LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Bella risposta dagli attaccanti, non solo a me"

23.06 - E' da poco terminata la sfida di Champions League tra Roma e Viktoria Plzen, una gara che ha visto i giallorossi stravincere e mettere in evidenza almeno un paio di individualità di spessore. A breve, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco parlerà in conferenza stampa dalla pancia dell'Olimpico di Roma: "Sono soddisfatto del mio risultato e non penso a quello di Mosca, l'ambizione è quella di poter ripetere quanto fatto l'anno scorso e siamo sulla strada giusta con questo atteggiamento".

Queste sono le partite che piacciono ad allenatore come lei, in cui si mette in pratica quanto provato. E' soddisfatto più di questo che del risultato?

"Mi è piaciuta tantissimo la rotazione dei centrocampisti, sempre in posizione corretta, su cui abbiamo lavorato tantissimo. Stanno interpretando bene, brava anche la linea difensiva, che ha lavorato anche in preventiva, non hanno concesso mai niente sulle seconde palle e questo ci ha concesso di avere il predominio sulla gara. Bravi anche gli esterni d'attacco".

A me non è sembrata scarsa la squadra avversaria, ma la Roma è cresciuta tanto. La situazione climatica forse vi ha aiutato, la temperatura che si è abbassata?

"Il fatto che fisicamente la squadra fosse a terra è una cosa assurda, era una questione di scatto mentale. La continuità ci aiuta ad avere una condizione ottimale. Loro non sono scarsi, non è mai facile vincere in Champions League. Oggi abbiamo attaccato con qualità, difeso con precisione, creato i giusti automatismi e spero che aiuti i ragazzi nella sicurezza".

Ieri si parlava di attaccanti, oggi cinque gol arrivati dal reparto offensivo. Che risposte ti hanno dato?

"Sono felicissimo per loro, per Edin. E' un giocatore con qualità impressionanti, oggi ha spaziato, è stato bravissimo a interpretare il ruolo, ha interpretato al meglio la gara. E' una risposta che hanno dato a me, ma non ne avevo bisogno, ma anche a voi".

23.28 - Termina qui la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma.