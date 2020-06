live Riparte il calcio italiano e c'è fiducia per l'introduzione di una quarantena morbida

Calcio e Coronavirus: tutti gli aggiornamenti in tempo reale su come il virus sta condizionando il nostro mondo. Premi F5 per aggiornare la pagina se ci segui da desktop.

Ci siamo: il calcio riparte. Dopo lunghe settimane di stop per la pandemia, pur con gli stadi vuoti e con i protocolli sanitari da rispettare rigidamente, riprende il pallone italiano e non solo. Coppa Italia, Serie A e un occhio sempre alla situazione generale. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale nel live di Tuttomercatoweb.

11.02 - Test prima e dopo le gare La FIGC continua a studiare il modo per evitare la quarantena in caso di nuovo positivo all'interno del mondo del calcio italiano. L'idea, da applicare fin da subito dopo i match di Coppa Italia, è quello di isolare immediatamente il nuovo contagiato, con il resto della squadra chiusa in ritiro e sottoposta immediatamente a tampone rapido. Nel caso in cui tutti gli altri risultino negativi, verrebbero fatti altri due test prima e dopo la partita successiva, così da essere sicuri al 100% di non avere altri contagiati ed evitare l'isolamento di due settimane che metterebbe a rischio la stagione. Inoltre prosegue la ricerca di un ente terzo a cui possano essere affidati tutti i controlli, in modo da evitare che i club agiscano privatamente e che possa tracciare tutte le squadre in un database unico. Un via libera che così arriverebbe in sicurezza e per tutti da un medico super partes. Anche per il Cts questa potrebbe essere una strada percorribile, con 96 ore di quarantena anziché i 14 giorni previsti fino a questo momento. A riportarlo è Il Messaggero.

09.49 - Fiducia per quarantena più morbida Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla quarantena "più morbida" attesa per il calcio italiano. C'è ottimismo per il cambio di rotta del Comitato Tecnico Scientifico che potrebbe arrivare la prossima settimana. La norma dei quattordici giorni potrebbe essere rivista prima della ripartenza del campionato, perché il pubblico torni allo stadio bisognerà però aspettare almeno il 14 luglio.

08.46 - Torna il calcio, torna Juventus-Milan - "Finalmente Juve-Milan" titola La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Torna il calcio in Italia dopo 95 giorni. Si riparte con la Coppa Italia e con la sfida tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium (porte chiuse). Una classica del nostro calcio apre la stagione post-Covid. Ronaldo riparte con Dybala per volare a Roma alla caccia del 30° trofeo. Pioli, senza Ibra e con Rebic, cerca gol e si gioca già il futuro. Più restrizioni: niente abbracci e 300 persone allo stadio. Inzaghi: "Non vedo l'ora. Sarri favorito ma il Diavolo...".

VENERDÌ 12 GIUGNO

23.17 - FIGC al lavoro per il piano salva calcio: la quarantena si riduce a quattro giorni - Roberto Vannicelli, membro del CTS, aveva anticipato il piano stamane (Clicca qui per la sua intervista integrale), ora il programma della FIGC e del comitato prende forma e Sky ne dà conferma. Così il calcio italiano potrà riprendere senza la spada di Damocle della quarantena di gruppo: tamponi per tutto il gruppo squadra al massimo ogni 48 ore e, in caso di positività al CoViD-19 da parte di un membro, ai compagni verrà comunque permesso di giocare se negativi a due tamponi consecutivi. Semplificando ulteriormente: con un giocatore contagiato e due tamponi negativi in 96 ore per tutti gli altri, una squadra avrà il via libera per scendere di nuovo in campo. L'attesa svolta a cui Gravina sta lavorando da giorni a stretto contatto con il ministro della Salute, Speranza, con quello dello Sport Spadafora e con il Comitato Tecnico Scientifico.

22.20 - Calcio femminile, final eight Champions in Spagna - Sarà la Spagna a ospitare la Final Eight, cioè le gare dai quarti di finale in poi, della Champions League femminile. Lo riporta Sky, nelle anticipazioni riportate questa sera in vista del comitato esecutivo UEFA del 17 giugno. In gara non vi è alcuna squadra italiana.

21.37 - Conte annuncia: "Firmato il DPCM, riprende la Coppa Italia" - Il premier italiano Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a sorpresa e dedicata al Family Act, annuncia di aver firmato il DPCM che dà il via ufficiale alla Coppa Italia, con qualche giorno d'anticipo rispetto a quanto previsto: "Da domani, 12 giugno, riprendono le competizioni sportive e di conseguenza la Coppa Italia, ma a porte chiuse. Ho appena firmato il DPCM".

21.30 - Le ultime sulle coppe europee: si giocherà a Torino e Barcellona - Juventus-Lione si giocherà a Torino e Barcellona-Napoli a Barcellona. Sono queste le anticipazioni riportate da Sky, in vista del Comitato Esecutivo UEFA del prossimo 17 giugno che definirà il prosieguo della stagione a livello continentale. Contrariamente a quanto emerso dalla Germania, resterebbero così invariate le sedi delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che coinvolgono bianconeri e azzurri. Concluso il programma degli ottavi di finale, la Champions proseguirebbe invece in una sede unica. Trovano in questo caso conferme le indiscrezioni su Lisbona quale location designata per la Final Eight, dai quarti di finale alla finale. Discorso analogo per l’Europa League: conclusi gli ottavi di finale (in ballo ci sono anche Inter e Roma), ci si sposterebbe in Germania per disputare le gare dai quarti in poi.

21.06 - Ancora interesse per il calcio italiano in tv - Aumenta l’interesse per i diritti tv della Serie A. Secondo quanto riferito da ilsole24ore.com, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il private Equity Bain Capital, affiancato dalla banca d’affari Nomura. Sul tavolo, un’offerta da 3 miliardi di euro per il 25% della media company progettata dal presidente Paolo Dal Pino, ove dovrebbero confluire i diritti televisivi decennali a partire dal 2021, data di scadenza dell’attuale bando. La proposta di Bain sarebbe in concorrenza con quella del fondo CVC, che avrebbe messo sul piatto 2,2 miliardi per il 20% della media company e avrebbe spuntato un’esclusiva a trattare fino a fine giugno. Da ultimo, alla finestra c’è anche il gruppo finanziario del Fondo Strategico Italiano (Fsi), che punterebbe a entrare come socio di minoranza come private equity italiano da affiancare a quello estero.

