LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Gara coraggiosa, sconfitta che brucia"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus batte la Roma 1-0, nel posticipo della 17esima giornata di serie A. Decide la gara un gol di Mandzukic al 35esimo del primo tempo. Dopo il successo contro il Genoa, i giallorossi non riescono a sfare il tabù Stadium: 9 sconfitte su 9, tra campionato e Coppa Italia nel fortino bianconero. Nel post gara, il commento di Eusebio Di Francesco: Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa. "Elementi positivi? La classifica è cortissima, che per noi è un vantaggio, perché la zona Champions rimane vicinissima. Siamo stati bravi a tenere un buon possesso palla nel secondo tempo, ma meno bravi a concretizzare. Nel primo tempo si è visto il nostro momento contro il loro" le prime parole dell'allenatore giallorosso.

REAZIONE DI FORZA - "Non abbiamo avuto paura nell'affrontare grandi giocatori. Esempi positivi come Mandzukic, che va a fare il centrale in difesa, sono da memorizzare. Una sconfitta che brucia, che dà fastidio. Nel secondo tempo ho visto tante cose buone. Siamo un po' mancati nell'attaccare la porta. Il gol? A volte tirare addosso agli avversari non va sempre bene. Avevamo preparato bene la partita, l'errore di Santon è stato quello di non andare in contro al pallone. Serviva una partita quasi perfetta, e non lo siamo stati".

DZEKO E FLORENZI - "Non so se lo metterò dall'inizio mercoledì. Ha fatto una buona gara, era molto che non vedeva il campo. Abbiamo affrontato senza timore, con una buona personalità. El Shaarawy e Pellegrini possono essere convocabili alla prossima. Il cambio di Florenzi? Non era nella miglior giornata, ma volevo un giocatore con altre caratteristiche".

Termina conferenza alle 23.17.