live Real Madrid, Zidane: "Più forti delle assenze. Maradona? Il mondo è triste"

23.10 - Hazard (dal dischetto) e Rodrygo spezzano quasi del tutto le speranze ottavi per l'Inter. Il suo Real Madrid domina a San Siro, tranne qualche lampo nerazzurro, dall'inizio alla fine grazie anche alla superiorità numerica: tra poco in conferenza stampa parlerà Zinedine Zidane. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.42 - Iniziata la conferenza stampa di Zinedine Zidane

Ha la sensazione che questa squadra in Champions cambi atteggiamento? - "Abbiamo fatto una grande partita, c'era molto in ballo, siamo stati concentrati abbastanza per ottenere i tre punti"

Però l'attitudine era diversa rispetto a Villarreal? - "Non credo, lo spirito era lo stesso, hanno pareggiato al 75', non si può sempre vincere, quando pareggi la gente inizia a criticarti. Stavolta abbiamo fatto un gol in più e così siamo riusciti a controllare meglio la gara. Sono felice per i ragazzi, hanno grande cuore, mi hanno mostrato carattere"

Pensa che Maradona sia stato il più grande della storia? - "Commentare questa notizia è difficile, triste per tutto il mondo, va al di là del calcio. Ricordo Diego nell'86', avevo quattordici anni, il mio calciatore ideale era un altro, ma lui era un idolo vero per tutti. Uno spettacolo vederlo giocare, sono vicino alla sua famiglia e ai suoi affetti. Ho avuto l'onore di potergli dire che è stato una fonte di ispirazione per tantissimi giovani nel mondo"

Qui non avevate mai vinto, ci siete riusciti senza Ramos e Benzema: è stata la miglior gara in stagione? - "Di sicuro è stata una grande vittoria, abbiamo dimostrato che possiamo fare grandissime partite anche senza giocatori importanti. Questi punti per noi sono molto importanti"

Spera di più ora nel rinnovo di Vazquez? - "Per noi è importante, ho sempre riconosciuto il suo valore e ciò che può dare al Madrid. Siamo felici che sia con noi e della sua qualità. Vedremo comunque cosa accadrà in futuro"

Pensa che Hazard si sta avvicinando al suo massimo della condizione fisica? - "Ha bisogno di giocare, solo così può riuscire a trovare i giusti meccanismi. Per noi è importante, lo sa anche lui"

23.54 - Terminata la conferenza stampa di Zidane