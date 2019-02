LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Bologna cambiato. Zaniolo stia tranquillo"

Premi F5 per aggiornare la DIRETTA!

Della partita con il Porto cosa si porta dietro? “Sicuramente abbiamo speso tanto dal punto di vista fisico e mentale, ma per il resto la squadra ha dimostrato di avere un equilibrio maggiore, sapendo quando è il momento di soffrire. Ha lavorato da squadra, di questo sono contento”.

Da Bologna a Bologna quanto e come è cambiata la Roma? “Quest’anno i momenti si sono un po’ alternati. È un ricordo non bello che deve servirci per non tornare indietro. Sarà anche un altro Bologna, ha cambiato allenatore e giocatori e gioca in modo diverso”.

Zaniolo? “Numericamente devo considerarlo in quel ruolo, è in dubbio anche El Shaarawy che ha preso un colpo. Oggi avremo la rifinitura, non so se parteciperà e dovremo valutarlo. Abbiamo solo tre attaccanti in questo momento, per cui è probabile che possa giocare anche domani in quel ruolo. Per quanto riguarda il momento di Zaniolo, faccio un appello generale: facciamolo vivere in maniera serena, senza dargli troppe responsabilità. Anche sulla maglia numero 10, al momento gli sta benissimo la 22. Dobbiamo dargli il tempo di crescere, sappiamo di avere a disposizione un ragazzo con una prospettiva importante, ma deve ancora dimostrare tante cose".

La gestione De Rossi? “È una gestione quotidiana. Ieri ha fatto un lavoro a parte. Oggi si allenerà con la squadra, è disponibile. Potrebbero anche giocare insieme lui e Nzonzi”.

Su Kluivert e Nzonzi. “Dipende tutto dalla condizione fisica. Io odio parlare di titolari e panchinari, faccio quello che valuto in base alle esigente della partita. Anche De Rossi tante volte è stato fuori e non era contento. A me fa piacere che i giocatori abbiano voglia di dimostrare. Kluivert viene da un contesto diverso, ha bisogno di un periodo di adattamento. I social non aiutano, i ragazzi dovrebbero imparare a non ascoltarli e ad ascoltare solo l’allenatore. Si sta allenando bene e questo è un aspetto positivo”.

La Roma è apparsa più solida in fase difensiva. “Secondo me il baricentro non è più basso, l’importante è rimanere corti, la squadra si allunga meno ed è più attenta. Il sistema di gioco sicuramente può aiutare, tutto è giusto quando si affrontano le cose con la mentalità giusta. Questa squadra al momento difende meglio sotto tutti i punti di vista. Si parte dalla testa e poi dal lavoro”.

Juan Jesus sarà titolare domani? “Come terzino sinistro per me è più adattabile Marcano che Juan Jesus. Sicuramente con la difesa a tre sarebbe differente. Non ho ancora deciso niente dietro. Sono contento di come si stanno allenando tutti, poi devo scegliere undici giocatori”.

Florenzi alto? “In questo momento no. Preferisco degli interpreti differenti in questi ruoli”.

Cosa deve avere la Roma per centrare la Champions? “I risultati. Il Milan ha preso un giocatore che come la tocca la mette dentro, è cresciuto molto. I rossoneri sono una di quelle squadre da battere per la volata per il terzo-quarto posto, ha preso anche Paquetà che è un ottimo giocatore e lo stesso Piatek”.

