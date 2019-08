LIVE TMW - Rasmussen: "Mi ispiro ad Agger. La A grande campionato"

Giornata di presentazioni in casa Fiorentina, con il neo difensore Jacob Rasmussen di fronte alle telecamere in conferenza stampa. A partire dalle ore 13 segui il live testuale di Tuttomercatoweb.com.

13.09 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa ha imparato della Serie A ad Empoli?

"Mi sono trovato molto bene, giocare in Serie A è importante per me e ho potuto vedere che tipo di giocatori ci sono in questo campionato. Sono un difensore moderno, mi piace giocare la palla e sono sempre concentrato. Non sono molto veloce in campo ma lo sono dentro la mia testa".

Si ispira a un difensore?

"Daniel Agger. Ha giocato 10 anni al Liverpool e ha sempre giocato bene. Vorrei essere come lui".

Cosa pensa di Skrtel che arriva in Serie A?

"Gioca in modo molto diverso rispetto ad Agger. Per me lui è molto bravo a difendere, è molto forte ma ha caratteristiche diverse. L'Atalanta è in Champions League e questo fa capire il livello anche del giocatore".

Come sta fisicamente?

"Al momento non posso giocare ma entro un paio di settimane potrò rientrare".

Perché nella parte finale della scorsa stagione ha fatto più fatica a giocare?

"Penso sempre a dare tutto quando gioco. La prima parte della stagione ho giocato di più ed ero contento, poi le cose sono andate peggio ma la vita è così".

Cosa pensa del cambio di proprietà?

"Non è cambiato niente, nel calcio succedono queste cose".

Ha scelto il numero di maglia?

"Il 32, lo avevo già a Empoli e voglio continuare con questo".

13.32 - Termina qui la conferenza stampa di Rasmussen.