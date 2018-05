LIVE TMW - Real Madrid-Liverpool: "C'è una bomba". Falso allarme

© foto di Imago/Image Sport

15,41 - I PENSIERI DEI GIOCATORI DEL LIVERPOOL - Il Liverpool ha postato un video nel quale è stato chiesto ai giocatori le loro sensazioni in questi momenti di avvicinamento alla finale di Champions League.

We asked the players what will be going through their head during those final moments before kick-off in Kiev...#UCLfinal #Believers pic.twitter.com/j48sFqMhhm — Liverpool FC (@LFC) 26 maggio 2018

15,29 - ALLARME BOMBA RIENTRATO - Allarme rientrato a Kiev dopo l'allarme bomba in cinque stazioni della metropolitana di Kiev. Momenti di panico a seguito della chiamata anonima avvenuta alle 10,20 del mattino che annunciava la presenza di ordigni esplosivi sparsi per la capitale dell'Ucraina. Secondo quanto appreso dalla municipalità della città non è stato trovato nulla e le stazioni in questione (Dnipro, Hydropark, Livoberezhna, Arsenalna e Heroiv Dnipra) sono tornate regolarmente in funzione.

15,21 - BENZEMA E LA MALEDIZIONE DELLE FINALI - Curioso record riguardante Karim Benzema. Il francese è l'unico centravanti della storia della Champions League che ha giocato tre finali da titolare, senza mai segnare. Stasera il giocatore è in ballottaggio con Gareth Bale per una maglia da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo.

15,12 - FISCHIETTO SERBO - L'arbitro della finale sarà il serbo Milorad Mazic. 45 anni, il fischietto ha diretto l'anno scorso la finale di Confederations Cup e nel 2016 la Supercoppa Europea fra Real Madrid e Siviglia. Mazic è stato inserito nella lista degli arbitri del Mondiale Russia 2018.

14,54 - SHEVCHENKO DICE REAL - Andriy Shevchenko, in qualità di ambasciatore della finale di Kiev, ha parlato ai microfoni di Sky di Real Madrid-Liverpool: "Sono arrivati tanti tifosi, la città è pronta. Stasera sarà una grande partita. Difficile sbilanciarsi anche se il Real Madrid ha un piccolo vantaggio perché ha giocatori che hanno esperienza in queste partite così importanti. Mi aspetto tanti gol".

14,42 - SERGIO RAMOS E IL RECORD DI BECKENBAUER Sergio Ramos può centrare un record in caso di vittoria della Champions League. Potrebbe raggiungere Franz Beckenbauer, fin qui unico giocatore capace di sollevare la Champions League (all'epoca Coppa dei Campioni) da capitano per tre volte consecutive.

14,12 - COUTINHO E IL TRIPLETE - Curiosa situazione attorno Philippe Coutinho. Nel caso il Liverpool dovesse vincere la Champions League il giocatore brasiliano farebbe un incredibile Triplete. Trasferitosi al Barcellona a gennaio ha vinto Liga e Copa del Rey ed è innegabile il suo contributo alla causa dei reds nella prima parte della stagione, dove ha giocato la fase a gironi della Champions League segnando 5 reti in 5 partite. E di fatto di fregierebbe del titolo di campione d'Europa. Naturalmente Real Madrid permettendo.

13,54 - ALLARME BOMBA A KIEV - Cinque allarmi bomba in altrettante stazioni della metropolitana di Kiev. L'allarme ha portato alla chiusura di ognuna di esse creando non pochi disagi in queste ore che avvicinano la finale di Champions League.

12,31 - EMRE CAN IN DUBBIO - Real Madrid al completo, Zidane ha convocato tutta la rosa a disposizione. Al contrario, Klopp dovrà fare a meno degli infortunati Oxlade-Chamberlain, Gomez e Matip. Da valutare Emre Can.