20.10 - Ironia sul Coronavirus? Dele Alli squalificati di un turno - A seguito di un'audizione indipendente sulla questione, la Football Association ha informato il Tottenham che Dele Alli è stato sospeso per una gara della prima squadra con effetto immediato, multato di 50mila sterline e deve completare un corso di formazione faccia a faccia a seguito di una violazione della regola FA E3 in relazione a un post sui social media nel febbraio 2020.

19.05 - Distanziamento anche in autostrada - Milan partito pochi minuti fa da Milanello in direzione Torino, dove domani sera si giocherà la sfida di Coppa Italia contro la Juve (LIVE, interviste, pagelle e approfondimenti dalle 21 su TMW), con un curioso numero di mezzi di movimento: sono necessari infatti due pullman, alla rosa e allo staff rossonero, per garantire il distanziamento tra i calciatori.

18.02 - A ore il nuovo decreto: poi sarà Coppa Italia - E' in arrivo in queste ore il nuovo DPCM con una nuova ondata di aperture. Per ciò che riguarda lo sport, da lunedì sarà possibile disputare le partite di calcetto, basket, pallavolo e di tutti gli altri sport di contatto in tutte le Regioni che le ritengono compatibili con la situazione epidemiologica del loro territorio. Nel DPCM, riporta 'Fanpage', verrà anche ufficializzato che da domani sarà possibile disputare competizioni sportive ritenute di interesse nazionale esclusivamente a porte chiuse. In questo senso, il primo evento sarà Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma per domani sera.

17.16 - Tebas: "I club italiani contro la ripresa mi hanno preoccupato" - "Mi sono molto preoccupato quando in Italia un gruppo di club si è esposto pubblicamente contro la ripresa. Per me avevano interesse a non riprendere e usavano la situazione sanitaria per dire che non bisognava giocare. Per fortuna la Serie A riprende, e spero che riesca anche ad arrivare in fondo". Lo ha sottolineato il presidente della Liga, Javier Tebas, nel giorno in cui il campionato spagnolo riparte senza un 'piano B' dichiarato. "Non penso ci sarà un nuovo picco del virus che costringa al lockdown in casa - ha spiegato in una videoconferenza stampa -. Appena sapremo che non possiamo giocare più, definiremo il piano. E' nell'interesse dello sport. Altrimenti alcuni potrebbero ragionare in base al risultato che hanno al momento. Non abbiamo perso un minuto a pensare cosa succederebbe se non finisse la Liga per qualificazioni alle coppe, retrocessioni e promozioni. Alcuni club hanno provato a parlarne, ma ora non è il momento".

16.10 - Milan, torna a parlare Pioli: "Juve, ce la giochiamo alla pari: abbiamo qualità per farcela" - Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a -1 dalla gara contro la Juventus, ritorno della semifinale di Coppa Italia. "Riprendere a giocare è la cosa più importante e bisogna farlo in sicurezza, come Milan siamo sempre stati attenti. Abbiamo preso le precauzioni necessarie. Siamo sempre stati favorevoli alla ripresa: l'assenza di tifosi è un danno enorme ma è il male minore, non si può fare altrimenti". (Clicca qui per leggere la news completa)

14.50 - Coppa Italia, ecco gli arbitri per le semifinali: Juve-Milan a Orsato, per Napoli-Inter c'è Rocchi - Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per le Semifinali di ritorno della Coppa Italia 2019/20. Juventus-Milan a Orsato, mentre per Napoli-Inter c'è Rocchi. (Clicca qui per leggere le designazioni complete)

14.00 - Comunicato della UEFA: tutte la decisioni che verranno prese nelle riunioni del 17-18 giugno - Il Comitato Esecutivo UEFA terrà la prossima riunione in videoconferenza in due parti, nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno dalle 12:00 alle 15:00 e la mattina di giovedì 18 giugno dalle 09:00 alle 11:00 CET. (Clicca qui per leggere la news completa)

12.29 - La Bild conferma: Europa League in Germania. Quattro stadi ospiteranno le partite restanti - Il prossimo 17 giugno si riunirà il Comitato Esecutivo della UEFA: un evento importantissimo, perché servirà a stabilire il format con il quale si chiuderanno le due competizioni europee e le date in cui si disputeranno le partite. Nel nostro punto di qualche giorno fa avevamo parlato della possibilità di disputare le fasi finali della Champions e dell'Europa League rispettivamente a Lisbona e in Germania. Un'ipotesi che si fa sempre più concreta, a giudicare dalle indiscrezioni riportate oggi da SportBild.

11.28 - Gravina: "Se il trend epidemiologico sarà positivo, chiederemo al CTS di eliminare la quarantena" - Alla vigilia della ripartenza del calcio italiano (domani con la Coppa Italia, ndr), torna a parlare il presidente federale Gabriele Gravina, il quale in un'intervista sul sito di elevensports.it si sofferma anche sulla questione del protocollo: "La curva epidemiologica ci lascia ben sperare, non lo dico solo per il calcio. Se dovesse continuare questo trend, chiederemo al Comitato Tecnico Scientifico di allentare alcune restrizioni, eliminando la quarantena. Soprattutto se si vuole aprire anche a sport amatoriali, è qualcosa di eccessivo". (Clicca qui per leggere la news completa)

10.55 - Incontro Spadafora-Sky. Si valuta la possibilità di trasmettere alcune partite su TV8 - Nella giornata di ieri il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha ricevuto oggi l’Amministratore Delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, e il Direttore delle Relazioni esterne e istituzionali, Riccardo Pugnalin. L’incontro, fa sapere l'ufficio stampa del Ministero, si è svolto in un clima positivo e di massima collaborazione, allo scopo di individuare una soluzione pienamente condivisa tra le diverse parti e che possa soddisfare nella migliore maniera possibile, in un momento particolare per il Paese, la grande passione degli amanti dello sport. Nello specifico Sky potrebbe dare l'ok alla trasmissione in chiaro tramite TV8 di due-tre partite. Tra le ipotesi sul tavolo, riporta La Gazzetta dello Sport, anche quella di una diretta gol, cosa difficilmente attuabile considerato che le partite verranno spalmate su più giorni e su più fasce orarie. È stato sondato il terreno anche con DAZN.

