dentro l'area: respinge un difensore della Romania.

SVEZIA-ISOLE FAROE 1-0

1' Si parte!

4' Svezia in spinta.

10' La Svezia insiste, ma gli svedesi non trovano la via della rete.

29' GOOOOL SVEZIA!!!ANDERSSON! Vantaggio degli scandinavi con il colpo di testa del giocatore su assist di Danielson!

GRECIA-FINLANDIA 0-1

1' Si parte!

5' Spinge la Grecia alla ricerca del gol.

7' Mantalos conclude dalla distanza, palla che finisce a lato.

20' Ancora Mantolas al tiro, ma non riesce ad inquadrare la porta.

27' GOOOOL FINLANDIA! PUKKI! Errore clamoroso della difesa greca, ne approfitta il numero 10 che va via verso la porta e poi segna con il destro!

LIECHTENSTEIN-BOSNIA 0-0

1' Si parte!

5' Poco o nulla in questo inizio di gara.

12' Hajrovic molto mobile sulla trequarti, ma la difesa del Liechtenstein resiste.

Per il gruppo J l'Italia è in vantaggio per 3-0 contro l'Armenia: reti di Immobile, Zaniolo e Barella. Per gli azzurri si avvicina il ruolino incredibile di 10 vittorie su 10 partite!

20.37 Formazioni di nuovo sul terreno di gioco. Ora spazio agli inni nazionali!

20.30 In campo i gruppi D, F e J per l'ultima giornata. Danimarca, Svizzera e Irlanda si giocano due posti per la fase finale dell'Europeo

20.25 Formazioni in campo da diversi minuti per il riscaldamento.

20.20 Ecco le partite che seguiremo in serata

Gruppo D

Gibilterra-Svizzera

Irlanda-Danimarca

Gruppo F

Malta-Norvegia

Spagna-Romania

Svezia-Isole Faroe

Gruppo J

Grecia-Finlandia

Italia-Armenia

Liechtenstein-Bosnia

20.15 Gentili lettrici e lettori di TuttoMercatoWeb.com, un cordiale saluto da Andrea Carlino e benvenuti alla diretta scritta delle gare delle 20.45 valevoli per l'ultima giornata di qualificazioni ad Euro 2020.