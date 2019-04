LIVE TMW - Ranieri: "La volontà di Roma e Zaniolo è proseguire insieme"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si torna subito in campo in Serie A, dopo il turno infrasettimanale che si è concluso nella giornata di ieri. Domani sarà il turno di Sampdoria e Roma che alle 20.30 si sfideranno a Marassi a caccia di punti per l'Europa. Alle 10.30 parola a Claudio Ranieri, tecnico giallorosso, per presentare la sfida del Ferraris.

10.32 - Inizia la conferenza stampa di Claudio Ranieri.

Quali sono le condizioni di Santon, Perotti, Pastore, El Shaaway e Florenzi?

"Santon avrà la risonanza oggi, ho paura che sia qualcosa di grave. È un ragazzo indistruttibile, non si ferma mai. Per essersi fermato deve esserci qualcosa di importante. Perotti non ha nulla di grave, ma non è disponibile per domani, spero di riaverlo la prossima volta. El Shaarawy è recuperato, Pastore no, Florenzi rientrerà con me la prossima settimana".

Quali sono gli aspetti positivi dopo Roma-Fiorentina?

"Capisco che il punto possa sembrare non sufficiente, ma un pareggio con una prestazione in miglioramento fa capire che i ragazzi fisicamente ci sono, è la testa che ti fa sentire stanco o non positivo. Aver rimontato per due volte significa aver fatto un grosso lavoro mentale, ne sono contento".

Schick avrà motivazioni extra contro la sua ex squadra, le considererà?

"Sono considerazioni che ogni allenatore prende in esame, lo farò anche io".

De Rossi è pronto?

"Non so se potrà giocare per 90 minuti, i giocatori che ho recuperato non sono comunque al 100%. Daniele non molla mai e potrà darci una mano nel finale di campionato".

Under può giocare dal 1'?

"Sta lavorando bene, non ha i 90 minuti e tra stasera e domani valuterò gli 11 titolari".

Le dichiarazioni di Zaniolo hanno fatto discutere anche se poi ha rettificato. Si sente di dire che sarà un punto fermo del club anche i futuro?

"Per quanto riguarda le dichiarazioni ha detto più volte che vuole restare a Roma. Ha un contratto e la società non ha intenzione di venderlo. Arriviamo a luglio, anche perché per legge prima non può rinnovare, e poi potrà allungare per un altro anno. La volontà di tutti è quella di proseguire insieme".

Chi giocherà in porta?

"Mirante ha fatto bene e penso di confermarlo. Cambiare spesso non è positivo, sono sempre restio a fare sempre avvicendamenti nel ruolo di portiere. Olsen continua comunque ad avere la mia fiducia ma non posso mettere un portiere diverso in ogni partita".

I mugugni alla sostituzione di Kluivert?

"Non ho capito se il pubblico ce l'aveva con me o con lui, che ha fatto bene perché ha fornito due assist. Ho fatto un errore perché avrei dovuto togliere Perotti. Justin e Under ci saranno molto utili".

Il quarto posto è ancora possibile?

"La partita con la Fiorentina ha dato fiducia e consapevolezza alla squadra. Adesso aspetto risposte nella sfida di Genova contro la Samp".

Come sta Dzeko?

"L'ho visto muoversi bene, con volontà e determinazione. Non ha fatto gol, quest'anno non ne sta facendo tanti, ma nella vita di un bomber ci può stare. Un conto è quando le cose vanno bene un altro è quando non si segna: in quest'ultimo caso manca poi la serenità".

Qual è l'imperativo nella gara contro la Samp?

"Stimo molto Giampaolo, le sue squadre giocano a calcio e pressano molto. Dovremo muo0vere la palla e verticalizzare, per non fare il loro gioco".

Come sta Pellegrini?

"Bene, quando è entrato con la Fiorentina ha cambiato la partita. Ha facilità di corsa e sa fare il trequartista, è un passo importante per la Roma. Non ha ancora i novanta minuti, quindi dovrò valutarlo".

Chi giocherà con Manolas?

"Fazio ha fatto un secondo tempo sontuoso con la Fiorentina, vincendo tutti i duelli. Juan Jesus ha risposto sempre presente e Marcano è molto intelligente. Sono tre giocatori che possono giocare benissimo con Manolas".

10.41 - Finisce qui la conferenza stampa di Claudio Ranieri.