23.05 - Insieme a Paulo Fonseca in conferenza siede anche Bruno Peres. Queste le parole del brasiliano dopo la vittoria per 3-1 contro lo Young Boys che regala il primo posto matematico nel gruppo A.

Questo momento di forma è dovuto a un cambiamento della tua testa?

"Credo che in questo momento sto lavorando sull'aspetto mentale e quando ti metti una cosa in testa è importante lavorare su quello. Bisogna sfruttare al massimo le occasioni, sono contento che mentalmente sono cambiato e sto avendo una crescita importante in questo momento".

Queste prestazioni possono portarti al rinnovo di contratto?

"In questo momento sto pensando di fare bene e dare il massimo insieme ai compagni. Credo che sto cercando di fare il mio meglio, il contratto è un altro discorso non ci sto pensando. Penso a fare bene, essere concentrato questo è la cosa più importante. Se il lavoro poi è fatto bene verrà ripagato. Devo continuare così, con la testa concentrata: questa è la cosa più importante".

Tu giochi in coppa e Karsdorp in Serie A. Come vivi questa situazione?

"Quando si gioca ogni tre giorni è normale questo cambiamento. Il mister ha un gruppo grande, si può cambiare e come ha detto prima ha fiducia in tutti e questo è importante. Tutti possono giocare, tutti possono dimostrare il loro valore questo è importantissimo".

