LIVE TMW - Roma all'esame Real: Dzeko resta in dubbio

11.00 - Giornata fondamentale per la Roma che dopo la sconfitta di Udine vuole tornare al successo in Champions League. L'avversario sarà il Real Madrid e Di Francesco deve ancora sciogliere il nodo legato a Edin Dzeko che effettuerà un provino decisivo in mattinata e proverà a stringere i denti per scendere in campo nella sfida di questa sera all'Olimpico.