LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Domani potrebbero esserci ancora sorprese"

Premi F5 per aggiornare, segui la diretta della conferenza stampa su TuttoMercatoWeb.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

13.15 - Il successo di Mosca ha semplificato di molto il cammino della Roma in Champions ma per Eusebio Di Francesco la situazione rimane complicata perché in Italia la squadra non riesce ad essere all'altezza di quanto fa in Europa. Per il tecnico italiano ancora una occasione per spiegare la differenza di rendimento tra Serie A e Champions, a breve in conferenza stampa da Trigoria: domani all'Olimpico arrivano i campioni del Mondo e d'Europa del Real Madrid.

Prende la parola il tecnico parlando della sfida di Udine in primis e di cosa è mancaro: "Quello che è mancato è quella determinazione, che spesso si scrive ma non si compra al supermercato. Quella voglia e il desiderio di vincere le partite con cattiveria, quando si va a fare una fase difensiva e offensiva adeguate. Avevamo preparato una partita che io ritenevo fosse la più importante. Averla persa mi ha dato un fastidio enorme".

Può fare un punto sugli infortunati?

"Pellegrini non è a disposizione né per domani né per l'Inter, Olsen farà un provino ma i risultati strumentali di stamane sono buoni".

Le statistiche dicono che entrate tanto in area ma non segnate: come si può intervenire lei in questo?

"Sono dati che dovrebbero essere positivi ma alla fine sono negativi. Calciare con maggiore determinazione e cattiveria, solo il lavoro ti può aiutare a venirne fuori, è bene però avere subito una partita in cui puoi subito metterti alla prova e dimostrare di non essere quelli di Udine".



Quanto è importante questa partita e per il suo futuro sulla panchina della Roma?

"Parliamo della squadra, di me stesso non parlo perché ho sempre ricevuto grande fiducia. Poi il calcio è il calcio... noi dobbiamo credere al primo posto, la classifica è buona ma può diventare ottima con un grande risultato domani".

Manolas è fuori quindi?

"Oggi farà l'ultimo test, se sarà a posto verrà convocato".

Il Real è davvero in crisi come appare? Può essere un vantaggio?

"Il Real può dire la stessa cosa di noi, sono due squadre malate e che in campionato hanno i loro problemi. Giochiamo contro la squadra campione d'Europa, non è una partita qualsiasi per noi, per noi è un cosa di grande positività visto che partiamo alla pari in classifica".

Che differenze tattiche ha notato tra Lopetegui e Solari nel Real Madrid?

"Lo vedo molto simile, non vedo grandissime differenze. A livello psicologico invece vedo diverse cose diverse, è un momento totalmente differente rispetto alla gara di andata".

Ha parlato di mancanza di cattiveria: si allena questo tipo di caratteristica?

"Il concetto di cattiveria è una cosa astratta. Se Kolarov calcia in porta ridendo e scherzando fa meno gol rispetto a se calcia concentrato. Questa cosa si allena ed è un esame di coscienza che mi faccio tutti i giorni".

Come si esce da questa situazione?

"Kolarov ha parlato in maniera positiva, è giusto mandare questi messaggi. Quindi affrontiamo questa gara con grande determinazione, raddoppiando quello che dobbiamo fare in campo. Nella vita non ci si abbatte, nei momenti di difficoltà bisogna fare qualcosa in più. Dobbiamo trovare maggior continuità, è il nostro difetto più grande".

C'è la possibilità di tornare al centrocampo a tre vista l'assenza di Pellegrini?

"Di formazione non voglio assolutamente parlare per non dare vantaggio agli e a voi. Non ho deciso ancora niente, nemmeno il sistema di gioco. Penso. Penso a tutto. Non lo so come giocheremo, ma tutti avranno la possibilità di giocare, giovani e non giovani. Domani potrebbero esserci ancora sorprese, non lo so e non vi dirò nulla".

Rispetto alla gara d'andata, nel vostro momento peggiore, quanto è cambiata la Roma?

"Sicuramente è cambiata come identità ma non è sufficiente questa crescita, c'è un altro percorso da fare per non incappare in queste trappole dopo la sosta. Non può essere una coincidenza, ci sono troppo indizi, a questa squadra manca continuità. La condizione è cambiata, anche i giovani sono cresciuti, anche se qualche alto e basso nel loro percorso ci può stare, te lo devi aspettare".

La reazione di Kluivert quando è stato sostituito non è piaciuta. Hai parlato col giocatore?

"Questa mi è nuova, non ne so nulla e non mi hanno detto niente. L'ho visto sereno, non saprei rispondere ma oggi glielo chiedo e ti faccio sapere".

Ti senti di promettere qualcosa per domani ai tifosi che saranno ancora 65mila?

"Non solo per domani, ma sempre: dare il massimo per questa maglia. Il Champions League abbiamo fatto un percorso importante, ma i nostri tifosi hanno ragione a essere arrabbiati. Il fatto che siano 65mila è bello, il fatto che siano arrabbiati è normale. Mi auguro di essere più contento dopo domani, dobbiamo promettere il massimo impegno e questo il tifoso deve chiederci, poi se mi viene a parlare di scelte e di modulo mi incavolo".

Si aspettava un crollo del genere dopo la gara d'andata, forse la migliore del ciclo Lopetegui?

"Domani è un'altra storia, ma se vogliamo portare a casa i tre punti contro il Real Madrid servirà una grande partita. Non mi sono dato una spiegazione per il loro crollo, ho già tanti cavoli in casa mia che non posso pensare ai problemi del Real Madrid".

14.10 - Termina qui la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco.