live Real, Zidane: "Inter, sarà una finale. Conte? Non sorprende faccia l'allenatore"

12.45 - Ko all'esordio contro lo Shakhtar, pari in rimonta sul Monchengladbach. Quanta fatica in questo avvio di Champions League per il Real Madrid di Zinedine Zidane che, tra poco, parlerà in conferenza stampa in vista dell'Inter. Seguila LIVE su TMW

13.54 - Iniziata la conferenza stampa di Zinedine Zidane

Che gara si aspetta domani? - "Conosciamo l'Inter, sarà una partita complicata perché sono forti e fisici. Giocano bene a calcio, perciò sarà difficile per noi. E' una finale e vogliamo giocarla come tale. Sono tre punti che dobbiamo provare a conquistare. Ogni partita è una finale, lo sappiamo e ci concentreremo senza pensare a quello che accadrà più avanti"

Modric sarà ancora determinante per questo Real Madrid? - "E' importante per noi, posso contare su tutti, ma Luka sa che quello che fa, lo fa bene. Come sempre la cosa più difficile per un allenatore è dire cosa fare a uno così forte. Ci dà energia"

I giocatori sentono la responsabilità in questo momento particolare in Champions? - "I giocatori del Madrid devono dare tutto, dimostrare tutto perché giocano per questo club. Sta nascendo una squadra importante che può vincere qualcosa. Si dice sempre che dobbiamo cambiare, ma questi ragazzi sono competitivi, vogliono vincere e questo io da allenatore posso dirlo. Discuto con loro, vogliamo provare a raggiungere i nostri obiettivi e mantenere alto il livello"

Questo Real può vincere la competizione? - "Sappiamo che dobbiamo aspirare a vincere tutto, senza Militao perdiamo qualcosa di importante, ma tutti daranno il massimo. Il sorteggio ci ha messo in questo gruppo competitivo, ma anche gli altri lo sono"

Negli ultimi anni c'è stato un ridimensionamento sugli obiettivi? - "L'anno scorso non abbiamo vinto in Europa, ma l'obiettivo non cambia. Chi gioca qui sa che il nostro target rimane quello di vincere la Champions League. Quello che pensano fuori non importa, siamo concentrati sulla gara di domani. E' inevitabile ciò che è successo, ma possiamo ancora cambiare le cose nelle prossime gare"

Il livello della Liga è più equilibrato rispetto al passato? - "Il calcio sta cambiando, è sempre più bello e difficile. Tutti possono vincere nel calcio moderno. La partita giocata contro l'Huesca aveva la stessa importanza del match di domani contro l'Inter"

Conte era vicino a diventare il tecnico del Madrid: che rapporto avete, vi sentite? - "Non ci siamo sentiti, da capitano della Juventus era molto importante per la squadra. Normale che sia diventato allenatore, non mi sorprende. Siamo in buoni rapporti, ricordo che andai a trovarlo a Torino quando stavo per diventarlo anch'io e mi fece davvero una grande impressione"

14.07 - Terminata la conferenza stampa di Zinedine Zidane