10.02 - Le probabili formazioni di Napoli-Inter: Ospina confermato tra i pali, Eriksen sulla trequarti - Si torna finalmente a giocare e ad inaugurare la ripresa in salsa italica ci sarà la Coppa Italia, in particolare Juventus-Milan venerdì. Sabato invece toccherà a Napoli-Inter (diretta scritta su TMW, poi dichiarazioni, pagelle e tutti gli approfondimenti), sabato sera alle 21: si parte dall'1-0 dell'andata, firmato da Fabian Ruiz, che gli azzurri dovranno però difendere strenuamente per assicurarsi la finale del 17 giugno. Clicca qui per tutte le ultime di formazione.

09.30 - Le probabili formazioni di Juventus-Milan: Cuadrado favorito su Danilo, c'è Rebic dal 1' - Si torna finalmente a giocare e ad inaugurare la ripresa in salsa italica ci sarà la Coppa Italia, in particolare Juventus-Milan (diretta scritta su TMW, poi dichiarazioni, pagelle e tutti gli approfondimenti), venerdì sera alle 21: si parte dall'1-1 dell'andata, con entrambe le squadre che faranno di tutto per assicurarsi la finale del 17 giugno. Clicca qui per tutte le ultime di formazione.

GIOVEDÌ 11 GIUGNO

21.40 - Domani passo importante per la ripartenza della Premier - I club di Premier voteranno domani per stabilire il numero totale di tesserati di ciascuna squadra che sarà ammesso negli stadi per le restanti partite della stagione. Le società più importanti, riporta Sky Sports UK, faranno pressioni per autorizzare un numero elevato di persone. La Premier è intenzionata invece a tagliare posti, per un massimo di 37 membri del club ammessi, compresi 20 giocatori e 12 componenti dello staff tecnico e medico. Allo stato attuale delle cose, è stato stimato in 300 il numero massimo di persone consentite allo stadio.

20.36 - Ruocco: "Quarantena resta, ma c'è dialogo: vediamo più avanti" - Ospite di Radio Punto Nuovo, Giuseppe Ruocco, membro del CTS e segretario generale del Ministero della Salute, analizza così la ripartenza del calcio: “Penso che il calcio costituisce una vetrina ed un'industria di primissimo rilievo per il Paese. Si è discusso della riduzione della quarantena del contagiato, ma siccome è un mondo molto importante, le norme di prudenza sono per ora tutte da applicare. Mi rendo conto che potrebbero essere viste come un cappio, che è vista con difficoltà la fine del campionato. La cosa positiva è che il CTS continua a riunirsi, il dialogo è aperto, il Ministro Spadafora è aperto a qualsiasi tipo di ragionamento. Si potrebbe ipotizzare più avanti – in caso di curva epidemiologica favorevole – di andare anche verso altre aperture".

19.40 - Confronto tra il ministro Spadafora e Sky - Il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha ricevuto oggi l’Amministratore Delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, e il Direttore delle Relazioni esterne e istituzionali, Riccardo Pugnalin. L’incontro, fa sapere l'ufficio stampa del Ministero, si è svolto in un clima positivo e di massima collaborazione, allo scopo di individuare una soluzione pienamente condivisa tra le diverse parti e che possa soddisfare nella migliore maniera possibile, in un momento particolare per il Paese, la grande passione degli amanti dello sport.

18.45 - Altri blitz dei pool ispettivi della FIGC: oggi a Udine e Bergamo - Proseguono i blitz dei pool ispettivi della Procura Federale per controllare la puntuale applicazione dei Protocolli sanitari concernenti gli allenamenti di gruppo delle squadre di calcio professionistiche. Oggi, sottolinea il sito ufficiale della FIGC, gli ispettori si sono recati nei centri di allenamento dell'Udinese e dell'Atalanta, ove hanno tra l'altro acquisito la documentazione relativa ai tamponi ed agli esami sierologici compiuti dagli atleti. I medici sociali sono stati come di consueto ascoltati dagli ispettori in ordine al rispetto, anche temporale, degli obblighi sanitari incombenti sulle società. Gli ispettori faranno pervenire nelle prossime ore le relazioni sull'attività svolta, e la relativa documentazione acquisita, al Procuratore Federale per le determinazioni di competenza. Si tratta delle prime ispezioni dopo la decisione del Consiglio Federale di inasprire le sanzioni a carico di società e dirigenti per la violazione dei Protocolli sanitari

18.02 - I numeri della Protezione Civile di oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 62.699 tamponi e individuati 202 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 31.710, 1.162 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 71 persone affette da Coronavirus per un totale di 34.114 decessi dall'inizio dell'epidemia. Qui tutti i numeri di oggi.

17.30 - Gravina sul decreto dell'Abruzzo - Il Presidente FIGC Gabriele Gravina è intervenuto, interpellato dal'ANSA, sull'ordinanza della regione Abruzzo che per il calcio vieta, fino al 31 luglio i contrasti, le marcature a uomo e le scivolate, consentendo il tocco del pallone solo ed esclusivamente se muniti di guanti: "Il ministero per lo Sport ha emanato i protocolli per l'attività di base su indicazione del CTS e auspico che si adottino ovunque scrupolosamente".

15.44 - Calcagno (AIC) ribadisce: "Aspettiamo ancora una modifica del protocollo sulla quarantena" - "Bisogna ancora mettere a punto il prolungamento dei contratti in scadenza al 30 giugno, così come aspettiamo anche una modifica del protocollo sulla quarantena". Umberto Calcagno, vice presidente dell'AIC, è intervenuto a Radio Marte per fare il punto sui principali nodi riguardanti la ripresa del calcio: "L’ultimo Consiglio Federale non ha deliberato nulla di nuovo rispetto a quello precedente. È importante sottolineare l’importanza dell’indotto interno del calcio. Parlo ad esempio dei dilettanti che percepiscono stipendi normali e quindi a loro va offerta tutta la nostra tutela. Speriamo che la stagione termini normalmente".

