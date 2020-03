live Riunione UEFA, Europeo rinviato al 2021! Primo match l'11 giugno, ufficialità in arrivo

Giornata importante per il futuro della stagione europea e non solo. A partire dalle ore 10, a Nyon, inizierà infatti la riunione, in videoconferenza, tra il presidente della UEFA Ceferin, leghe, club e calciatori per capire come fare a portare a termine la stagione, spostando l’Europeo e cercando di non far saltare il calendario internazionale e di salvare il salvabile.

14.58 - La UEFA valuta l'istituzione di 2 task force ad hoc - In attesa del comunicato ufficiale, arrivano nuovi aggiornamenti in merito alle decisioni prese quest’oggi dalla UEFA di concerto con le varie Federazioni europee. Come già detto l’Europeo itinerante previsto per quest’estate è stato spostato di un anno, al 2021. Secondo i colleghi del NYT la UEFA ha inoltre previsto l’attivazione di 2 task force: una servirà per studiare e riorganizzare al meglio ed in modo omogeneo i calendari dei vari tornei. Una analizzerà le qustioni finanziarie ed economiche che scaturiranno da questa decisione.

14.50 - Nel pomeriggio l'ufficialità - Decisione presa: l'Europeo slitta di un anno, cioè all'estate 2021. L'annuncio, a sorpresa, è arrivato dalla Norvegia al termine della riunione tra l'UEFA e le 55 Federazioni europee. A questo punto, manca solo la ratifica dell'UEFA che nel pomeriggio col suo Esecutivo renderà ufficiale la decisione presa nella riunione odierna.

13.35 - L'Europeo slitta di un anno! - A sorpresa, è la federazione norvegese ad annunciare che l'Europeo slitta di un anno: "Si giocherà dall'11 giugno all'11 luglio del prossimo anno. Ulteriori informazioni in arrivo", si legge.

12.34 - Terminata la prima riunione con Leghe, ECA e FIFpro - S'è conclusa la prima riunione in video-conferenza tra l'UEFA e i rappresentanti dell'ECA, delle leghe nazionali e della FIFpro. Adesso per l'UEFA sarà il momento del confronto con le 55 federazioni nazionali, poi sarà il turno del video-incontro tra i rappresentanti del Comitato Esecutivo dell'UEFA.

11.50 - La UEFA ha già disdetto gli alberghi a Copenaghen - Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma pare scontato che la UEFA annunci nelle prossime ore lo slittamento di Euro 2020. In questo senso, arriva dall'agenzia di stampa 'Reuters' un dettaglio non ininfluente che va in questa direzione: a Copenaghen - una delle dodici città che avrebbe dovuto ospitare la competizione questa estate - la UEFA ha già disdetto gli alberghi prenotati per i suoi dipendenti.

11.15 - Che fine farà la Nations League? - Nella giornata odierna, la UEFA discuterà con le Federazioni anche della Nations League, che potrebbe subire delle modifiche nella sua seconda edizione. C'è poi da valutare la ricollocazione dell'Europeo: se slitterà alla prossima estate, bisognerà trovare un accordo con la FIFA perché in calendario c'è già il nuovo Mondiale per Club.

10.00 - Prima riunione al via - Le riunioni saranno almeno tre: alle 10 quella tra UEFA, Leghe, club e calciatori, alle 13 tra la stessa UEFA e le Federazioni e alle 14 un Esecutivo straordinario. Questo significa che la UEFA vuole comunque decidere qualcosa e, per statuto, solo l’Esecutivo può farlo.