Riparte la Champions League, alle 12 il sorteggio: tutto quello che c'è da sapere

11.30 - Quarti e semifinali in gara unica I quarti di finale e le semifinali si disputeranno in gara unica. Le partite degli ottavi di finale da concludersi si disputeranno nello stadio della squadra ospitante. Ecco i risultati d'andata dei quattro ottavi di finale ancora non conclusi.

Napoli-Barcellona 1-1

Chelsea-Bayern 0-3

Real Madrid-Manchester City 1-2

Olympique Lione-Juventus 1-0

11.25 - Anche in Champions League 5 sostituzioni (+1 ai supplementari) - Le squadre potranno effettuare cinque sostituzioni, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Tra questi non sono inclusi i cambi durante l'intervallo, tra la fine dei tempi regolamentari e supplementari e nell'intervallo dei supplementari. Ai tempi supplementari è concessa un'ulteriore sostituzione.

Inoltre, sarà possibile scegliere tra più giocatori: per ogni partita sarà consentito utilizzarne 23 in totale anziché 18, come accadeva in precedenza solo per la finale.

10.45 - Lettori di TMW buongiorno e benvenuti al sorteggio di Champions League. Questa mattina, a partire dalle ore 12.00 a Nyon, si terrà il sorteggio della fase conclusiva dell'edizione 20/21, che ripartirà il 7 agosto e si concluderà il 23 dello stesso mese. Ecco tutte le info utili

Chi partecipa al sorteggio?

Le quattro squadre già qualificate ai quarti:

Atalanta (ITA)

Atletico Madrid (SPA)

RB Lipsia (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

E le vincitrici dei quattro ottavi di finale ancora da concludersi:

Chelsea (ING)-Bayern Monaco (GER)

Napoli (ITA)-Barcellona (SPA)

Real Madrid (SPA)Manchester City (ING)

Olympique Lione (FRA)/Juventus (ITA)

Come funzionano i sorteggi?

Sono previsti tre sorteggi: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e per la squadra di casa pro forma in finale (per motivi burocratici).

Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa federazione. Ulteriori limitazioni saranno annunciate prima dei sorteggi.

Dove si gioca?

La finale si giocherà all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica

I quarti, le semifinali e la finale saranno in gara unica e si giocheranno a Lisbona (Portogallo) ad agosto. Le partite verranno disputate all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica (che ospiterà la finale) e all'Estádio José Alvalade.

Quali sono le date da ricordare?

7-8 agosto: ritorno ottavi di finale

12-15 agosto: quarti di finale (Lisbona)

18-19 agosto: semifinali (Lisbona)

23 agosto: finale (Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbona)