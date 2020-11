live Real Madrid, Varane: "Lukaku? Non c'è solo lui. Hakimi ha fatto la sua scelta"

In panchina in occasione dell'ultima vittoria in Liga contro l'Huesca, Raphael Varane è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa del Madrid. Il centrale francese, a breve, parlerà in conferenza stampa in vista del match contro l'Inter.

13.15 - Iniziata la conferenza stampa di Raphael Varane

Partita importante, domani proverai anche a segnare il tuo primo gol? - "Sarà difficile, affrontiamo una buona squadra, vogliamo vincere senza speculare troppo. Credo che la pressione giusta possa aiutarci a vincere. Daremo tutto, partite come queste ci esaltano"

Ti senti più sicuro con Ramos al tuo fianco? - "Credo l'assenza di Sergio si sia sentita al debutto in Champions. Porta carattere ed esperienza. Con lui mi sento bene, sicuramente migliore, ma quello che conta è il collettivo. Domani dovremo essere uniti e giocare da squadra"

Che gara dovrete fare per vincere? - "Sarà una di quelle gare in cui sarà importante attaccare. Abbiamo il carattere e i giocatori per fare bene in questa sfida"

Senza Lukaku l'Inter fa meno paura? Cambierà il vostro approccio al match? - "Conosco bene Romelu, lo affrontai con il Manchester e con l'Anderlecht, è un grande attaccante dal fisico speciale. L'Inter però è anche altro, una squadra completa tatticamente che attacca molto velocemente e crea pericoli, perciò dovremo dare il massimo per vincere"

La positività al covid di Militao cosa comporta? - "Sappiamo che in questo periodo dobbiamo sopperire agli imprevisti, dobbiamo essere pronti e adattarci a tutte le situazioni. La preparazione è stata complicata, dobbiamo dare il massimo"

Come sarà ritrovare Hakimi con una maglia diversa? - "Achraf ha fatto la scelta che pensa possa rappresentare il meglio per la sua carriera. Credo che il Real Madrid sarà sempre speciale per lui"

In che stato d'animo vi trovate dopo i primi risultati in Champions? - "Dal passato bisogna imparare, dagli errori sempre. Dobbiamo essere positivi e pensare sempre alla prossima partita"

Strano vedere le situazioni così contrapposte in Liga e in Champions: come si spiega? - "Mancata regolarità per vari motivi. Il calendario è chiaramente complicato, la preparazione è stata per forza diversa prima della stagione. Pensiamo solo a migliorare e a crescere. Abbiamo bisogno di tutta la rosa, tutti devono dare il massimo sforzo perché questa stagione sia positiva, compresa la Champions League"

La vittoria sull'Huesca significa che siete uniti nello spogliatoio: vale anche per Benzema e Vinicius? - "Credo che lo spogliatoio sia unito, sentiamo la responsabilità di indossare questa maglia. Vogliamo aiutarci gli uni con gli altri. La pressione è sempre forte, quando cerchi qualcosa e la vuoi, è più facile raggiungerla da squadra. Dentro e fuori dal campo. Fuori si dicono molte cose, specie quando perdiamo, ma dobbiamo stare tranquilli"

Cosa ha portato Eden Hazard a questa squadra? - "Stiamo parlando di una gran persona, oltre che calciatore. Si è adattato rapidamente al contesto del Madrid, può darci ancora molto perché il suo è un livello molto alto, un talento prezioso e un top player"

State pensando che si avvicinano le Nazionali? - "Non pensiamo alla Nazionale anche se tanti partiranno. Nelle ultime gare ci sono stati diversi infortuni, pensiamo solo al campo. Nessuna partita è facile e sempre vogliamo vincere"

Bisogna avere un po' di pazienza con i giovani? - "Complicato nel Madrid perché qui non c'è molta pazienza, ti si chiede sempre di dare il massimo subito. Serve certo tempo per fare esperienza e progredire, il contesto è complicato nel Real per i giovani, ma se sei qui vuol dire che puoi adattarci velocemente e arrivare presto al top"

13.32 - Terminata la conferenza stampa di Raphael Varane