LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Fisicamente il Liverpool è stato superiore"

Vigilia di campionato per la Roma, attesa domani dalla sfida di campionato contro il Chievo Verona. A prendere la parola in conferenza stampa è il tecnico giallorosso, Eusebio Di Francesco. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb:

Sugli scontri di Liverpool: "Condanno ogni forma di violenza. Siamo tutti vicini al tifoso colpito e alla sua famiglia. La gara di ritorno deve essere una festa di gioia e di sport. E' un appello che faccio alla nostra tifoseria".

Sulle condizioni mentali dopo Liverpool: "Tutti molto dispiaciuti. Ci aspettavamo una maggior capacità di rimanere in partita. Adesso col Chievo i ragazzi vogliono rifarsi del ko. In campionato abbiamo quattro gare determinanti".

Sul Chievo: "E' abituato a lottare per salvarsi. ha giocatori esperti e questa è un'arma a loro favore. Noi però dobbiamo vincere in tutti i modi. fare gol subito senza prenderlo, dobbiamo essere incisivi sotto porta".

Ancora sulla gara di Liverpool: "Abbiamo fatto molto bene i primi 25 minuti. Alla prima occasione di Mane siamo andati un po' in difficoltà. Fisicamente il Liverpool è stato superiore. Abbiamo dato l'impressione di essere un po' smarriti e impauriti, ma sono cose che non devono capitare. Dobbiamo esser più spigliati anche a fare determinati duelli".

Sugli infortuni: "Abbiamo fuori Perotti e Strootman. L'olandese mi auguro di averlo per il Liverpool. Sicuramente ci saranno dei cambi in vista del Chievo".

Su Schick con Dzeko: "Sì, ritengo che lui sia differente dalla classica ala. Da parte sua ci vuole maggiore sacrificio per la fase difensiva ma ha una condizione fisica e mentale ottimale. Potrebbe essere della partita".

Sulla possibilità o meno di rimontare col Liverpool: "La stessa domanda mi è stata fatta prima del Barcellona. Chi non ci crede può stare a casa. Una partita di ritorno con 70mila persone e noi non ce la dovremmo giocare? Non voglio neanche parlarne perché altrimenti mi incazzo. Ho il desiderio che la mia squadra sia accompagnata da tutto l'ambiente. Prima col Chievo, poi col Liverpool. Per tutte le scelte negative, prendetevela con me, e lasciate lavorare la squadra".

Su Silva e Peres: "Sì, potrebbero giocare tutti e due o uno dei due ma hanno dimostrato di essere pronti. Silva ha fatto una gara di intelligenza, ha fatto il suo senza strafare, considerando che era alla prima gara dopo tanto tempo".

Sulle parole di Keane ("Se fossi nei panni della Roma mi ritirerei"): "Non so che lavoro faccia, non mi interessa e non gli devo alcuna risposta. Sono cose dette anche prima della gara col Barcellona. Le risposte è giusto darle in campo. Ricordiamoci sempre dove siamo arrivati. Salah ha fatto la differenza all'andata, speriamo al ritorno sia uno dei miei a fare la differenza".

Sulla Roma meglio in Champions che in campionato: "Non penso sia un paradosso. Quando hai due competizioni è normale fare più fatica su un fronte. La Juventus è la più abituata a competere su più fronti. Noi quest'anno potevamo fare sicuramente meglio in campionato, ma in Champions stiamo facendo qualcosa di straordinari. Dobbiamo aspettare la fine della stagione per poter giudicare il nostro lavoro".

Termina la conferenza stampa del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco.