LIVE TMW - Real Madrid, Solari: "Squadra dispiaciuta. Per me bella opportunità"

Su come ha trovato il gruppo: "Dispiaciuto, ma con tanta voglia di riprendersi e migliorare la situazione. E' un gruppo di guerrieri, la situazione non è semplice ma c'è grande voglia di tornare a vincere".

Su Zidane: "E' la figura più grande che abbiamo avuto qua a Madrid. Tutti gli aggettivi non lo possono descrivere nel modo giusto".

Sulla sua opportunità: "Nella vita, come sul lavoro, tutti siamo di passaggio. L'importante sarà il giorno dopo giorno, ciò che sarà fatto in ogni allenamento, in ogni partita e in ogni giocata di ogni partita. Sia per me che per i giocatori, ognuno col proprio ritmo ovviamente. Lavorare al Real Madrid è una grande opportunità. Ho sudato fino all'ultima goccia per questa maglia, così come hanno fatto tanti altri".

Su Vinicius: "Vedremo, è un giocatore in più della rosa del Real Madrid".

Sul comunicato di ieri: "E' una cosa che non mi compete".

Sulla gara col Melilla in Copa del Rey: "La affronto con voglia di far bene. Siamo tutti convinti di voler far bene e tornare a vincere. I giocatori hanno voglia di tornare a vincere, io ho percepito questo dalla squadra. E sinceramente non mi sembra che i giocatori mi guardino con sospetto. Qua ci sono dei campioni e dei guerrieri. Sappiamo che il momento non è facile, ma proprio in questi momenti delicati deve uscire fuori il carattere e io voglio vedere gli attributi già dalla sfida col Melilla".

Su cosa manca a Vinicius: "E' un giocatore in più della rosa. Ma è giovanissimo, ha talento ma deve imparare tantissime cose. Chi sta in prima squadra, però, vuol dire che ha il giusto livello per giocare al Real Madrid".

Sul suo modo di lavoro: "Andiamo avanti giorno dopo giorno, poi vedremo cosa succederà. I dettagli li tengo per me e per lo spogliatoio".