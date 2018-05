LIVE TMW - Real Madrid-Bayern Monaco, stasera si riparte dall'1-2 dell'Allianz

Premi F5 per aggiornare

12.18 - Il Bayern Monaco cerca la rimonta a Madrid e si aggrappa a un lontanissimo precedente. Diciassette anni fa i bavaresi vinsero infatti 1-0 al Bernabéu nell'andata della semifinale di Champions contro il Real grazie alla rete di Giovane Elber, protagonista anche nel 2-1 del ritorno. Fu quella l'ultima vittoria del Bayern nella capitale spagnola, impresa che Lewandowski e compagni proveranno a emulare stasera.

12.00 - "Let’s do this!". Il centrocampista del Bayern Monaco Javi Martinez ha caricato così l'ambiente biancorosso in vista del ritorno della semifinale di Champions League col Real Madrid di stasera. Questo il suo tweet:

11.39 - L'ex calciatore del Bayern Monaco Bixente Lizarazu, intervistato da El Pais, ha parlato con grande fiducia in vista della gara di questa sera col Real: "Per vincere al Bernabéu devi giocare come un animale. Non come un gatto, ma come una tigre. Se la Juventus è riuscita però a fare tre gol a Madrid, allora il Bayern può farne due. Servirà un partidazo da parte della squadra di Heynckes".

11.22 - Intervistato dal portale spagnolo Bernabéu Digital, l'ex difensore del Real Madrid Ivan Campo ha presentato così la sfida di questa sera col Bayern: "Il Real Madrid ha imparato la lezione dopo la rimonta della Juventus. Non credo che stasera possa accadere una cosa del genere. Per la squadra di Zidane sarà importante giocare con la giusta calma, innervosendo il Bayern e castigandolo in contropiede". Al Bernabéu, nel ritorno della semifinale di Champions, si ripartirà infatti dall'1-2 dell'Allianz.

10.59 - Jupp Heynckes, tecnico del Bayern Monaco, ha convocato 21 giocatori in vista della sfida al Real Madrid di Champions League, in programma stasera al Bernabéu:

Portieri: Ulreich, Starke, Früchtl.

Difensori: Sule, Hummels, Rafinha, Bernat, Mai, Alaba, Kimmich.

Centrocampisti: Thiago Alcantara, Ribéry, Javi Martínez, Rudy, Tolisso, Dorsch, Shabani.

Attaccanti: Wagner, Lewandowski, James Rodríguez, Müller.

10.44 - Fuori Isco, dentro Nacho. Questi i convocati di Zinedine Zidane per il ritorno della semifinale di Champions League in programma stasera contro il Bayern Monaco al Bernabéu:

Portieri: Navas, Casilla, L. Zidane.

Difensori: Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo Hernandez.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Kovacic, D. Ceballos.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, B. Mayoral.

10.30 - "Zidane ha la ricetta per eliminare il Bayern". Titola così l'edizione odierna di As in vista del ritorno della semifinale di Champions tra Real Madrid e bavaresi. "Né retrocedere né calcolare né fare cose strane", l'avvertimento del tecnico francese ai suoi nella conferenza stampa di ieri. Parole che trovano ampio spazio nella prima pagina del quotidiano spagnolo.

10.23 - "Que sea un volcan", il titolo odierno di Marca. Bellissima la prima pagina disegnata dal quotidiano spagnolo in vista della gara di questa sera del Santiago Bernabéu. Al centro dell'immagine proprio l'impianto madridista contornato dalla capitale. In caso di successo, per il Real sarebbe la terza finale di Champions consecutiva.

10.09 - "Una grande notte ci aspetta al Bernabéu!". Il Real Madrid inizia a caricare i suoi tifosi fin dal mattino. Questo, infatti, il video pubblicato dai social merengues:

🙌💫 ¡Una GRAN noche nos aguarda en el Bernabéu! #APorLa13 pic.twitter.com/ULvNRGHPKA — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 1 maggio 2018

10.00 - È il giorno di Real Madrid-Bayern Monaco. Stasera, alle ore 20:45, blancos e bavaresi si affronteranno infatti al Bernabéu per il ritorno della semifinale di Champions League (2-1 per il Real all'andata). Segui il consueto Live pre-partita di TMW con curiosità, approfondimenti e dichiarazioni!