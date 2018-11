LIVE TMW - Roma all'esame Real con 3-4-2-1: Dzeko verso il forfait

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

13.28 - In vista della sfida di questa sera tra Roma e Real Madrid, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Capello, doppio ex delle due squadre: "Chi sta peggio? Forse il Real. Sta pagando il fatto di aver pensato che, anche senza Cristiano Ronaldo, avrebbe potuto fare risultato. Però attenzione: il Real ha tanta qualità e ha anche recuperato Marcelo e Carvajal. Più che alle sconfitte io guarderei a ciò che hanno fatto in campo: a difendere in area di rigore non sono bravi, anche se Courtois dà qualche sicurezza in più. Per la Roma è diverso. Ho sentito Di Francesco parlare del grande possesso palla, cosa che non conta più niente. Anche il City lo ha abbandonato. Solo noi siamo rimasti a quella masturbazione della palla. Dzeko? Peccato che sia in dubbio, è un punto di riferimento. E' imprescindibile. Di Francesco a rischio in caso di ko? Mi pare che l'anno scorso abbia fatto un buon lavoro. Quest'anno mancano i punti con le piccole. I cali di tensione sono sempre stati un problema per tutti. Come finisce all'Olimpico? Noi soffriamo il possesso palla delle spagnole, ma la Roma sta bene fisicamente e questo è importante. Io ho fiducia che possa fare un'ottima partita e anche vincere. Io come consulente alla Roma? Ne ho tante (ride) ma la Roma ha uno spicchio del mio cuore".

13.12 - AS di questa mattina apre con l'avvertimento di Santiago Solari ai propri giocatori del Real Madrid in vista della sfida contro la Roma in Champions League: "Se non difendiamo bene non possiamo vincere niente". Il tecnico ha tirato le orecchie alla squadra dopo la sonora sconfitta subita in casa dell'Eibar per 3-0. Stasera i Blancos si giocano un pezzo di qualificazione e soprattutto la possibilità di passare agli ottavi come primi del girone.

12.54 - Più no che sì per Edin Dzeko in vista della gara di questa sera contro il Real Madrid all'Olimpico. Secondo quanto riportato da Sky Sport il bosniaco non dovrebbe farcela a recuperare e anche se convocato non sarà a disposizione di Di Francesco. Ulteriori informazioni sono comunque attese nelle prossime ore.

12.27 - Mundo Deportivo di questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla sfida di stasera tra Roma e Real Madrid titolando: "Una sfida per Solari". Il club Blancos deve vincere per conquistare e mantenere la leadership nel girone e puntare a un buon sorteggio per gli ottavi di finale.

12.19 - Marca di questa mattina apre in prima pagina titolando: "L'Europa gli cambia volto". Il riferimento è al Real Madrid, che quando sente la musica della Champions si trasforma sempre in meglio. I campioni in carica dovranno mostrare la loro faccia europea contro la Roma per vincere e non complicare il cammino europeo. All'andata, la sfida contro i giallorossi, è stata la miglior partita giocata dai Blancos in questa stagione.

12.08 - Possibile cambio modulo per Eusebio Di Francesco nella sfida contro il Real Madrid di questa sera. Il tecnico giallorosso sta infatti pensando al 3-4-2-1, con un difensore in più dunque. Questa la probabile formazione riportata da Sky Sport: Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Under, El Shaarawy; Schick.

11.43 - Serve una scossa, anche perché la sconfitta contro l'Eibar ha riportato sulla Terra il popolo merengues. Le quattro vittorie consecutive della gestione Solari sono state spazzate via dalla difficile trasferta nei Paesi Baschi. Questa squadra deve ancora uscire dal tunnel, deve cambiare qualcosa. A quanto pare non ci sarà una modifica del modulo, almeno stando alle parole dell'allenatore blancos. Al termine del match di campionato il tecnico del Real ha confermato il 4-3-3, ma il 4-2-3-1 è un'ipotesi più che concreta. La mancanza di Casemiro si fa sentire, dunque è necessario spostare qualche pedina soprattutto in quella zona. Assenti anche Nacho e Odriozola: quest'ultimo ha subito un infortunio muscolare durante l'ultima sfida di campionato. Scelte quasi obbligate in difesa: Courtois in porta, con Carvajal, Ramos, Varane e Marcelo a comporre il pacchetto arretrato. Kroos e Modric andranno in mezzo al campo, mentre sulla trequarti potrebbe posizionarsi Isco, a supporto di Karim Benzema. Asensio e Bale andranno sulle corsie esterne. Questa la probabile formazione: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Modric; Bale, Isco, Asensio; Benzema.

11.20 - Il futuro di Eusebio Di Francesco è appeso al filo della Champions League. La fiducia della società c'è, ma rimane una sensazione del tecnico giallorosso. Troppi passi falsi in campionato, Real e Inter potrebbero essere due sfide decisive. Emergenza a centrocampo, Pellegrini non è stato convocato. In forse anche Dzeko, che durante la rifinitura ha avuto un problema muscolare: domani si decidono le sorti del numero 9, Schick è pronto a rimpiazzarlo. In difesa torna Manolas, il greco farà coppia con Fazio. Florenzi e Kolarov andranno a completare il reparto difensivo, con Nzonzi e Cristante in mezzo al campo. Non è da escludere l'avanzamento del numero 24 sulla trequarti, con Santon in difesa. Zaniolo andrà a supporto della prima punta, con El Shaarawy sulla sinistra. Se Florenzi andrà in difesa sulla destra agirà Under. Questa la probabile formazione: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

11.00 - Giornata fondamentale per la Roma che dopo la sconfitta di Udine vuole tornare al successo in Champions League. L'avversario sarà il Real Madrid e Di Francesco deve ancora sciogliere il nodo legato a Edin Dzeko che effettuerà un provino decisivo in mattinata e proverà a stringere i denti per scendere in campo nella sfida di questa sera all'Olimpico.