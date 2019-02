LIVE TMW - Rapid, Kuhbauer: "Inter superiore. Ma perdere così fa male"

Il tecnico del Rapid Vienna Dietmar Kuhbauer ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter:

Sulla gara: "Ho visto un primo tempo in cui abbiamo avuto troppa paura dell'Inter, perdevamo subito i palloni che conquistavamo. Il secondo tempo è stato diverso, ci abbiamo provato, siamo stati coraggiosi e abbiamo avuto più possesso. Knasmullner poteva segnare, ma alla fine l'Inter è stata la squadra migliore. Certo, perdere così fa male, visto che loro hanno segnato su calcio di rigore".

Sui problemi nel primo tempo: "Siamo stati titubanti, ma non l'avevamo preparata così. Per noi era la prima gara dopo l'inverno, da questo punto di vista loro erano avvantaggiati e in certi frangenti lo si è visto".

Sulla sua squadra: "Avevamo studiato bene la partita, quelli che sono entrati sono forti ma se avessero giocato dal primo minuto avremmo rischiato di andare in difficoltà. Ho messo in campo una squadra più preparata fisicamente, credo che le mie scelte siano state giuste".

Sulla sosta del campionato: "La gara di stasera mi dà coraggio per il futuro. L'Inter aveva qualità, non era una squadra qualunque. Noi abbiamo giocato bene, ma il valore dell'avversario parla da solo. Ripeto, abbiamo avuto un po' di timore, forse troppo. Nella ripresa abbiamo fatto vedere cosa siamo capaci di fare e abbiamo fatto bene con l'inserimento di calciatori più creativi".

Sul campo e l'arbitraggio: "Il campo non può e non deve essere una scusa. Oggi il terreno di gioco era in buone condizioni. Il rigore dell'Inter? Mi sembra che ci fosse".

Sul ritorno: "L'Inter in casa non subisce molti gol, ma non segna neanche tantissimo. Noi andremo lì con la voglia di giocarcela e con l'idea di potercela fare, anche se so bene che sarà durissima dopo il risultato di questa sera".