14.37 - UFFICIALE: Coppa Italia 2019/20: aboliti i tempi supplementari. Solo i rigori dopo i 90 minuti - Il Consiglio di Lega ha deliberato di modificare, in via transitoria e per la sola stagione sportiva 2019-2020, il Comunicato Ufficiale n. 1 del 9.7.2018, contenente il Regolamento Coppa Italia ss. 2018-2021, prevedendo che con decorrenza immediata e fino al termine della corrente stagione sportiva non sia prevista la disputa dei tempi supplementari in occasione delle gare di Semifinale e Finale. Il Regolamento viene pertanto così modificato:

- l'ultimo capoverso dell'articolo 3.8 rubricato 'Semifinali' sia sostituito come segue:

Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, l'arbitro provvede a far battere i calci di rigore, con le modalità previste dal 'Regolamento del Giuoco del Calcio' al paragrafo: 'Procedure per determinare la squadra vincente di una gara".

- l'ultimo capoverso dell'articolo 3.9 rubricato 'Finale' sia sostituito come segue:

Si aggiudica la Competizione la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l'arbitro provvede a far battere i calci di rigore, con le modalità previste dal 'Regolamento del Giuoco del Calcio' al paragrafo: "Procedure per determinare la squadra vincente di una gara".

13.33 - Everton, giocatori e staff accettano di decurtare e differire i propri stipendi - Denise Barrett-Baxendale, CEO dell'Everton, ha comunicato che il direttivo, l'allenatore Carlo Ancelotti e il suo staff tecnico hanno concordato di ridursi e differire lo stipendio fino al 30%. Anche la Prima squadra ha volontariamente accettato di differire fino al 50% dei propri emolumenti per i prossimi tre mesi. "Questa straordinaria dimostrazione di unità ha permesso al club di mantenere gli stipendi di tutti i lavoratori a tempo pieno e part-time e occasionali, impegnati direttamente nei giorni delle partite" ha sottolineato la Barrett-Baxendale.

12.53 - Serie A, format play off: l'unica certezza è che andrà indicato entro il 20 giugno - Entro il 20 giugno, data della ripresa della Serie A, dovranno essere chiarite le modalità e dunque il format per i play off e i play out indicati dal Consiglio Federale come piano B in caso di nuovo stop. La Lega Calcio potrà presentare una propria proposta, che terrà di conto della necessità di evitare iniquità sportive. Potrebbero essere messi dei paletti relativi ai punteggi, come accade per i play off di Serie B, oltre una certa distanza in classifica la squadra in causa non verrebbe calcolata per partecipare agli scontri per retrocessione o piazzamenti europei. Un modo per salvaguardare eventualmente i risultati ottenuti sul campo fino allo stop. L'unica cosa certa resta il bisogno di dover indicare le modalità entro la ripartenza, per il resto, tutto è ancora in gioco.

11.40 - Serie A, Spadafora incontra Sky: giornata decisiva per il calcio in chiaro - Oggi è previsto il tanto atteso incontro tra il Ministro dello Sport Spadafora e l'ad di Sky Ibarra per parlare della possibilità di trasmettere in chiaro parte della ripresa del calcio italiano. Perde quota l'ipotesi di una "diretta gol" come previsto originariamente, ma qualche partita dovrebbe essere trasmessa. I segnali dei broadcaster sono positivi, ma Rai e Mediaset chiedono di più, quanto meno di poter mostrare gli highlights molto a ridosso dal triplice fischio. Non ci saranno forzature, ma in caso di bisogno, il Ministro è pronto a intervenire anche sulla "Legge Melandri", magari con una sospensione, perché senza una modifica non sarebbe possibile utilizzare i diritti tv per mostrare dei match in chiaro.

11.01 - Semifinali Coppa Italia, ufficiale l'orario: Juve-Milan e Napoli-Inter, fischio d'inizio alle 21 - Sono ufficiali gli orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia, con le gare tra Juventus-Milan e Napoli-Inter rispettivamente in programma venerdì 12 e sabato 13 giugno. Come ufficializzato dalla Rai (che trasmetterà le partite, ndr), l'orario è confermato con il calcio d'inizio alle 21.00.

10.30 - La Lega Calcio pensa a mollare la FIGC come la Premier: Gravina ora è un nemico - Dopo la spaccatura avvenuta lunedì scorso nel corso del consiglio federale, con la Lega Serie A finita in netta minoranza sulla questione play off, i club tornano a pensare al modello inglese e dunque a una possibile separazione dalla FIGC. In Via Rosellini ora sono diverse le società che pensano che sia utile uscire dalla Federcalcio e soprattutto che guardano a Gravina come un nemico da isolare. La Lega Calcio non appoggerà ovviamente l'eventuale candidatura alle prossime elezioni e non appoggerebbero neanche Sibilia, attuale presidente della LND ma con un profilo troppo simile all'attuale numero uno federale. Servirà un candidato ad hoc che però riesca a fare breccia anche tra le altre componenti del consiglio. Compito non facile, anche se la partita è appena cominciata.

09.50 - Juventus, Chiellini: "E' l'ora di togliere la quarantena. Fateci terminare la stagione" - Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato del ritorno in campo dopo tre mesi di sospensione forzata: "Ho vissuto tutto con grande calma. Era necessario valutare la curva, intorno a Pasqua ero pessimista visti i 6-700 morti al giorno. A inizio maggio sono stato molto ottimista sulla ripresa e poi non ho avuto più dubbi dopo il 18. La speranza adesso è che venga tolta la quarantena in caso di nuovo positivo, le cose sono cambiate radicalmente. Un positivo può saltar fuori vista la quantità di persone che ci girano intorno ma la malattia ha un'evoluzione incoraggiante, dobbiamo proseguire. La speranza è che ci facciano finire la stagione".

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO

22.57 - Scarpa d'Oro: sì all'assegnazione - Al termine dei vari campionati e quindi della stagione sportiva, il miglior marcatore d’Europa riceverà la Scarpa d’Oro. Nelle settimane scorse l’assegnazione del premio sembrava in fortissimo dubbio, stessa cosa dicasi per il The Best FIFA. Secondo Marca, quotidiano presente nell’European Sports Media (associazione che assegna il premio), dopo vari dibattiti a riguardo è stato deciso di mantenere in vita l’edizione in corso del riconoscimento nonostante lo stop di alcuni campionati a causa dell'emergenza Covid. Nel frattempo e grazie alla ripresa della Bundesliga, Robert Lewandowski ha superato Ciro Immobile in vetta alla graduatoria provvisoria.

