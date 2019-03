LIVE TMW - Red Bull Salisburgo, Rose: "3-0? La Juve ieri è riuscita nel miracolo"

Fonte: Dal nostro inviato a Salisburgo

13.08 - Giocherà Gulbrandsen? "Non lo dico, altrimenti poi Carlo (Ancelotti, ndr) lo sa... Scherzi a parte, non voglio parlare troppo dei nostri titolari, noi però abbiamo anche altri attaccanti che sono forti. Lui nel secondo tempo ha avuto tre grosse occasioni e Meret ha tirato fuori delle parate incredibili".

13.03 - Quali fattori saranno importanti domani? "Deve succedere molto per arrivare a un risultato a nostro favore. Dobbiamo fare tanto anche noi, la cosa più importante sarà non subire gol perché altrimenti vorrebbe dire segnarne cinque. La Juventus ieri ha ribaltato il 2-0 e ci è riuscita, noi dobbiamo ribaltare il 3-0. E' più difficile, ma un po' di speranza c'è soprattutto per i risultati che in passato abbiamo ottenuto qui in casa".

13.00 - Ha inizio la conferenza stampa: "Tante cose dovranno funzionare per noi domani per poter ribaltare il risultato dell'andata. Cercheremo di dare tutto dinanzi ai nostri tifosi, faremo giocare anche alcuni giovani perché siamo alle prese con tanti infortuni. Poi vediamo dove ci porterà la serata domani".

12.50 - Inizierà alle ore 13.00 la conferenza stampa di Marco Rose, allenatore del Red Bull Salisburgo. Il manager tedesco classe '76 presenterà la sfida contro il Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La squadra austriaca sarà chiamata a ribaltare il 3-0 incassato al San Paolo nella sfida d'andata.