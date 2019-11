Premi F5 per aggiornare la diretta!

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

17.40 - Lorenzo Pellegrini, dopo la rottura del quinto metatarso con il Lecce, è tornato in campo dal primo minuto nella sfida di domenica scorsa contro il Brescia. Domani è pronto a replicare contro l'Istanbul Basaksehir nella sfida decisiva per tenere aperto il discorso qualificazione. Proprio il sette giallorosso, insieme a Paulo Fonseca, parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League. Di seguito il live testuale di TMW.