1 Robert Lewandowski 30 gol, fattore 2: 60 punti

2 Ciro Immobile 27 gol fatti, fattore 2: 54 punti

3 Timo Werner 25 gol, fattore 2: 50 punti

4 Erling Haaland 26 gol (16 con il Salisburgo - fattore 1,5 -, 10 col Borussia Dortmund - fattore 2 -): 44 punti

5 Cristiano Ronaldo 21 gol, fattore 2: 42 punti

20.52 - Francia, Consiglio di Stato blocca la retrocessioni di Amiens e Tolosa - Importante novità dalla Francia: il Consiglio di Stato ha annunciato di aver sospeso la retrocessione di Amiens e Tolosa per la prossima stagione. L'istituzione ha considerato valida la fine della stagione e la classifica attuale ma ha bloccato le retrocessioni. Così potrebbe andare in scena una Ligue 1 a 22 squadre con Lorient e Lens promosse.

19.02 - Champions League, la data della finale potrebbe variare. Dubbi anche sul format - E' sempre più a rischio, seppur non ancora in via definitiva, Istanbul come sede della finale di Champions League. Si sarebbe dovuta tenere il 30 maggio, adesso è stata provvisoriamente spostata al 29 agosto ma c'è anche la possibilità che si giochi il 23 agosto. Cambierebbe il format, con uno degli scenari che prevederebbe anche un final-eight in sede unica, una per competizione. La Champions potrebbe tenersi a Lisbona che nelle idee del Comitato è tra la destinazione favorita rispetto a Spagna e Germania. Quarti di finale, semifinale e finale, in gara secca, tutte nella stessa sede, magari divisa tra gli impianti di Sporting e Benfica. A giocare un ruolo importante nella scelta ci sarà anche l'assenza di club portoghesi dalla fase finale.

18.33 - Calcagno: "Non c'è accordo sui rinnovi contrattuali" - Ospite di Radio Kiss Kiss Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AIC, prova ad aggiornare circa il problema della scadenza dei contratti del prossimo giugno, col campionato ancora abbondantemente in corso: "Non c'è una posizione nostra, le posizioni giuridiche sono condivise da tutti, c'è poi un superiore interesse di sistema che la FIFA ha raccomandato senza ovviamente imporre. C'è un'interesse del sistema che non sfugge a nessuno di noi, nel conservare le rose attuali fino alla fine del campionato. Ad oggi non c'è un accordo sui prolungamento dei contratti, ma entro questo fine settimana o al massimo la prossima questo problema verrà spero risolto.

18.00 - I numeri di oggi della Protezione Civile - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 55.003 tamponi e individuati 283 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 32.872, 1.858 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 79 persone affette da Coronavirus per un totale di 34.043 decessi dall'inizio dell'epidemia.

17.03 - La UEFA lavora per una finale di Champions col pubblico - Lisbona favorita su Francoforte come sede per la finale di Champions League, ma la grande novità di oggi, rivelata da Sky, è la possibilità di giocare la sfida più attesi dai grandi club europei a porte aperte. La UEFA sta lavorando proprio a questa ipotesi, nell'ottica della restituzione di un po' di normalità all'Europa: non ci sarà il tutto esaurito tipico dei grandi eventi sportivi, ma già avere una parte di tifosi sugli spalti sarebbe un grande passo in avanti nel ritorno alla quotidianità.

16.28 - Fiorentina, Dalbert rimarrà fino a fine stagione - In attesa di una norma per tutta la Serie A, è stato trovato un accordo per la permanenza di Dalbert alla Fiorentina fino alla fine della stagione, che riprenderà la prossima settimana. Il ds viola Pradè ha incontrato Federico Pastorello proprio con l'obiettivo di accordarsi fino alla fine di agosto e tutto è filato liscio. Del futuro dell'esterno sinistro di proprietà dell'Inter si parlerà più avanti, quando termineranno le gare ufficiali e quando con i nerazzurri le parti si siederanno a un tavolo anch per parlare di Biraghi. A riportarlo è Firenzeviola.it.

15.50 - Spagna, si riprenderà a giocare senza tifosi in ogni stadio: nelle prossime ore decreto Governo - LaLiga 2019-2020 riprenderà senza pubblico sugli spalti. Secondo quanto riporta Cadena SER, oggi stesso il Consiglio dei Ministri spagnolo approverà infatti un decreto legislativo per chiarire che il campionato di prima e seconda divisione ripartirà ovunque a porte chiuse. Si specificherà, inoltre, che qualsiasi modifica a livello territoriale dovrà essere l'attento risultato di un comune accordo tra il Ministero della Salute, il Consiglio Superiore degli Sport, le Comunità Autonome del Paese e, appunto, anche LaLiga. In questo modo, il Governo vuole chiudere una volta per tutte la polemica sulla possibilità di riaprire le porte di alcuni stadi prima di altri.

15.03 - Coppa Italia nel ricordo delle vittime - Un ricordo delle vittime del Covid-19 e dei medici sempre in prima linea nell'emergenza sanitaria per la pandemia. La Coppa Italia, in programma venerdì e sabato con le due semifinali di ritorno Juventus-Milan e Napoli-Inter (alle ore 21) - sottolinea La Stampa - si aprirà così: la Lega di Serie A sta infatti pensando a un momento di grande commozione prima delle due partite e poi anche della finale, prevista per mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Le prime gare della ripartenza del grande calcio si giocheranno in stadi chiusi al pubblico ma colorati, perché durante le partite verranno create proiezioni sugli spalti vuoti con l'immagine virtuale di bandierine o loghi dei club.

14.21 - Ulivieri: "Non ho capito la posizione della Lega. Decisione FIGC unica possibile" - Renzo Ulivieri, presidente dell'AssoAllenatori, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino dove è tornato sul tema della ripresa e delle decisioni del Consiglio Federale arrivate nella giornata di ieri: "In un modo o nell'altro bisogna arrivare alla definizione della classifica, non poteva andare diversamente. Non capisco con quale criterio la Lega Calcio abbia votato la mozione per il blocco delle retrocessioni. E' una posizione che non ci stava, fuori dal mondo del calcio a cui apparteniamo". Poi a proposito della quarantena di 14 giorni in caso di nuovo positivo nel calcio: "Non capisco perché, visto l'andamento dei contagi attuali, si debba prevedere un isolamento così lungo. Il tempo c'è, spero in un ripensamento e in un cambio della norma". Infine sul ritorno dei tifosi sugli spalti: "Iniziano a esserci regioni con mortalità zero e credo che questa evoluzione ci permetta di essere ottimisti".

