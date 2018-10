LIVE TMW - Real Madrid, si raffredda Conte. Solari allenatore a interim

© foto di Federico Gaetano

15.55 - Antonio Conte e il Real Madrid, frenata... a causa del Chelsea. L’allenatore al momento non ha raggiungo l’accordo con il club inglese sulla buonuscita, motivo per cui avrebbe preso tempo con Florentino Perez. E così avanza Santiago Solari come traghettatore. La soluzione interna non esclude Conte tra qualche settimana, tempo di cui ha bisogno l’ex ct della Nazionale per liberarsi dal Chelsea. Lavori in corso, Conte prova a dire addio al Chelsea. E il Real - che per il tecnico italiano ha pronto un biennale con opzione -, si cautela con Solari...

Alle 19.30 ci sarà la riunione della giunta direttiva del Real Madrid. Due gli ordini del giorno: Lopetegui verrà esonerato dopo la sconfitta contro il Barcellona, la pista Conte si è raffreddata dopo la richiesta del triennale (sebbene tratti con il Chelsea per la rescissione), così Santiago Solari sarà il nuovo tecnico. Interinale, con la possibilità di cambiare idea dopo qualche giorno.