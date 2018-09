LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Dzeko tornerà titolare e ritroverà il gol"

Diretta su TuttoMercatoWeb.com. Premere F5 per aggiornare la pagina!

13.40 - Tempo di derby, quello "vero", non ce ne voglia il Frosinone. Per il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco presenta la stracittadina di Roma in conferenza stampa alla vigilia della gara più attesa dalla città. Dopo il successo sul Frosinone, i giallorossi vanno alla ricerca della sfida in grado di cambiare le sorti di una stagione intera. A breve, in diretta scritta su TMW, tutte le dichiarazioni del tecnico romanista: "E' una partita importantissima per noi, per la continuità e come sapete il derby è una partita a sé e ci può essere utile per riportare l'entusiasmo. Svolta contro il Frosinone? Parlando tatticamente può essere una base di partenza, ma sapevo già in passato di poter lavorare su due sistemi, e ripeto che conta l'atteggiamento. Ma non voglio dare vantaggi alla Lazio".

Manolas ha recuperato?

"E' da valutare oggi, ha avuto anche qualche problemino generale, tra oggi e domattina decideremo. E' un giocatore in dubbio".

De Rossi sarebbe alla quarta partita in dieci giorni: è un sacrificio possibile?

"Non è un sacrificio, ogni giocatore vuole sempre scendere in campo. De Rossi ha caratteristiche diverse da un Under che è uno scattista, bisogna considerarlo. La stanchezza può essere più mentale che fisica, ma De Rossi domani sarà il capitano della nostra squadra".

Pensa ancora allo Scudetto in questo momento, a dieci punti dalla vetta?

"Non siamo competitivi e l'ha detto il campo, dispiace essere così indietro ma lavoriamo per recuperare punti in classifica. Dobbiamo migliorarci giorno dopo giorno, credo nella crescita della squadra cercando di recuperare posizioni. A Roma di scudetti se ne son vinti pochini, siamo qui per cercare di recuperare".

Per il futuro suo quanto è importante questa partita?

"E' importante per il futuro della Roma, non per il mio. Io rappresento la Roma e cerco di fare del mio meglio per portare avanti questa maglia che mi tengo stretta. Cercherò di fare di tutto perché la squadra, non Eusebio Di Francesco, possa portare avanti un determinato cammino di crescita".

Dopo l'ultima partita gli attaccanti hanno reso merito al lavoro di De Rossi e Nzonzi. Sono diventati imprescindibili?

"Abbiamo altri centrocampisti come Cristante e Pellegrini, in questo momento giocando 4-2-3-1 anche loro verranno alternati".

Quanto conterà El Shaarawy in questa partita?

"È in crescita, si sta assumendo responsabilità. Gli è mancata continuità nella partita, deve continuare e non smettere mai, bisogna dimostrare giorno dopo giorno di essere giocatori importanti".

I tifosi l'hanno risparmiata dalle critiche, ne è felice?

"Non mi è sembravo così, parlo in generale. A me interessa che vengano applauditi i ragazzi e non il mister, sono loro i protagonisti che ci fanno vincere le partite. Il romanismo è quello visto a Bologna, ci hanno sostenuto fino all'85°. Starà a noi trascinarli, con il nostro desiderio di fare la partita e in questo a volte siamo mancati e non ce lo possiamo permettere".

Sul gol del 4-0, contro il non eccezionale Frosinone, il movimento di Kolarov è uno dei pochi alla Di Francesco: inserimento, profondo, che fa andare in gol la squadra. La coppia Nzonzi-De Rossi, è in grado di fare anche questo tipo di giocate?

"Il dinamismo ce l'abbiamo, magari paghiamo in inserimenti per caratteristiche. A loro chiedo di accompagnare sempre la giocata, Kolarov lo ha fatto molto bene e credo che possa essere un'aggiunta a centrocampo, ne ha le caratteristiche. Cristante lo ha fatto bene con il Chievo, facendo gol. Lo stesso Pastore si è inserito bene 3-4 volte, più si riempe l'area e meglio è, lo chiederò anche a De Rossi e Nzonzi".

Il 4-2-3-1 ha dato equilibrio, ma difendete abbastanza male. Come si riesce a conciliare queste due cose?

"Non è scontato che si giochi ancora con questo modulo, magari domani ci potrà essere anche qualche sorpresa. A volte si difende bene anche attaccando, quello che determina tutto è il risultato. Mettere due giocatori dentro il campo è fondamentale, ti permette di prendere più ripartenze esterne, con un tempo in più per andare a difendere. Questo ci può aiutare. Sono fondamentali loro, è quello che sto ricercando".

Cos'è che ha in più la Lazio in questo momento?

"Hanno fatto acquisti di esperienza, già pronti, da Badelj a Correa ad Acerbi, che è un giocatore di altissimo rendimento, devo fargli i complimenti. Pochi acquisti di esperienza e ha dato continuità a una squadra che ha fatto bene, con un sistema di gioco. Può essere un vantaggio. Stanno dimostrando di avere grande continuità, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi".

Dzeko è stato incisivo solamente alla prima giornata. Cosa si aspetta da lui qualora giochi domani?

"Ha avuto occasioni importanti per fare gol e non ci è riuscito, a noi interessa la grande partecipazione alla manovra. Domani partirà titolare e ritroverà anche il gol, a me interessa il suo coinvolgimento nel lavoro di squadra, l'anno scorso ha fatto la differenza. Tutto parte da un discorso di sacrificarsi, pensando meno al gol e più alla squadra".

Nell'ultima partita Santon ha offerto una ottima prestazione, è ipotizzabile uno spostamento di Florenzi a centrocampo?

"Fa molto meglio l'esterno alto o basso che la mezzala, secondo me. Credo abbia anche bisogno del riferimento della linea laterale. Avendo Santon e Karsdorp che deve crescere e che si sta allenando con un piglio differente, e deve continuare così, le alternative crescono".