12,30 - PROBABILI FORMAZIONI - Queste le probabili formazioni della sfida di stasera:

REAL MADRID: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modrić, Isco; Ronaldo, Bale

LIVERPOOL: Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Mané, Firmino, Salah

12,12 - CR7 STASERA AGGUANTERA' MALDINI Se questa sera Cristiano Ronaldo dovesse scendere in campo raggiungerebbe il traguardo delle 6 finali disputate in Champions League. Record che attualmente appartiene a Paolo Maldini. Il portoghese fin qui ha vinto 4 delle 5 gare conclusive disputate. L'unica notte amara risale al 2009, a Roma, con CR7 all'epoca stella del Manchester United campione in carica. Quella volta all'"Olimpico" nulla poté contro il Barcellona di Pep Guardiola che vinse 2-0 grazie alle reti di Samuel Eto'o e Lionel Messi.

11.57 - RONALDO A UN PASSO DAL RECORD Cristiano Ronaldo potrebbe diventare il primo giocatore nella storia a vincere per 5 volte la Champions League da quanto è così denominata. Calcolando invece anche la vecchia Coppa dei Campioni il recordman è Francisco Gento, riuscito a vincere il titolo per 6 volte. Seguono a quota 5 ben 7 giocatori del Real Madrid che vinse consecutivamente il titolo dal 1955 al 1960, più i milanisti Alessandro Costacurta e Paolo Maldini. Ronaldo ha alzato la coppa dalle grandi orecchie per la prima volta nel 2008 con la maglia del Manchester United e successivamente nel 2014, 2016 e 2017 col Real Madrid.

11.49 - LA PRIMA VOLTA DI KIEV - Scenario della finale di Champions League lo stadio "Olimpiskiy" di Kiev, per la prima volta nella sua storia teatro dell'atto conclusivo di un torneo internazionale per club. Valitato 4 stelle dalla UEFA, lo stadio Olimpico della capitale ucraina ha una capienza di 70mila posti e ha ospitato la finale degli Europei del 2012 fra Spagna e Italia, finita 4-0 per gli iberici.

11.12 - LA RASSEGNA STAMPA INGLESE - Di seguito la rassegna stampa inglese nel giorno della finale di Champions League. Il Liverpool Echo a tutta pagina: "Ciò che facciamo in vita... risuona in eternità" e sullo sfondo le immagini dei capitani del Liverpool che hanno alzato la coppa. "La gioia del sei" titola il Mirror in riferimento al numero di coppe che potrebbe vincere il Liverpool se dovesse superare il Real Madrid. "Vincere è nel nostro sangue" sono le parole di Jurgen Klopp ed è l'apertura del Sun, mentre il Daily Express incoraggia i reds con un "Siete grandi abbastanza". Il Daily Mail ha una foto di Salah solo sul terreno di gioco e il titolo: "Il momento della verità" mentre il Guardian divide in due colori la pagina e scrive: "È tempo di diventare immortali".

11.10 - REAL MADRID-LIVERPOOL VISTA DALLA STAMPA CATALANA - Anche i catalani aprono con Real Madrid-Liverpool. Mundo Deportivo immortala Cristiano Ronaldo e Salah e in mezzo la coppa dalle grandi orecchie: "A una carta" è il titolo. Infine, Sport dà un taglio diverso, guarda caso gufando Zidane: "Tredicesima o fracaso" inteso come flop: "Il Madrid si gioca la stagione nella finale di Champions e una sconfitta provocherebbe un cataclisma".

11.08 - LA RASSEGNA STAMPA SPAGNOLA - Ecco come i quotidiani spagnoli aprono stamane nel giorno della finale di Champions League: "Per la gloria e per la storia" titola As evidenziando le parole del capitano Sergio Ramos: "È come se fosse la nostra prima Champions". Per Marca copertina orizzontale con le foto delle 12 Champions esposte nella bacheca del museo del Real Madrid e il titolo: "Ti aspettano a casa".

Ecco le aperture dei quotidiani madrileni in vista della finale di #UefaChampionsLeague #RealMadridLiverpool pic.twitter.com/Sc3rwuMLA4 — Gaetano Mocciaro (@gaemocc) 26 maggio 2018

11.00 - REAL MADRID-LIVERPOOL, LA FINALE 37 ANNI DOPO - Meno di otto ore alla finale di Champions League. 37 anni dopo, Real Madrid e Liverpool si ritrovano contro all'atto conclusivo del più importante torneo per club.