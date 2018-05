LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Ho visto rinascere il senso d'appartenenza"

Diretta su TuttoMercatoWeb.com. Premere F5 per aggiornare la pagina!

13.35 - Dopo la fine della campagna europea, per il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco è già tempo di tornare a pensare al campionato e in vista della prossima gara, le motivazioni sono comunque alte. Seguiremo le parole del trainer giallorosso attraverso la nostra diretta testuale in vista del posticipo della terzultima gara di campionato, che si giocherà domani sera contro il Cagliari. Prende la parola il tecnico: "E' stata molto impegnativa la sfida col Liverpool, con tante situazioni borderline, avremo tanti giocatori affaticati e le valutazioni dovrò farle tra oggi e domani. Fuori i soliti Defrel, Strootman e Perotti. Il Cagliari avrà tanta voglia di fare risultato e per noi Cagliari è sempre un campo difficile, ci aspettiamo una vera battaglia e dobbiamo affrontarla con le nostre armi".

Di Francesco punto di forza della Roma futura: è un vantaggio per voi?

"Le esternazioni della società vanno in linea col nostro percorso, è l'aspetto più positivo di questo momento. Tutti vogliamo crescere, fare un percorso di mentalità costruttivo. Ne sono molto felice, al momento opportunità ci siederemo per parlare del contratto però bisogna raggiungere gli obiettivi e quello primario è arrivare in Champions".

De Rossi ha parlato dell'esigenza di non smantellare: è d'accordo?

"Quando si fa un qualcosa di positivo è giustissimo dare continuità ad un percorso e non smantellare, sono assolutamente d’accordo. Poi c’è il desiderio di tanti calciatori, che io non posso conoscere fino alla fine del campionato, alla base di questo è fondamentale l’obiettivo Champions. E’ fondamentale per ragionare in questo modo raggiungere il nostro obiettivo".

La Champions ha fatto emergere la personalità di qualcuno nella Roma?

"Più che personalità io dico senso di appartenenza. A livello di desiderio c'è mancato qualcosina secondo me ma è stato bello vedere l'unità. Ho rivisto un grandissimo senso di appartenenza e deve nascere in questo ambiente e all'interno della squadra".

Percentuali di qualificazione Champions tra Lazio, Roma e Napoli?

"Oggi come oggi dobbiamo ragionare sul discorso dei sei punti necessari, ma soprattutto dei tre contro il Cagliari. Abbiamo consumato tanto contro il Liverpool, domani devo mettere in campo una squadra che se la può giocare con una squadra rabbiosa e vogliosa di salvarsi. Fra Inter e Lazio non mi interessa chi arriverà con noi in Champions".

El Shaarawy è uscito coi crampi mercoledì: è uno di quelli che valuterà?

"Dobbiamo valutarlo tra oggi e domani, ha speso tanto e ha fatto veramente bene in queste ultime gare".

De Rossi e Gonalons possono coesistere?

"Secondo me sì ma dipende da che tipo di partita vuoi fare. Gonalons può fare anche la mezzala. Adesso ho tanti giocatori stanchi, può essere una soluzione valida".

L'aspetto tattico, mentale e organizzativo dove siete più cresciuti?

"Mi è piaciuto tanto il saper lavorare sugli stessi principi anche cambiando modulo di gioco. Mi sono reso conto di tante cose che non sto qui a diversi, anche sul sistema di gioco che può darci vantaggio in futuro. Ci sono tanti spunti interessanti di questo campionato che ci hanno fatto crescere. Ciò che mi piace tanto è la voglia di non essere mai passiva, ma sempre attiva".

13.58 - Termina qui la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma.