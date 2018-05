LIVE TMW - Real Madrid-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali

Premi F5 per aggiornare

19.40 - La UEFA ufficializza le formazioni ufficiali.

Real Madrid (4-3-3)

Navas; Vazquez, Varane, Ramos, Marcelo; Kovacic, Modric, Kroos; Asensio, Benzema, Ronaldo.

Bayern Monaco (4-2-3-1)

Ulreich; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Tolisso, Thiago Alcantara; James Rodriguez, Muller, Ribery; Lewandowski.

19.35 - Entrambe le squadre sono arrivate allo stadio per la partita. Impressionante il corteo dei tifosi madrileni che hanno atteso il pullman dei loro beniamini.

18.33 - I tifosi del Bayern, anche loro, appaiono già molto carichi per la gara.

17.37 - Al Bernabeu è quasi tutto pronto, a tre ore dal match.

👀🏟 The Bernabéu is ready for another massive European night!#APorLa13 | #HalaMadrid pic.twitter.com/49BrGC6VHM — Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) 1 maggio 2018

17.22 - I precedenti sono praticamente in equilibrio. Trentanove gol fatti del Real contro i trentasette del Bayern, dodici vittorie merengue, undici bavaresi e due pareggi nei venticinque incontri giocati fra le due squadre.

17.09 - Probabilmente sarà Lucas Vazquez a prendere il posto di Carvajal sul lato di destra. L'esterno ha vinto il ballottaggio con Nacho, entrando nell'undici titolare.

16.46 - Nonostante sia rimasto a secco all'andata, il pericolo maggiore per la difesa del Bayern Monaco stasera si chiama Cristiano Ronaldo. Tra le mura del Bernabéu, il campione del Real Madrid ha segnato infatti almeno un gol nelle ultime nove gare giocate tra Liga e Champions League.

16.21 - Dal sito del Real Madrid emerge un dato curioso su capitan Sergio Ramos. Il difensore spagnolo è infatti un autentico veterano dell'incontro in programma stasera, avendo affrontato il Bayern ben otto volte in carriera. Ramos è così il giocatore di ambedue le rose che ha disputato più volte la sfida europea tra Real e bavaresi.

16.01 - Visita speciale per i blancos. Gli ex calciatori tedeschi Paul Breitner e Günter Netzer, compagni di squadra al Real Madrid tra il 1974 e il 1976, hanno approfittato infatti del ritorno della semifinale di Champions col Bayern Monaco in programma stasera al Bernabéu per incontrare il presidente e la dirigenza merengue. Questo il tweet del club:

Florentino Pérez, con el #RealMadrid de Breitner y Netzer en el Bernabéu.

Galería de FOTOS 📸👇https://t.co/CcpLADFcXp — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 1 maggio 2018

15.42 -Il Bayern Monaco crede nell'impresa a Madrid dopo l'1-2 dell'andata della semifinale. Segnare tra le mura del Bernabéu, d'altronde, non sembra cosa ardita, visto che la squadra bavarese è quella che ha realizzato più gol di tutti in casa del Real nella storia della Champions: 10 centri totali, due in più rispetto a qualsiasi altro avversario.

15.24 - Crescono le quotazioni di Nacho per la partita di stasera contro il Bayern Monaco. Il difensore del Real Madrid sembra aver recuperato e dovrebbe giocare a destra al posto di Vazquez.

14.56 - Tutto pronto a Madrid per Real-Bayern Monaco, ritorno della semifinale di Champions League. Queste le probabili formazioni delle due squadre, riportate da Bernabéu Digital:

Real Madrid (4-4-2): Keylor Navas; Lucas Vázquez (Nacho), Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Asensio; Benzema, Cristiano Ronaldo. All.: Zidane.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Sule, Hummels, Rafinha (Alaba); Javi Martínez, Thiago; James Rodríguez, Müller, Ribéry; Lewandowski. All.: Heynckes.

14.41 - Arturo Vidal, Kingsley Coman, Arjen Robben, Manuel Neuer e Jerome Boateng. E' lunga la lista degli assenti di casa Bayern Monaco in vista della gara di questa sera.

13.46 - Secondo quanto appreso da MilanNews.it, questa sera Massimiliano Mirabelli sarà al Bernabeu per assistere dal vivo al ritorno della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco. Ad accompagnare il direttore sportivo ci sarà il club manager rossonero Christian Abbiati.

13.27 - Appello ai tifosi del capitano del Real Madrid Sergio Ramos in vista del ritorno della semifinale di Champions di stasera col Bayern. "Siete la nostra voce. Siete la nostra anima. Siete il nostro stemma. Siamo il Real Madrid. Avanti tutti insieme!", il tweet del difensore spagnolo.

Sois nuestra voz. / You are our voice.

Sois nuestro alma. / You are our soul.

Sois nuestro escudo. / You are our crest.

Somos @realmadrid. / We are #realmadrid.

¡Juntos a por todas! / Everyone together!#HalaMadrid pic.twitter.com/exTIZGzZ21 — Sergio Ramos (@SergioRamos) 1 maggio 2018

13.04 - Intervistato da Cadena SER, l'ex attaccante del Real Madrid Ronaldo ha parlato così in vista del ritorno della semifinale di Champions di stasera: "La storia fra Real e Bayern è lunghissima. Sono sempre duelli speciali e quello di stasera lo sarà particolarmente, perché il Real cerca la terza in Champions in quattro anni ed è qualcosa che non vedremo tanto spesso. Cristiano? È incredibile ciò che sta facendo, tocca meno palloni ma è forse più decisivo di prima. Benzema? Anche se non segna, fa tante cose in campo a livello difensivo. Credo che gli manchi solamente un po' di fortuna. Io sono contento quando lo vedo giocare".

12.41 - Il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos, intervistato da UEFA.com, ha parlato così dei grandi risultati in Champions dei blancos: "Siamo capaci di esaltarci nei momenti importanti. La Champions è speciale, si sfidano le migliori squadre europee. È difficilissimo vincerla, forse scatena dei poteri. L'aspetto psicologico ed emotivo poi è fondamentale, soprattutto in notti magiche come quelle del Bernabéu".

12.18 - Il Bayern Monaco cerca la rimonta a Madrid e si aggrappa a un lontanissimo precedente. Diciassette anni fa i bavaresi vinsero infatti 1-0 al Bernabéu nell'andata della semifinale di Champions contro il Real grazie alla rete di Giovane Elber, protagonista anche nel 2-1 del ritorno. Fu quella l'ultima vittoria del Bayern nella capitale spagnola, impresa che Lewandowski e compagni proveranno a emulare stasera.

12.00 - "Let’s do this!". Il centrocampista del Bayern Monaco Javi Martinez ha caricato così l'ambiente biancorosso in vista del ritorno della semifinale di Champions League col Real Madrid di stasera. Questo il suo tweet:

11.39 - L'ex calciatore del Bayern Monaco Bixente Lizarazu, intervistato da El Pais, ha parlato con grande fiducia in vista della gara di questa sera col Real: "Per vincere al Bernabéu devi giocare come un animale. Non come un gatto, ma come una tigre. Se la Juventus è riuscita però a fare tre gol a Madrid, allora il Bayern può farne due. Servirà un partidazo da parte della squadra di Heynckes".

11.22 - Intervistato dal portale spagnolo Bernabéu Digital, l'ex difensore del Real Madrid Ivan Campo ha presentato così la sfida di questa sera col Bayern: "Il Real Madrid ha imparato la lezione dopo la rimonta della Juventus. Non credo che stasera possa accadere una cosa del genere. Per la squadra di Zidane sarà importante giocare con la giusta calma, innervosendo il Bayern e castigandolo in contropiede". Al Bernabéu, nel ritorno della semifinale di Champions, si ripartirà infatti dall'1-2 dell'Allianz.

10.59 - Jupp Heynckes, tecnico del Bayern Monaco, ha convocato 21 giocatori in vista della sfida al Real Madrid di Champions League, in programma stasera al Bernabéu:

Portieri: Ulreich, Starke, Früchtl.

Difensori: Sule, Hummels, Rafinha, Bernat, Mai, Alaba, Kimmich.

Centrocampisti: Thiago Alcantara, Ribéry, Javi Martínez, Rudy, Tolisso, Dorsch, Shabani.

Attaccanti: Wagner, Lewandowski, James Rodríguez, Müller.

10.44 - Fuori Isco, dentro Nacho. Questi i convocati di Zinedine Zidane per il ritorno della semifinale di Champions League in programma stasera contro il Bayern Monaco al Bernabéu:

Portieri: Navas, Casilla, L. Zidane.

Difensori: Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo Hernandez.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Kovacic, D. Ceballos.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, B. Mayoral.

10.30 - "Zidane ha la ricetta per eliminare il Bayern". Titola così l'edizione odierna di As in vista del ritorno della semifinale di Champions tra Real Madrid e bavaresi. "Né retrocedere né calcolare né fare cose strane", l'avvertimento del tecnico francese ai suoi nella conferenza stampa di ieri. Parole che trovano ampio spazio nella prima pagina del quotidiano spagnolo.

10.23 - "Que sea un volcan", il titolo odierno di Marca. Bellissima la prima pagina disegnata dal quotidiano spagnolo in vista della gara di questa sera del Santiago Bernabéu. Al centro dell'immagine proprio l'impianto madridista contornato dalla capitale. In caso di successo, per il Real sarebbe la terza finale di Champions consecutiva.

10.09 - "Una grande notte ci aspetta al Bernabéu!". Il Real Madrid inizia a caricare i suoi tifosi fin dal mattino. Questo, infatti, il video pubblicato dai social merengues:

🙌💫 ¡Una GRAN noche nos aguarda en el Bernabéu! #APorLa13 pic.twitter.com/ULvNRGHPKA — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 1 maggio 2018

10.00 - È il giorno di Real Madrid-Bayern Monaco. Stasera, alle ore 20:45, blancos e bavaresi si affronteranno infatti al Bernabéu per il ritorno della semifinale di Champions League (2-1 per il Real all'andata). Segui il consueto Live pre-partita di TMW con curiosità, approfondimenti e dichiarazioni!