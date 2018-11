LIVE TMW - Quique Setién:"Higuain out? C'è Cutrone che ci ha già fatto gol"

Fonte: inviato a Siviglia

Il tecnico del Betis, Quique Setién, interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan:

Cosa si aspetta dal Milan?"Avranno analizzato la partita dell'andata e cercheranno di migliorarla. Non so se faremo cambio di sistema, vedremo domani. Mi aspetto il miglior Milan, quello che ha vinto le ultime tre partite".

Farete tanti cambi visto che avete a breve la sfida contro il Barcellona?"No, penso adesso a questa partita e quello che ci interessa veramente è vincere questa partita, qualificarci. Poi verrà il Barcellona, che avremo in testa. Poi ci sono giocatori sicuramente stanchi. Vedremo dopo l'ultimo allenamento".

Questa può essere la sfida decisiva per la vostra qualificazione: "Anche un pari sarebbe un buon risultato ma puntiamo alla vittoria, considerando che se l'Olympiacos non dovesse vincere saremmo qualificarci. Ma non sto pensando a questo, proveremo a fare una partita come quella d'andata e vincere".

su Inui: "Non è nel momento di forma ideale ma viene da un Mondiale ed è rimasto indietro. Quel che gli sta succedendo è lo stesso di molti reduci dalla Coppa del Mondo, ossia è indietro nella forma e ha bisogno di più tempo per tornare allo stesso livello".

Cosa può dare l'assenza di Higuain?: "Non sappiamo cosa possa cambiare. Certamente il fatto che uno come lui non gioca può essere importante. Non so se determinante, ma queste circostanze possono dare opportunità a giocatori che possono approfittarne e vogliono essere protagonisti. Ad esempio Cutrone, che ci ha fatto gol all'andata e può essere pericoloso. Per questo non dò tanta importanza a queste cose".

Sui fischi: "Dobbiamo isolarci, dobbiamo provare che i giocatori non si fanno condizionare e danno il massimo anche in situazioni difficili. Capisco la frustrazione da parte delle persone, dobbiamo accettarlo e andare avanti, credendo in ciò che stiamo facendo, trasformando i fischi in applausi".

Domani è una partita speciale affrontando una squadra come il Milan: "Sì, lo è. Questo è il mio primo anno in Europa ed è un piacere giocare queste partite. Deve essere una festa, non solo per me ma anche per i tifosi e i calciatori visto che affrontiamo un avversario di grandissima storia. E speriamo di festeggiare l'evento con una vittoria".

su Bartra: "È un grandissimo giocatore e vorrei che tornasse a giocare in una grande squadra. Ha giocato nel Barcellona, nel Borussia Dortmund e credo possa tornare nell'élite ma deve migliorare. E io provo a motivarlo come motivo tutti i giocatori".