13.29 - TMW - Portavoce Liga: "Nessun piano B ad oggi: pensiamo solo a finire la stagione 2019-2020" - "Al momento non c'è nessun piano B: prendiamo in considerazione solamente l'opzione di finire il campionato". Ad annunciarlo è stato Juan Marin, delegato e portavoce in Italia de LaLiga che questa mattina ha tenuto, insieme all'ambasciatore Gaizka Mendieta, una video-conferenza stampa per presentare la ripresa del massimo campionato spagnolo in programma giovedì prossimo col derby di Siviglia. "Abbiamo un protocollo sanitario ben strutturato e con questo, ad oggi, pensiamo di poter portare a termine il campionato. Se i contagi da Coronavirus poi dovessero aumentare, prenderemo una decisione comune insieme alla federazione", il suo commento raccolto da TMW sulla possibilità di vedere play-off e play-out in Spagna.

12.25 - Protocollo anti-Covid, si cerca anche l'autorità "terza" per validare tutti i controlli dei club di A e B - Altro discorso è invece quello che dovrebbe impostare la Lega Serie A (ma il discorso riguarda pure la Serie B) anche su sollecitazione dei medici sociali. In questo caso, però, si tratterebbe di uno strumento a disposizione dei club. Dovrebbe essere individuata nei prossimi giorni (prima della ripartenza del campionato) l’autorità "terza" che validerà i controlli. In pratica, questo soggetto dovrebbe indicare ai club le disponibilità di strutture sanitarie private per effettuare gli esami, e raccogliere tutti i referti, verificando tutti i risultati provenienti dai laboratori individuati dal territorio.

11.55 - Per Gravina ora lo step quarantena. Si punta ad accertare in tempi rapidi la "negativizzazione" - Al di là delle decisioni prese dal Consiglio Federale, il tentativo è fare di tutto per proteggere lo svolgimento del campionato fino in fondo con le 124 partite che mancano (12 turni e mezzo, si comincia il 20 e il 21 con i quattro recuperi). Ci avviciniamo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ai giorni decisivi per rimuovere il fantasma della quarantena di gruppo in caso di positività di un calciatore o di un membro dello staff. In questi giorni - come ha ribadito Gravina nella giornata di ieri - ci saranno nuovi confronti per fare il punto della situazione la prossima settimana. Non si tratterebbe di una riduzione del tempo della quarantena, piuttosto del tentativo di accertare in tempi rapidi la "negativizzazione" del gruppo e quindi la possibilità non solo di riprendere ad allenarsi (questo già c’è nel protocollo attuale), ma anche quella di poter giocare le partite.

11.20 - Marotta: "Tante partite in due mesi rischiose. Si poteva pensare all'anno solare" - “Più che abbiamo voluto riprendere, è giusto dire che abbiamo dovuto riprendere”. Beppe Marotta, ad dell’Inter e consigliere di Lega, racconta così la ripresa del calcio e del campionato a La Gazzetta dello Sport. Non è un mistero, infatti, che la società nerazzurra fosse tra le meno convinte sul riavvio della stagione: “Il silenzio era dovuto al rispetto di un dramma in continua evoluzione. Poi ragioniamo da azienda. Anche se comprimere tante partite in due mesi è rischioso. E lo spettacolo diventa incerto. Un’alternativa? Un'idea poteva essere quella di unificare l’anno solare e pensare a un format diverso per il prossimo campionato”.

10.30 - Playoff "brevi", il format in mano a Gravina. Prima un altro Consiglio di Lega, poi l'Assemblea - La Gazzetta dello Sport torna su tutte le decisioni prese ieri dal Consiglio Federale sottolineando come la speranza di tutti sia che il piano A riesca a superare l’asticella e non ci siano interruzioni della corsa al campionato. Perché i due scenari possibili nel caso di stop - playoff-playout e applicazione dell’algoritmo - sarebbero inevitabilmente divisivi. Il format dei playoff e dei playout sarà scelto dal presidente federale e dai suoi due vice, il vicario Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, e lo stesso Dal Pino, numero 1 della Serie A. Tutto ciò prima del 20 giugno: a breve verrà convocato un Consiglio di Lega, la prossima settimana è prevista un’assemblea. Il comunicato ufficiale di fine Consiglio torna a usare l’aggettivo "brevi" con riferimento a playoff e playout. Si parla per intenderci di giocare per lo scudetto a quattro, al massimo a sei, ma con una compensazione per le prime. Compensazione che non potrà essere il giocare in casa o in trasferta (visto che si gioca a porte chiuse).

00.07 - Inter, Marotta parla chiaro dopo il Consiglio Federale: "Abbiamo preso uno schiaffo morale" - Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter (nonché rappresentate della Lega Serie A in FIGC), non usa giri di parole per definire la situazione del calcio italiano che si appresta a ripartire, soprattutto dopo la giornata importante vissuta a livello di Consiglio Federale: "Credo che qui non ci siano vincitori o sconfitti, c'è una situazione a mio giudizio anche abbastanza anomala. Oggi siamo stati un po' messi dietro la lavagna, abbiamo preso uno schiaffo morale, abbiamo perso tra virgolette la nostra rivendicazione. Tre voti contrari alla delibera e 18 a favore - le sue parole a Sky Sport - questo depone per uno scenario del mondo del calcio che ha bisogno di una rivisitazione della governance, che forse non rispecchia il peso specifico della Serie A (il Consiglio Federale ha respinto la proposta della Lega Serie A, che prevedeva nessuna retrocessione e la mancata assegnazione del titolo in caso di blocco definitivo della stagione, ndr). Io oggi posso criticare il sistema di governo nel calcio in Italia - conclude Marotta -, un sistema molto ancorato a una volontà decisionale che spetta a tante componenti. Io penso che la Serie A abbia bisogno di autonomia, come accade in Inghilterra con la Premier League".

MARTEDÌ 9 GIUGNO

22.34 - Francia, finali delle due Coppe nazionali invertite? Lione e PSG pensano anche alla Champions - Secondo le informazioni riportate da L'Equipe, le finali della Coupe de la Ligue (PSG-Lione) e della Coupe de France (PSG-Saint-Etienne) dovrebbero svolgersi rispettivamente il 25 luglio e il 1 agosto a Saint-Denis. L'ordine delle partite potrebbe quindi essere invertito rispetto a quello inizialmente stabilito perché il Lione sarà impegnato a inizio agosto nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro la Juventus.

