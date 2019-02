PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

17.43 - Terminata la conferenza stampa

L'assenza di Icardi peserà per i nerazzurri? - "Non mi interessa per niente. Abbiamo visto che a Vienna Lautaro è un grande giocatore. Non sappiamo cosa farà Icardi in futuro, ma conta per noi solo la partita. "

Come gestirete la pressione? - "Siamo professionisti, questo stadio trasuda storia, ma serve coraggio da parte nostra. Aspetto che all'andata ci è mancato e non deve succedere. Ci sono due squadre in campo che possono giocare entrambe bene"

17.40 - Iniziata la conferenza stampa

17.30 - L'allenatore del Rapid Vienna, Dietmar Kühbauer, presenterà a breve la sfida di domani contro l'Iner dalla sala stampa di San Siro. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com