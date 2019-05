LIVE TMW - Ribaltone Milan, addio Leonardo e Gattuso: è ufficiale

Fonte: Da Casa Milan, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' il giorno degli addii in casa Milan. Una giornata che TMW seguirà passo dopo passo. Leonardo ha rotto con Ivan Gazidis: divergenza di vedute tra le parti, il dirigente brasiliano ha già annunciato al CEO rossonero il proprio addio e lo ha fatto ieri sera anche Gennaro Gattuso. Tutto pronto per la doppia separazione che dovrebbe andare in scena proprio oggi.

17.42 - Il messaggio di Gazidis a Gattuso - Questo il messaggio dell'ad Gazidis: "Ho avuto il privilegio di conoscere Rino in questi sei mesi dal mio approdo al Club. Rino ha dato tutto se stesso in questa stagione, portando il Milan al più alto punteggio in classifica dalla stagione 2012/13. Ha lavorato senza sosta, assumendosi sempre tutte le responsabilità, ponendo il Club al di sopra di qualunque altro interesse. Dal profondo del cuore: grazie Rino".

17.40 - Gattuso, addio al Milan: è ufficiale - Dopo Leonardo, ecco l'ufficialità dell'addio di Gennaro Gattuso: AC Milan e Gennaro Gattuso annunciano di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto professionale come allenatore della Prima Squadra. Il Club ora avvierà un processo di selezione per il nuovo allenatore a cui affidare il team in vista della tournée estiva del Torneo ICC, del campionato di Serie A, della Coppa Italia e della prossima edizione di UEFA Europa League. Il Milan ringrazia Gennaro Gattuso per aver guidato la squadra negli ultimi 18 mesi. Rino è subentrato alla guida del Club in un momento difficile, migliorando la performance della squadra e portando il Club al più alto punteggio in classifica dalla stagione 2012/13. AC Milan ora guarda al futuro nel segno della continuità, della stabilità finanziaria e della crescita sostenibile.

17.20 - Gattuso ha lasciato Casa Milan - Dopo aver rassegnato le sue dimissioni, Gennaro Gattuso ha lasciato Casa Milan.

16.55 - Gazidis dopo l'addio di Leonardo - Ivan Gazidis, ad del Milan, ha così commentato le dimissioni di Leonardo: "Leonardo è tornato al Milan in un momento di necessità, poche settimane prima della chiusura del mercato estivo. Seppur in circostanze difficili, ha messo il cuore per gestire una congiuntura complicata e ha trasmesso la sua energia e la sua ambizione a tutta la squadra. Sono grato a Leonardo per ciò che ha fatto per il nostro grande Club, e gli auguro il meglio per il futuro".

16.52 - Addio Leonardo: è ufficiale - Leonardo Nascimento de Araujo (Leonardo) ha informato AC Milan della decisione di lasciare il Club al termine della stagione con effetto immediato. AC Milan ha accettato le sue dimissioni. Il Club ringrazia Leonardo per il suo importante contributo al progetto di crescita e gli augura i migliori successi per il prosieguo della sua carriera. Il manager brasiliano era stato incaricato della gestione dell'Area Sportiva lo scorso luglio 2018, occupandosi da subito delle attività legate alla campagna acquisti. L'annuncio relativo a un nuovo Direttore Sportivo verrà formulato nei prossimi giorni.

15.46 - Entro oggi i comunicati su Gattuso e Leonardo - Entro oggi arriveranno i due comunicati che annunceranno la separazione di Gattuso e Leonardo con il Milan. L'intenzione di Elliott, stando a quanto da noi raccolto, è trovare in tempi molto brevi i sostituti.

15.15 - Gennaro Gattuso a casa Milan con Gigi Riccio - Gennaro Gattuso è appena arrivato a Casa Milan insieme al suo vice Gigi Riccio.

15.07 - Valerio Fiori a Casa Milan - E' appena arrivato nella sede del club rossonero Valerio Fiori, preparatore dei portieri del Milan di Gattuso. Anche lui lascerà il club rossonero in queste ore. In sede, anche il preparatore atletico Bruno Dominici.

15.00 - Tecnico adatto alla linea verde, no a Campos - Chiusura totale a Luis Campos: da Casa Milan, fanno sapere che in questo momento non ci sono i margini per un arrivo di Luis Campos perché non potrebbe agire direttamente da Milano. Per l'allenatore si stanno studiando profili capaci di valorizzare la linea verde, per Maldini invece i discorsi sono in corso.

13.15 - Scaroni ha lasciato Casa Milan - Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha lasciato la sede del club. In questi minuti, in corso un colloquio Gazidis-Maldini in attesa di Leonardo e Gattuso, che arriverà in sede nel pomeriggio per confermare le sue dimissioni.

13.10 - Dopo Allegri, Gattuso il tecnico che è durato di più sulla panchina del Milan - Dopo Allegri, Gattuso è l'allenatore che è durato di più sulla panchina rossonera: clicca qui per approfondire.

12.10 - Gattuso ha rinunciato a due anni di contratto - Gennaro Gattuso ha rinunciato a due anni di contratto. Il 5 aprile 2018, il tecnico rossonero che quest'oggi presenterà ufficialmente le sue dimissioni firmò un accordo valido fino a giugno 2021 da due milioni di euro netti a stagione.

11.54 - Per Gattuso appuntamento a Casa Milan nel pomeriggio - Gennaro Gattuso presenterà ufficialmente le sue dimissioni nel pomeriggio. Il tecnico rossonero si presenterà a Casa Milan tra qualhe ora per rinunciare ai due anni di contratto e mettere fine alla sua avventura da allenatore del Milan.

11.35 - La lezione di Gennaro Gattuso - Anche nel giorno dell'addio, Gennaro Gattuso ha salutato il mondo Milan a suo modo rinunciando a due anni contratto: clicca qui per l'approfondimento.

10.57 - Maldini a casa Milan - Movimento in casa rossonera. E' arrivato Paolo Maldini a casa Milan.

10.30 - Campos da consulente? - Giorno di addii in casa Milan: ancor prima di Gattuso, arriverà quello di Leonardo, che metterà fine alla sua terza avventura rossonera con le dimissioni annunciata già nei giorni scorsi. Per Sky, il primo candidato per la successione rimane Luis Campos, il "Re delle plusvalenze". Potrebbe avere un ruolo da consulente esterno facendo il mercato sia del Milan che del Lille, società finanziata da Elliot.

10.17 - Gli eredi di Gattuso - Formalizzato l'addio di Gattuso, Gazidis dovrà ora concetrarsi sulla ricerca di un sostituto. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, i principali candidati alla panchina rossonera sono Jardim, Simone Inzaghi e Giampaolo.

09.54 - Parla Gattuso: "Addio Milan" - Rino Gattuso ha deciso, la sua terza avventura con il Milan (una da giocatore, due da tecnico), è finita. Ai microfoni di Repubblica, il tecnico ha affidato il suo saluto alla società e squadra rossonera: “Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere. Non c’è stato un momento preciso in cui l’ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata. Rinuncio a due anni di contratto? Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi”.