21.12 - Si ferma la Serie A: retrocesso in B anche il Tavagnacco, promosso il San Marino Academy - La Serie A femminile si ferma qui. Il Consiglio Federale di oggi ha deciso di stoppare il campionato congelando la classifica senza assegnare il titolo. Prima in classifica la Juventus che però non vede assegnarsi lo scudetto ma giocherà comunque in Champions League al pari della Fiorentina, premiata dall’alogoritmo. Salutano invece la Serie A i due fanalini di coda della graduatoria: all’Orobica infatti si aggiunge il Tavagnacco. Entrambe le formazioni giocheranno in Serie B. Dalla seconda divisione invece salirà il Napoli a cui si aggiunge anche il San Marino Academy, premiato dall’algoritmo rispetto alla Lazio. Campione d’Italia: titolo non assegnato. In Champions League: Juventus e Fiorentina.. Retrocesse in Serie B: Tavagnacco e Orobica.. Promosse in Serie A: Napoli e San Marino Academy.

20.59 - Ghirelli: “Serie B a 40 progetto assurdo. Futuro? Il 31% delle società sta riflettendo” - Nell’intervista rilasciata a TMW e TC, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato anche dei progetti di riforma della terza serie: “Teniamo conto che si è giocata una partita sul bersaglio grosso. Abbiamo scongiurato incursioni violente, dirette a mettere in discussione la Serie C. Alcuni hanno aperto anche dall’interno varchi per un progetto assurdo come B1 o B2. Noi siamo per le riforme, l’ho ribadito anche oggi: quando entreremo nel merito vedremo chi ha bluffato o meno. Le riforme, va chiarito, riguardano la A, la B, la C, la D: se qualcuno pensa di giocare sulla distruzione della C ha già perso. Ora la partita si gioca sulla qualità della riforma”.

19.31 - Serie C, le date della ripartenza: il 27 finale Coppa Italia e playout. Playoff al via il 1° luglio - Dopo il Consiglio Federale di oggi, sono ufficiali le date che riguardano la continuazione della stagione della Lega Pro: si ripartirà il 27 giugno con la finale in gara unica di Coppa Italia tra Ternana e Juventus Under 23. Sempre il 27 giugno si disputeranno le gare di andata dei play out, mentre le partite di ritorno sono in programma il 30 giugno. Per quello che riguarda i play off, invece, avranno inizio il 1° luglio e si terminerà il 22 luglio con la finale.

18.45 - Sibilia: "Ha prevalso la coerenza, ora il Consiglio Direttivo" - Cosimo Sibilia, presidente della LND, ha così commentato le decisioni oggi adottate dalla FIGC: "Nessuna sorpresa dalle decisioni del Consiglio Federale. Ha prevalso la coerenza, la stessa che ha animato le scelte della LND sin dall’inizio dell’emergenza - ha aggiunto il numero uno della Lega Dilettanti - era importante dare prova di compattezza, gettando così le basi per una ripartenza sicura e decisa. Tutte le nostre proposte sono state accolte perché lineari e trasparenti. Ora ci aspetta un ultimo passaggio in Consiglio Direttivo per completare il quadro con le attività dei Comitati Regionali. Poi sarà tempo di pensare finalmente alla nuova stagione".

18.20 - Protezione Civile, i numeri di oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 27.112 tamponi e individuati 280 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 34.730, 532 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 65 persone affette da Coronavirus per un totale di 33.964 decessi dall'inizio dell'epidemia. Qui tutti i numeri.

17.58 - Ora la questione contratti diventa la priorità - Ora che buona parte delle decisioni sono state prese, rimane da risolvere l'annosa questione dei contratti in prestito e in scadenza al 30 giugno prossimo quest'oggi: al termine del Consiglio Federale infatti il presidente Gabriele Gravina si è intrattenuto con la Lega Serie A e l'AssoCalciatori per provare a fare dei passi in avanti anche in questa direzione. In ogni caso non è attesa una decisione definitiva già per oggi, anche il Consiglio Federale ha chiarito che i calciatori non potranno vestire un'altra maglia fino allo scoccare della prossima stagione calcistica.

17.03 - Le date del prossimo mercato - Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso noti i termini per il tesseramento in ambito professionistico per la stagione 2020/2021, vale a dire le date del calciomercato per la prossima annata: "Il Consiglio Federale ha stabilito i termini di tesseramento per la prossima stagione sportiva: dal 1 settembre al 5 ottobre 2020; dal 4 gennaio al 31 gennaio 2021".

17.00 - Serie B: promosse Monza, Vicenza e Reggina - Arriva il comunicato ufficiale della FIGC a seguito del Consiglio Federale svoltosi a Roma. Per quanto riguarda la Serie C sono state promosse in Serie B Monza, Vicenza e Reggina, ovvero le tre società al primo posto dei rispettivi gironi al momento della sospensione del campionato. Al tempo stesso sono state retrocesse in Serie D le ultime dei tre gironi di Serie C ovvero Gozzano, Rimini e Rieti.

16.35 - Gravina: "Oggi ha vinto il calcio" - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, commenta così, a margine del Consiglio Federale odierno, le decisioni prese dal calcio italiano: “Sono il risultato di una riflessione portata avanti nei prossimi mesi, con l’esigenza di chiudere i campionati. Abbiamo intenzione di farlo sul terreno di gioco. Abbiamo reinserito, come sistema di garanzia per il completamento del campionato, il ricorso a un format diverso, così come ha richiesto la UEFA, prima di fare il ricorso all’algoritmo. Partiamo il 20, dopo il primo trofeo post Covid che è la Coppa Italia, con l’obiettivo di chiudere il campionato: sappiamo che ci possono essere dei rischi. Se entro il 10-15 luglio dovesse intervenire un blocco momentaneo del campionato, si ricorrerà a un format diverso: playoff o playout”.

16.15 - Serie A femminile 19/20 conclusa -Termina oggi la Serie A Femminile 2019/2020. La decisione è stata ufficializzata dalla FIGC al termine del Consiglio Federale di oggi. “Per la definizione della graduatoria finale - si legge nella nota diramata alla stampa - la Divisione dovrà applicare gli stessi criteri correttivi validi per i campionati professionistici maschili”.

