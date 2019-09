LIVE TMW - Roma-Basaksehir, Fonseca pensa a Spinazzola alto

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: ha collaborato Pietro Lazzerini, inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

13.08, Ipotesi Spinazzola alto a sinistra - Spunta una nuova ipotesi di formazione per la Roma questa sera per la gara contro il Basaksehir. Secondo quanto raccolto dal nostro inviato nella capitale Paulo Fonseca starebbe valutando la possibilità di utilizzare Leonardo Spinazzola come esterno mancino alto nel 4-2-3-1, con Aleksandar Kolarov nel ruolo di terzino. Confermatissimi, invece, Justin Kluivert sull'out opposto e Edin Dzeko in attacco.

12.33, Fonseca su Zaniolo e Pellegrini - Vigilia di Europa League per la Roma di Paulo Fonseca, attesa dall'esordio stagionale all'Olimpico contro il Basaksehir. Il tecnico giallorosso, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato tra le altre cose anche di alcuni singoli: "Il ruolo di Pellegrini è quello da numero dieci? Mi sto concentrando sulla prossima partita. Pellegrini ha giocato bene da trequartista, ma può fare anche altri ruoli. Lo stesso vale per Zaniolo. Avere giocatore duttili in rosa è positivo. Kalinic? Posso dire che non è ancora al top. Non ha i 90 minuti nelle gambe, sta migliorando ma è difficile che giochi un'intera partita".

11.49, Le probabili formazioni - Possibile avvicendamento tra i pali: potrebbe riposare Pau Lopez in favore di Mirante. Il turnover non dovrebbe riguardare soltanto la porta: per la destra resta in pole Florenzi, ma Santon è una pista viva. Sulla corsia opposta Spinazzola sembra in vantaggio su Kolarov. In mezzo si contendono due maglie Fazio, Juan Jesus e Mancini. Capitolo centrocampo: salgono le quotazioni di Diawara per lo slot accanto a uno tra Cristante e Veretout. Zaniolo farà presumibilmente da raccordo alle spalle di Dzeko, con il rifornimento sugli esterni di Kluivert (in rampa di lancio dopo il gol ritrovato con il Sassuolo) e Mkhitaryan. Leggermente più defilato Pastore, che rimane però in corsa.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Spinazzola; Cristante, Diawara; Kluivert, Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Basaksehir (4-2-3-1): Gunok; Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy; Tekdemir, Topal; Visca, Aleksic, Turan; Crivelli. Allenatore: Buruk.

11.00 - Inizierà oggi l'avventura in Europa League per la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi, inseriti nel Gruppo J, affronteranno alle 21.00 allo stadio 'Olimpico' i turchi del Basaksehir. Nello stesso girone sono presenti anche Wolfsberger e Borussia Moenchengladbach che si sfideranno a loro volta alle 21. Segui il live di avvicinamento al match di San Siro su TUTTOMERCATOWEB.COM!