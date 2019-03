LIVE TMW - Ranieri: "Voglio carattere e personalità. Ancelotti un grande"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A due giorni dalla sfida contro il Napoli all'Olimpico, il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, è intervenuto nella consueta conferenza stampa per presentare la sfida. Queste le parole del tecnico giallorosso: "Finalmente ho rivisto lo spogliatoio pieno e ho visto i ragazzi belli propositivi".

Sarà lei contro Ancelotti, più di mille partite ciascuno ma solo 6 incontri. Sarà una sfida nella sfida?

"Stimo molto Carlo, spero però che sia una partita positiva solo per noi. Mi farà molto piacere salutarlo".

Cosa si aspetta dalla squadra?

"Una grossa risposta di carattere e personalità".

Olsen sembra in difficoltà. La sua titolarità è in discussione?

"No, è un gran portiere e lo seguivo già da prima di arrivare qui. Ha la mia fiducia".

Cosa possono dare De Rossi e Kolarov?

"Sono due pezzi da novanta. Se dovessi averli entrambi sarebbe una gioia per me, per la squadra e per i tifosi. Devo valutarli, piano piano stiamo recuperando tutti ma non sono al 100%. Devo valutare bene tutte le risorse che ho a disposizione e per come sono io preferisco non rischiare i giocatori. Valuterò ogni scelta che farò".

Crede nella Champions?

"Abbiamo le potenzialità per entrare in Champions League. Dobbiamo reagire e cercare di fare il meglio. Dzeko-El Shaarawy? Sono cose che capitano in ogni squadra".

Ha qualche rimorso di aver accettato la Roma?

"No, seguivo la squadra anche da lontano. Sapevo dove venivo e sapevo che situazione avrei trovato. Spero che il mio lavoro porti i frutti sperati".

Quando saranno importanti i tifosi?

"Il rapporto tifosi squadra a Roma è tutto, lo è sempre stato e lo sarà sempre. Tutto cambia ma il tifoso resta. Il popolo giallorosso vuole che i giocatori diano tutto, a quel punto possono arrivare anche le sconfitte ma non ci saranno contestazioni. Il pubblico deve incoraggiare la squadra anche quando qualcuno commette alcuni errori. Spero che i tifosi capiscano il momento della squadra".

A Ferrara ha sostituito El Shaarawy e non Dzeko dopo il litigio tra i due. Perché?

"È stata solo una riflessione tattica. Con il 4-4-2 gli esterni fanno un lavoro diverso rispetto a quello che fanno nel 4-3-3. El Shaarawy era un po' in difficoltà, il cambio non è stato dovuto al litigio".

Può giocare Manolas?

"Come ho detto prima non voglio rischiare. Kostas rientrerà in gruppo oggi. tutti vogliono giocare e vogliono esserci e questo mi dà grande soddisfazione. Non posso mettere tutti gli infortunati insieme, devo valutare. Manolas mi ha detto che vuole giocare, ma devo decidere. Chi al suo fianco tra Fazio e Marcano? vanno bene entrambi".

Che Napoli si aspetta?

"Il Napoli con Ancelotti è cambiato, va molto prima in verticale. Dovremo essere attenti tra le linee, presseremo ma non sempre. Servirà anche giudizio durante la partita".

Perché le conferenze stampa con un giorno di anticipo?

"Per dirvi meno cose (ride ndr). A parte gli scherzi, preparare una gara è difficile e importante, all'estero mi sono abituato a parlare due giorni prima della gara e secondo me è molto meglio così".

Possono essere positivi i tifosi nonostante la stagione difficile della squadra?

"Lo sono sempre. Dobbiamo appellarci alle partite che ci sono e vogliamo arrivare tra le prime quattro".