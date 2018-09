LIVE TMW - Real, Lopetegui: "Ronaldo? Abbiamo una rosa competitiva"

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

© foto di Andrea Losapio

Prima partita della fase a gironi del Gruppo G che comprende la Roma e prima conferenza stampa per il nuovo tecnico dei Blancos campioni in carica Julen Lopetegui. A breve la diretta testuale delle sue parole dalla Ciudad Deportiva del club di Florentino Perez.

13.10 - Inizia la conferenza stampa.

Sulla prima partita in Champions: "Sento un forte senso di responsabilità. Al Real Madrid si prova sempre. Ovviamente mi fa anche molto piacere essere in panchina in una partita così importante".

Sulla prima senza Ronaldo in Champions: "Noi ci concentriamo solo sui giocatori che abbiamo in rosa e questa è una rosa che può giocare per vincere in tutte le competizioni. Ci sono tantissimi calciatori molto molto forti nella storia del club, ma io penso solo alla mia rosa".

Su Vinicius e Mariano: "Sul secondo conto molto e viene convocato regolarmente. E' un ragazzo molto bravo e conteremo su di lui. Vinicius sta giocando con il Castilla, è bravissimo e se ne avremo bisogno lo chiameremo in prima squadra".

Sui cambiamenti post Mondiale nel calcio spagnolo e al Real: "I giocatori man mano che giocano accumulano esperienza e il Mondiale è un'esperienza straordinaria. Abbiamo tanti giocatori importanti che hanno giovato dell'esperienza in Russia".

Sulla rotazione dei portieri: "Non ho ancora deciso chi giocherà domani. I portieri sono tutti di ottimo livello e qualsiasi decisione prenderò sarà quella giusta".

Su Marcelo e Modric: "Per quanto riguarda la preparazione è vero che dopo il Mondiale i giocatori vengono reintrodotti con calma. Tutti i problemi che hanno avuto all'inizio, sono superati. La rosa è molto forte e tutti i giocatori sono potenziali titolari nella mia squadra".

Su che partita si aspetta contro la Roma: "Hanno eliminato squadre come Atletico e Barcellona. Adesso hanno una rosa più completa e più ampia, con automatismi più chiari. Mi aspetto di affrontare una squadra più forte di quella che è arrivata in semifinale l'anno scorso".

Sul turn over: "Faccio giocare chi penso mi possa permetter di giocare al meglio. La nostra rosa è molto ampia e abbiamo dunque molte possibilità".

Sulle pressioni a causa delle vittorie di Zidane: "Io dico chapeau al Real, alla rosa e all'allenatore, ma non ci sono pressioni in più. Faremo ciò che dobbiamo fare. Sono molto ambizioso e carico di entusiasmo. Siamo fiduciosi nei nostri mezzi e quando giochi al Real Madrid, la pressione è normale".

Su Navas: "Sta molto bene ed è un grande lottatore. Sta continuando a fare ciò che faceva l'anno scorso. Lotterà per il posto come tutti i compagni".

Su Modric: "Sta bene, anzi, sempre meglio. La sua estate è stata intensa. Naturale che abbia bisogno di tempo per arrivare al top, ma ogni giorno va meglio".

Sulla tattica di squadra: "Nelle partite ci sono tantissimi cambi di gioco rapidi da effettuare. La cosa importante è sapere gestire il ritmo a seconda della fase della partita".

Sul gioco della Roma in Champions: "Mi aspetto una squadra ambiziosa con uno stile di gioco aggressivo. E' preparata per giocare in questo modo. Non so quali saranno le scelte di Di Francesco ma mi aspetto una squadra molto aggressiva".

Sul portiere che giocherà domani come titolare di tutta la Champions: "Sono decisioni che prenderemo via via. Se sentirò di dire qualcosa ai portieri, lo farò. Sono due straordinari professionisti e qualsiasi decisione che prenderò sarà quella giusta".

13.23 - Termina qui la conferenza stampa.