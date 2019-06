LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Tra poco in campo!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

GIRONE A

Repubblica Ceca-Bulgaria 0-0

Montenegro-Kosovo 0-0

GIRONE B

Ucraina-Serbia 0-0

Lituania-Lussemburgo 0-0

GIRONE D

Georgia-Gibilterra 3-0 30' Gvilia, 59' Papunashvili, 76' Arveladze su rigore (giocata alle 18.00)

Danimarca-Irlanda 0-0

GIRONE F

Isole Faroe-Spagna 0-0

Svezia-Malta 0-0

Norvegia-Romania 0-0

GIRONE G

Macedonia-Polonia 0-0

Austria-Slovenia 0-0

Lettonia-Israele 0-0

20.25 Squadre in campo per il riscaldamento, tra poco al via le gare delle 20.45.

20.20 Alle 18 si è giocata la gara tra Georgia e Gibiliterra, valevole per il girone D. Successo per 3-0 dei georgiani. Adesso, alle 20.45, tutte le altre dodici gare. In evidenza in particolare Isole Faroe-Spagna, con la nazionale di Luis Enrique che vuole blindare il primo posto nel Gruppo F. Altre gare interessanti sono Macedonia-Polonia, match tra la prima e la terza del Gruppo G, Danimarca-Irlanda (Gruppo D) e Ucraina-Serbia (Gruppo G)

20.15 Gentili lettrici e lettori di TuttoMercatoWeb.com, una cordiale buonasera da Andrea Carlino e benvenuti a Diretta Qualificazioni Euro 2020 con tutti gli aggiornamenti in programma nella serata di oggi.