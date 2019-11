Premi F5 per aggiornare la diretta!

Fonte: Dario Marchetti

17.40 - Ventiquattro ore alla sfida decisiva in Europa League. La Roma domani deve vincere per superare l'Istanbul Basaksehir, primo nel girone J, e mantenere accese le speranze di passaggio del turno. I giallorossi arrivano in Turchia dopo la vittoria in campionato con il Brescia. Alle 18 Fonseca parlerà in conferenza stampa assieme a Lorenzo Pellegrini. Di seguito il live testuale di TMW con le parole del tecnico portoghese.