LIVE TMW - Real Madrid, panchina a Solari. Ma solo per il momento

© foto di Federico Gaetano

21.17 -Quello di Lopetegui è l'esonero più veloce di tutta la gestione Florentino Perez: in realtà ci fu un tecnico che durò ancora di meno, Antonio Camacho (117 giorni), ma fu proprio l'allenatore a decidere di rinunciare all'incarico per incompatibilità con lo spogliatoio.

21.04 - Julen Lopetegui non è più l'allenatore del Real Madrid. Il nuovo tecnico dei blancos è Santiago Solari, ma solo provvisoriamente: "La giunta direttiva del Real Madrid, riunita oggi 29 ottobre del 2018, ha deciso di risolvere il contratto che vincolava l'allenatore Julen Lopetegui con il club. Questa decisione, adottata con la massima responsabilità, ha come fine di cambiare la dinamica in corso nella Prima Squadra, quando sono ancora raggiungibili tutti gli obiettivi di questa stagione. La giunta direttiva ritiene che ci sia una grande sproporzione tra la qualità della rosa del Real Madrid, che conta otto giocatori nominati per il prossimo Pallone d'Oro, mai successo nella storia del club, e i risultati ottenuti fino ad ora. Il club ringrazia Julen Lopetegui e tutto il suo corpo tecnico per lo sforzo e il lavoro realizzato e gli augura il meglio per la sua carriera professionale. Sarò sostituito provvisoriamente per Santiago Solari, che dirigerà domani la prima seduta di allenamento". Come sottolineato del club, l'incarico dell'argentino è solo temporaneo tuttavia, come già anticipato da AS.

20.34 - Secondo AS, il Real Madrid nominerà Solari come allenatore provvisorio e avrà un tempo limite di due settimane per indicare ufficialmente il sostituto definitivo di Julen Lopetegui.

20.19 - “Momento difícil pero el Real Madrid siempre vuelve”, è il messaggio di Marcelo dopo il Clasico perso malamente contro il Barcellona ieri pomeriggio. Un messaggio di ottimismo per il marcatore delle ultime tre gare delle merengues, che aspettano ancora di capire chi li guiderà nelle prossime settimane.

19.00 - L'allenatore del Castilla, Santiago Solari, sarà l'allenatore per la sfida di mercoledì contro il Melilla. Sono gli ultimi momenti di Julien Lopetegui come tecnico del Real Madrid.

17.30 - Alberto Rodriguez, speaker di Radio Marca, spiega la scelta di Solari. "Potrebbe essere magari Villas Boas, se non sarà Solari, che secondo me sarà allenatore in Coppa, ma già a Valladolid non lo sarà più. Solari come Zidane? Nessuno può farlo. Solo Zidane. E per ora continuerà la vacanza".

15.55 - Antonio Conte e il Real Madrid, frenata... a causa del Chelsea. L’allenatore al momento non ha raggiungo l’accordo con il club inglese sulla buonuscita, motivo per cui avrebbe preso tempo con Florentino Perez. E così avanza Santiago Solari come traghettatore. La soluzione interna non esclude Conte tra qualche settimana, tempo di cui ha bisogno l’ex ct della Nazionale per liberarsi dal Chelsea. Lavori in corso, Conte prova a dire addio al Chelsea. E il Real - che per il tecnico italiano ha pronto un biennale con opzione -, si cautela con Solari...

Alle 19.30 ci sarà la riunione della giunta direttiva del Real Madrid. Due gli ordini del giorno: Lopetegui verrà esonerato dopo la sconfitta contro il Barcellona, la pista Conte si è raffreddata dopo la richiesta del triennale (sebbene tratti con il Chelsea per la rescissione), così Santiago Solari sarà il nuovo tecnico. Interinale, con la possibilità di cambiare idea dopo qualche giorno.