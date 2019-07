LIVE TMW - Rabiot si presenta: "La Juve un gradino sopra al PSG"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

© foto di Insidefoto/Image Sport

10.40 - La prima presentazione dell'estate bianconera pone sotto i riflettori Adrien Rabiot, ingaggiato dalla Juventus a parametro zero. Il centrocampista francese parla all'interno della sala conferenza dell'Allianz Stadium.

11.05 - Inizia la conferenza: "Buongiorno a tutti. Se avete delle domande possiamo cominciare".

Perché la Juventus?

"Ci sono stati molti contatti prima con Juventus, ma era un altro periodo e un'altra situazione per me. Adesso, secondo me, è il momento giusto: eccomi!".

Hai chiesto consigli a Buffon e che effetto ti farebbe ritrovarlo qua?

"L'anno scorso mi ha dato molti consigli e mi ha parlato molto della Juve. Secondo me era la persona giusta per darmi consigli. E' una persona importante per me anche a livello personale, ha avuto un ruolo nella mia decisione".

E' la prima volta che ti misuri lontano dalla Francia...

"Non cambierà nulla. Lavorerò duro per il bene mio e del club".

Hai già parlato con Sarri?

"No, non ho avuto ancora occasione. Ma le persone che ho incontrato finora in Juventus mi hanno fatto tutte una buona impressione. Secondo me lui rispecchia la società, visto che lo ha scelto. Sono a sua disposizione".

Qual è la tua migliore collocazione in campo e quale numero hai scelto?

"Sicuramente centrocampista a sinistra, sia a tre ma anche a due. Però sono disponibile e mi adatto alle esigenze della squadra. Se siamo in tre quella è la mia posizione preferita. Ho scelto il numero 25".

Parliamo degli ultimi mesi, sono stati per te complicati...

"Sì, può succedere. Oggi però è chiuso quel momento e sono sicuro che sarà una bella nuova avventura. Avrei preferito si chiudesse meglio la fase precedente, ma purtroppo non dipendeva solo da me".

Leonardo ha cercato di trattenerti fino all'ultimo?

"Ha preso contatti con il mio agente. Voleva capire, ma non c'è stato un'offerta".

Nuovo club, nuova avventura. Questo cambia la tua posizione in Nazionale?

"La mia decisione è stata quella di non andare. Sicuramente resto disponibile per il ct".

Quanto si è concretizzata l'affare con la Juve? Nella tua scelta ha pesato anche che hanno indossato questa maglia tanti campioni francesi?

"Poco tempo fa. Tutto molto rapido, non abbiamo avuto grossi problemi nel trovare l'accordo. Spero di poter portare anche il mio contributo nella storia di questo club".

Hai sentito Matuidi? Preoccupato della tua concorrenza?

"Blaise è stato un mio compagno per tanti anni, ci intendiamo alla perfezione. So che ci sono tanti giocatori anche nel mio ruolo, meglio così. Non cambia nulla nell'affetto per Matuidi. Poi quando si parla di campo è diverso"

Hai scelto la Juve anche per puntare alla Champions League?

"Sicuramente è un gradino sopra al PSG, questo mi ha ispirato molto"

Tua mamma ha avuto un peso nella scelta della Juventus?

"Lei è il mio agente, normale che mi aiuti. Poi il rapporto mamma-figlio è un'altra cosa. Stando sul lavoro, mi aiuta molto e ovvio che pesi molto il suo parere"

La cosa più interessante che vi siete detti con Buffon che ti ha convinto per venire qua?

"Mi ha detto un sacco di cose interessanti, soprattutto che se volevo andare oltre nella mia carriera poteva essere la cosa giusta fare un paio di stagioni alla Juventus. Io lo ascolto molto perché ha una grande esperienza. Alcune cose che mi ha detto mi hanno fatto riflettere".

In Francia come si vive l'avventura Champions e cosa serve alla Juve per vincere?

"Vista la stagione che ho avuto nel PSG difficile rispondere a questa domanda, io ho lavorato molto lì e devo dire che la Champions non arriva subito, ci vuole tempo. Io sono qua per aiutare il club per raggiungere i propri obiettivi. Bisogna restare concentrati, ma non solo su quello: bisogna vivere la stagione man mano".

Hai giocato con tanti campioni, ora trovi Ronaldo. Hai inciso nella tua decisione?

"Ho avuto sicuramente la possibilità di crescere giocando con dei grandi campioni. Ronaldo è un granissimo campione, ce ne sono anche altri. Ovvio che ha avuto un peso nella mia decisione. Lo spogliatoio è molto positivo nelle relazioni, si trovano bene tra loro e questo è importante per me".

Ieri al J Medical hai incontrato Marchisio e Ramsey, li hai incrociati?

"Ho visto Ramsey, ma stavo facendo le visite e lui stava lavorando per cui non abbiamo avuto occasione di parlare molto. Ci siamo giusto salutati".

"Merci, grazie a tutti" è il saluto finale del centrocampista.

11.34 - Finisce la conferenza stampa di presentazione di Adrien Rabiot nell'impianto bianconero.