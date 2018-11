LIVE TMW - Real, Solari: "Siamo i favoriti per la Champions, come sempre"

Premi F5 per aggiornare, segui la diretta della conferenza stampa su TuttoMercatoWeb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

23.10 - Il tecnico del Real Madrid Santiago Solari parla dopo il successo ottenuto a Roma contro la formazione di casa che blinda il primo posto nel Gruppo G, il primo grande risultato dell'argentino da quando allena le merengues: "Era importante voltare pagina e la squadra lo ha fatto, mostrando senso di responsabilità di squadra e individuale. Primo tempo in difficoltà? Le partite durano novanta minuti, abbiamo saputo far maturare la gara, loro hanno avuto una occasione clamorosa dopo un nostro errore di cui abbiamo parlato nello spogliatoio. Nella ripresa siamo migliorati nella precisione".

L'assenza di Isco fa discutere: c'è qualche gesto che non ha apprezzato, magari sui social network?

"Non li suo, non ho Twitter o Facebook, si tratta solo di decisioni puntuali in momenti puntuali".

Il Real Madrid è ancora una volta la favorita per la vittoria della Champions secondo lei?

"E' così sempre, per la nostra storia. Non dipende da come abbiamo giocato oggi o l'altro giorno, dipende dai nostri 115 anni. Il Real Madrid è il favorito finché una squadra non pareggerà i nostri titoli".

L'assenza di Isco è una questione tecnica, fisica, di autorità del tecnico?

"Ripeto, sono decisioni puntuali per un momento puntuale. Per me sono problemi fittizi se un giocatore gioca o va in panchina, non è un tema a cui voglio dare importanza. Il mio lavoro è scegliere e devo lavorare con 24 giocatori".

Oltre alla vittoria crede di aver portato dalla sua parte giocatori come Bale, Vazquez e Bale?

"Voglio ripetere il discorso sulla responsabilità di squadra, perché mi pare importante. L'impegno di Bale è stato esemplare, non soltanto oggi per come ha giocato nel secondo tempo ma per il lavoro fatto anche ad Eibar. Marcos è un esempio, un professionista perfetto che si è dimostrato all'altezza della maglia del Real Madrid, in assenza di Casemiro siamo tranquilli con lui. Lucas è un altro atleta esemplare, che corre per novanta minuti e si allena sempre alla grande. Voglio elogiare anche Karim, un altro giocatore molto generoso".

23.35 - Termina qui la conferenza stampa di Santiago Solari, tecnico del Real Madrid.