15.40 - Sì ai playoff, ma chi ci parteciperebbe? - Non è stata presa oggi, e non dovrebbe comunque arrivare in giornata, una decisione circa il numero delle squadre che dovrebbero partecipare agli eventuali playoff e playout di Serie A, formato scelto dalla FIGC in caso di nuovo stop del campionato. La riunione di oggi era invece programmata solo per mettere nero su bianco l’utilizzo del format ridotto qualora il massimo campionato venisse nuovamente stoppato da una positività o dal ritorno dell'epidemia.

14.31 - Prima i playoff, poi l'algoritmo - La decisione è stata presa. Il Consiglio Federale, conclusosi da pochi minuti, ha stabilito quelli che sono i piani B e C nel caso in cui il campionato di Serie A dovesse fermarsi ancora. La prima opzione è quella che prevede la disputa di playoff e playout per stabilire sia la vincitrice dello Scudetto che le retrocessioni, ma se non si potessero disputare, per mancanza di tempo, verrebbe utilizzato l'algoritmo. In questo caso niente Scudetto, ma qualificazioni alle coppe e squadre retrocesse verrebbero comunque stabilite con la formula matematica.

14.23 - Le decisioni sulla C - Novità importanti relative al campionato di Serie C che arrivano dal Consiglio Federale che si è concluso da pochi minuti. Monza, Vicenza e Reggina sono infatti state promosse in Serie B, mentre la Lega Pro ripartirà con playoff e playout, per stabilire l'ultima promozione e le varie retrocessioni: Gozzano, Rimini e Rieti ripartiranno dalla Serie D.

14.19 - Stop alla A femminile - Il Consiglio Federale è terminato da pochi minuti e oltre alla bocciatura della proposta della Serie A sul blocco retrocessioni è stato anche decretato lo stop definitivo al campionato di Serie A femminile. Da capire cosa ne sarà dei verdetti, con la decisione che verrà spiegata nelle prossime ore.

14.03 - Bocciata la delibera sullo stop alle retrocessioni - Emergono le prime indiscrezioni dal Consiglio Federale in corso di svolgimento a Roma. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in merito al blocco retrocessioni proposto dalla Serie A, è passata invece la linea del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e sarà dunque utilizzato l'algoritmo per stabilire i verdetti. 18 voti a favore e 3 contrari: il Consiglio ha approvato la proposta di Gravina in caso di nuovo stop al campionato. L'algoritmo, inoltre, servirà a stabilire le qualificazioni alle competizioni europee e le retrocessioni. Playoff e playout potranno essere disputati solo in caso di stop entro una certa data, che potrebbe essere il 10 luglio, successivamente spazio solo all'algoritmo.

12.10 - Via al Consiglio Federale - Il Consiglio Federale è iniziato da pochi minuti. Presenti Gravina, Lotito, Dal Pino, Ghirelli, Lo Monaco, Ulivieri e Sibilia, con le altre componenti che sono invece collegate in video conferenza.

11.42 - Ulivieri al consiglio Federale: "No alle furbate" - Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato all'esterno della FIGC a Roma a pochi minuti dal Consiglio Federale. Queste le sue parole, a partire dalla diatriba tra linea federale e Lega Serie A sul blocco delle retrocessioni: "Spero che passi la linea federale, noi come Associazione siamo per quella. La speranza è che non serva niente di tutto questo e che si possa arrivare alla fine. Se c'è la volontà da parte di tutti arriveremo alla fine. Le furbate sono una brutta cosa, non funziona, ma l'ideologia è penetrata dentro di noi da troppo tempo. Il tifo violento? Ne vediamo troppe, c'è tantissima violenza in tutto il mondo. Fortunatamente c'è anche reazione popolare e la risposta deve essere collettiva, a partire dalle istituzioni fino alle coscienze di tutti noi".

10.45 - Il Lodo Giulini - Il nome che gli è stato attribuito è "Lodo Giulini", visto che a parlarne è stato il presidente del Cagliari, e in vista del Consiglio Federale di oggi alle 12 rappresenta forse la strada più percorribile per stabilire retrocessioni in B e promozioni in A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport si tratterebbe di vedere abbandonare il massimo campionato alle ultime due della classifica, a oggi SPAL e Brescia, con relative due promozioni, di Benevento e Crotone. Ingiusto, secondo lo stesso Lodo Giulini, che possa essere promossa una terza squadra senza l'utilizzo dei playoff: in caso di stop dei tornei la media punti non può valere a sfavore della terzultima di A.

10.10 - Contratti in scadenza - Nel Consiglio Federale di oggi alle 12 verrà preso in esame anche la bozza d'accordo necessaria al prolungamento dei contratti dei giocatori fino al 31 agosto. A parlarne saranno la FIGC, la Lega Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori: i giocatori hanno ancora delle perplessità sulla formula ipotizzata e qualche angolo da smussare c'è. Sarà un primo confronto tra le parti, poi, a partire da domani, la discussione entrerà nel vivo.

09.33 - L'algoritmo - L'algoritmo per la determinazione della classifica in caso di definitivo stop della Serie A, senza poter contare sul tempo necessario per la disputa di playoff e playout non è stato accantonato e nel Consiglio Federale di oggi tornerà di moda, visto che la delibera della A in merito al blocco delle retrocessioni verrà respinta. Le società che pensavano di utilizzarlo solo per definire le posizioni valide per la partecipazione alla prossime coppe europee saranno deluse e se si andrà incontro a ricorsi, la FIGC è convinta che il decreto Rilancio la metta in una posizione di forza.

9.00 - Oggi il Consiglio Federale - Giornata importante per il calcio italiano, con il Consiglio Federale delle 12, nel quale saranno presenti a Roma Gravina, Lotito, Ghirelli, Sibilia e Calcagno (gli altri in video conferenza), che a meno di sorprese respingerà la delibera di venerdì della Serie A che voleva il blocco delle retrocessioni. Nella votazione la maggioranza delle 21 preferenze sarà dalla parte di Gravina.

I voti - Le retrocessioni ci saranno e per tutelarsi, in caso di nuovo stop, il presidente della FIGC ritirerà fuori playoff e playout. Tutti o quasi appoggeranno Gravina, a partire da Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, fino a quello della Lega Pro Ghirelli e della B Balata, con le sue società compatte contro la delibera voluta da Torino, Sampdoria e Udinese e appoggiata da altri 13 club di Serie A.

LUNEDÌ 8 GIUGNO