LIVE TMW - Quarti Europa League - Inter, Bayer (al 99%) o Rangers. Roma, Wolves o Olympiacos

Quarti Europa League - Inter, Bayer (al 99%) o Rangers. Roma, Wolves o Olympiacos

13.35 - Concluso il sorteggio della fase finale dell'Europa League.

13.24 - Ecco il sorteggio delle semifinali

Se la Roma passa i quarti di finale, becca una tra LASK, Manchester United, Copenhagen o Istanbul Basakşehir, coi red devils chiaramente come primo spauracchio. Se l'Inter passa i quarti di finale, Wolfsburg, Shakhtar, Eintracht Francoforte o Basilea in semifinale. L'Inter e la Roma potranno eventualmente sfidarsi solo in finale.

13.19 - Ecco il sorteggio dei quarti di finale

Wolfsburg o Shakhtar - Eintracht Francoforte o Basilea

LASK o Manchester United - Copenhagen o Istanbul Basakşehir

Inter o Getafe - Glasgow Rangers o Bayer Leverkusen

Wolves o Olympiacos - Roma o Siviglia

Il quadro degli ottavi di finale

Gare di ritorno negli stadi delle squadre di casa

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (2-1)

Bayer Leverkusen-Rangers (3-1)

Wolves-Olympiacos (1-1)

Manchester United-LASK (5-0)

Basilea - Eintracht Francoforte (3-0)

Copenhagen-Istanbul Basakşehir (0-1)

Partite su sfida unica, sede da confermare in Germania

Getafe-Inter

Roma-Siviglia

13.15 - Sarà Thomas Helmer a effettuare il sorteggio - Insieme a Giorgio Marchetti, a effettuare il sorteggio della fase a finale dell'Europa League sarà Thomas Helmer, ex calciatore tedesco che ha vinto questa competizione col Bayern Monaco nel 1996.

13.00 - E' scattata l'ora X, al via la cerimonia per il sorteggio della fase finale dell'Europa League!

11.45 - Lettori di TMW buongiorno e benvenuti al sorteggio di Europa League. Questa mattina, a partire dalle ore 13.00 a Nyon, si terrà il sorteggio della fase conclusiva dell'edizione 20/21, che ripartirà il 5 agosto e si concluderà il 21 dello stesso mese. Ecco tutte le info utili.

Come funzionano i sorteggi?

Sono previsti tre sorteggi: il primo per i quarti di finale, il secondo per le semifinali (opponendo anticipatamente le gare dei quarti) e il terzo per determinare la squadra "di casa" pro forma in finale.

Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti fra squadre della stessa nazione. In questa stagione, i quarti di finale, le semifinali e la finale verranno disputate in gara secca ad eliminazione diretta, tutte in Germania ad agosto. Si terranno nei seguenti quattro stadi:

Stadion Köln a Colonia (finale)

MSV Arena a Duisburg

Dusseldorf Arena a Düsseldorf

Arena AufSchalke a Gelsenkirchen

Quali sono le date chiave?

Ottavi di finale 5/6 agosto (fischio d'inizio 18:55, 21:00 CET)

Quarti di finale 10/11 agosto (21:00 CET)

Semifinali 16/17 agosto (21:00 CET)

Finale 21 agosto (21:00 CET)