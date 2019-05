LIVE TMW - Roma, De Rossi: "Non sono pentito di essere stato sempre fedele"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

12.25 - E' il momento di dirsi addio: la fine dell'era di Daniele De Rossi alla Roma. Il capitano giallorosso giocherà contro il Parma la sua ultima partita, lo ha annunciato proprio il club giallorosso sul proprio account Twitter stamane, specificando sul sito come che non si tratta di ritiro (a due anni dall'altrettanto pesante addio di Francesco Totti) ma di fine del suo percorso nella Capitale. Il romano vuole infatti provare un nuova avventura lontano dal Colosseo. A breve le parole del capitano giallorosso, che spiegherà le ragioni della sua scelta da Trigoria:

12.47 - Ancora qualche minuto di attesa, intanto apprendiamo che accanto al giocatore ci sarà il CEO giallorosso Guido Fienga.

12.52 - Tutta la squadra entra in sala stampa, in divisa, compreso lo staff di mister Ranieri. Tanta emozione per un addio che peserà certamente sugli equilibri presenti e futuri della squadra. Ovviamente presente anche Francesco Totti.

12.55 - Ed ecco Daniele De Rossi, in borghese, che si siede alla scrivania dedicata agli interventi stampa. A breve le primissime dichiarazioni del capitano della Roma, accolto da un caloroso e lungo applauso:

Inizia a parlare Guido Fienga: "Ci siamo incontrati ieri con Daniele e gli abbiamo comunicato la decisione di non rinnovare il suo contratto per l'anno prossimo. Abbiamo parlato a lungo e ho espresso a Daniele la volontà di averlo in organico con noi per continuare la sua carriera nella Roma con il percorso che deciderà. Per certi versi egoisticamente ho sperato che Daniele voglia accogliere l'idea di starmi accanto, mi avrebbe fatto particolarmente comodo avere un vice come lui nel valutare e prendere le decisioni per cambiare e correggere scelte scelte fatte nel passato per ripartire. Sono convinto che questa cosa avverrà, la proposta è sempre valida. Daniele ha espresso altre idee, che rispettiamo, così come lui ha rispettato le nostre. Devo dire che siamo onorati del confronto aperto e leale che abbiamo fatto".

Inizia a parlare De Rossi.

Cambieresti qualcosa nella tua carriera guardandoti indietro?

"Farei scelte diverse riguardo alcuni episodi di campo, ma per quello che riguarda la decisione di rimanere per sempre federe a questa squadra non cambierei una virgola. Se avessi la bacchetta magica metterei qualche coppa nella mia bacheca, ma non si può".

Hai sempre detto di avere un solo rimpianto, di poter donare una sola carriera alla Roma. Cosa hai pensato e questo tuo futuro, da calciatore, è già orientato?

"Mi è stato comunicato ieri ma io ho quasi 36 anni e non sono scemo, avevo capito. Se nessuno ti chiama per dieci mesi, la direzione è quella. Ho sempre parlato poco, perché non mi piace e Perché non volevo creare rumore che potesse distrarre la squadra. Riguardo il futuro... ringrazio l'ad per l'offerta e per come mi ha trattato in questi mesi, ma anche Massara. La sensazione che ci fosse affetto e stima era forte con loro due, la sensazione che si poteva andare avanti come calciatore idem, ma la società ha scelto così e devo rispettarlo. Ho sentito qualcosa sul mio futuro, ma non ho voluto cercare niente. Fino al pareggio di Genova ero convinto che la Champions fosse alla nostra portata, ora è molto difficile. Io mi sento un calciatore e anche coi problemi fisici ho tanta voglia di giocare a pallone, mi farei un torto a smettere".