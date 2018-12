LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Inammissibile difendere come oggi"

PREMI F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Fonte: Dal nostro inviato a Plzen

Dopo la sconfitta contro il Viktoria Plzen per 2-1 in Repubblica Ceca, ecco le parole in conferenza stampa del tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco:

Sull'atteggiamento della Roma: "Hanno fatto molto meglio in altre partite. Siamo partiti benino ma poi ogni ripartenza ci mettevano in difficoltà. La cosa che mi è piaciuta meno è la fase difensiva, inammissibile difendere così. Farò tante valutazioni in questo senso anche in base alle caratteristiche dei calciatori".

Sul momento forse più brutto da quando è a Roma: "Da allenatore è il peggiore momento. Da calciatore ci sono stati momenti anche più difficili e particolari. Adesso però penso al presente: dobbiamo venirne fuori il prima possibile".

Sul ritiro e sul perché la squadra non lo segue: "Non mi piace questa domanda. Non puoi determinare tu se la squadra mi segue o meno, perché il tuo lavoro è diverso e non puoi sapere queste cose. Non rispondo neanche sul ritiro".

Sul nervosismo dei calciatori: "Sicuramente non deve succedere ma può accadere. Noi dobbiamo essere bravi ad evitarlo perché le sconfitte sono di tutti, siamo tutti responsabili. Dobbiamo guardarci meglio dentro, tutti quanti".

