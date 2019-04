LIVE TMW - Questa sera Liverpool-Porto. Lusitani per vendicare lo 0-5

© foto di Imago/Image Sport

11.47 - DRAGONI COME I BEATLES - Interessante la prima pagina di A Bola dove in vista di Liverpool-Porto vengono immortalati quattro giocatori del Porto ad Abbey Road, facendo il verso alla celeberrima copertina dell'album dei Beatles.

O #FCPorto joga hoje com o Liverpool para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Sérgio Conceição diz que é possível ganhar em terras de sua majestade. Capitão do Eintracht Drankfurt fala sobre Seferovic. Jorge Jesus pode estar a caminho da china. pic.twitter.com/13EjpnvH4f — A Bola (@abolapt) 9 aprile 2019

11.28 - SQUALIFICATI PEPE ED HERRERA - Due assenze pesanti per Sergio Conçeiçao: Pepe ed Héctor Herrera, entrambi squalificati. In dubbio Alex Telles. Diffidati Danilo, Militão e Otávio.

11.24 - DUBBIO VAN DIJK - Due indisponibili per infortunio in casa Liverpool: Gomez e Oxlade-Chamberlain. Squalificato Robertson. In dubbio Lallana, Matip, Van Dijk e Wijnaldum.

11.14 - I PROBABILI 22 - Queste le probabili formazioni di questa sera:

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Milner; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

PORTO: Casillas; Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles; Danilo, Otávio, Corona; Brahimi, Marega, Soares. All. Sergio Conçeiçao

11.00 - UN ANNO DOPO LO 0-5 DEL DRAGAO - Questa sera ad Anfield va in scena l'andata dei quarti di finale di Champions League: Liverpool-Porto, un anno dopo. Le due squadre si sono incontrate negli ottavi di finale della passata edizione, con i reds che ipotecarono la qualificazione all'andata: 5-0 all'"Estadio Do Dragao", risultato che rese la partita di ritorno una formalità.