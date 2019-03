LIVE TMW - Red Bull Salisburgo, Rose: "3-0? La Juve è riuscita nel miracolo"

Fonte: Dal nostro inviato a Salisburgo

13.28 - Conclusa la conferenza stampa.

13.27 - Quando farà chiarezza sul suo futuro? "Non credevo nemmeno ci fossero tutto queste discussioni, non mi sono nemmeno posto il problema".

13.23 - Cosa l'ha impressionata di più del Napoli? "E' una grandissima squadra, anche con Sarri hanno sempre fatto vedere un bel calcio. Ancelotti fa la stessa cosa, il Napoli impone il suo gioco e lavora molto, anche in fase di non possesso palla. Ha tanti giocatori a disposizione, ma riesce sempre a scegliere i giocatori e il modulo giusto per valorizzarli al meglio".

13.21 - Come preparerà i giovani alla gara di domani? "Mwepu domani ci sarà in campo e posso dire che sono molto fiducioso sul suo impiego. Posso dire che ci sarà dall'inizio anche Szoboszlai".

13.18 - Junuzovic non giocherà? "Noi nel suo recupero fisico non abbiamo sbagliato nulla, contro il Club Brugge ha subito un colpo abbastanza forte al muscolo femorale e dopo s'è allenato con noi, è anche tornato in campo, ma domenica ha sentito dolore e abbiamo visto che c'è nuovo liquido nel muscolo. E domani non vogliamo rischiarlo perché poi ci sono anche altre partite".

13.11 - Come attaccherete domani? "Noi giocheremo come sempre, col nostro stile e col nostro modulo. Non abbiamo fatto tanto male a Napoli, non abbiamo commesso troppi errori, ma alcuni sono stati commessi e domani dobbiamo evitarli. A Napoli abbiamo tirato 20 volte, bisognerà solo difendere meglio perché non dobbiamo subire gol troppo facili come accaduto al San Paolo. Mi meraviglia però il fatto che alcuni vedano ancora delle chance per noi, vuol dire che a Napoli non abbiamo fatto male. Per noi sarà importante credere in questa sorpresa e dobbiamo lavorare e investire tutto durante i 90 minuti per provare a battere il Napoli, anche se sappiamo che un 3-2, ad esempio, non basterebbe".

13.08 - Giocherà Gulbrandsen? "Non lo dico, altrimenti poi Carlo (Ancelotti, ndr) lo sa... Scherzi a parte, non voglio parlare troppo dei nostri titolari, noi però abbiamo anche altri attaccanti che sono forti. Lui nel secondo tempo ha avuto tre grosse occasioni e Meret ha tirato fuori delle parate incredibili".

13.03 - Quali fattori saranno importanti domani? "Deve succedere molto per arrivare a un risultato a nostro favore. Dobbiamo fare tanto anche noi, la cosa più importante sarà non subire gol perché altrimenti vorrebbe dire doverne segnare cinque. La Juventus ieri ha ribaltato il 2-0 e ci è riuscita, noi dobbiamo ribaltare il 3-0. E' più difficile, ma un po' di speranza c'è soprattutto per i risultati che in passato abbiamo ottenuto qui in casa".

13.00 - Ha inizio la conferenza stampa: "Tante cose dovranno funzionare per noi domani per poter ribaltare il risultato dell'andata. Cercheremo di dare tutto dinanzi ai nostri tifosi, faremo giocare anche alcuni giovani perché siamo alle prese con tanti infortuni. Poi vediamo dove ci porterà la serata domani".

