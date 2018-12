LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Io non scappo, non sono abituato a farlo"

Premi F5 per aggiornare, segui la diretta della conferenza stampa su TuttoMercatoWeb.com

13.45 - Periodo nerissimo per la Roma: il tecnico Eusebio Di Francesco però non si sottrae alla conferenza stampa della vigilia della sfida al Genoa, in programma per domani sera all'Olimpico. Il mister è atteso a Trigoria alle 14.00 per il consueto intervento davanti ai giornalisti capitolini in un momento difficilissimo per la squadra dopo l'ennesimo ko pesante, a Plzen.

Se De Rossi: "Ieri ha fatto un terzo dell'allenamento, sarà sicuramente convocato. Al di la del suo utilizzo ho il desiderio che stia con la squadra e lui vuole stare con noi. Che Genoa mi aspetto? Hanno avuto una ottima reazione domenica scorsa, gli attaccanti si integrano alla squadra. Kouamé molto interessante, di grande prospettive e un bomber come Piatek".

Al termine della gara di Champions avete parlato sia lei che i giocatori, vi siete confrontati?

"Abbiamo valutato gli errori fatti e ho visto nei ragazzi una gran voglia di rivalsa".

Cosa rappresentano questi novanta minuti per lui?

"Pensiamo a vincere una partita importante, rappresenta un nuovo inizio. Siamo messi tutti in discussione, io lo sono dalla partita con il Milan, va affrontato tutto nel modo giusto. Bisogna caricare la partita dal punto di vista emotivo, ma non troppo".

Ha lavorato sulla difesa a tre e sull'inserimento di un falso nueve?

"Tutto è possibile, al di la del discorso tecnico-tattico serve ritrovare spirito di squadra e capacità di vincere i duelli dentro la partita ed è quello che ci è mancato a Plzen. Ho lavorato anche sulla difesa a tre".

Abbiamo rivisto dopo tanto tempo Perotti contro l'Inter: a che punto è la sua condizione?

"Diego ha avuto due giorni di recupero dopo aver fatto un quarto d'ora, non è ottimale la sua condizione quindi. Ci siamo resi conto che aveva bisogno di tempo in più. Mi auguro di avere delle risposte importanti oggi e di poterlo utilizzare domani a gara in corso".

La distanza fisica con Pallotta si sente in questo momento difficile?

"E' stata strutturata questa società in un certo modo, dire queste cose ora che le cose non vanno bene non serve a molto. I miei riferimenti nella società ce li ho, in primis Monchi".

Come sta affrontando questo momento a livello personale? Sente la tifoseria vicina a lei?

"Io sento i ragazzi vicini, io devo dare qualcosina in più a loro più che loro a me. Dai tifosi mi aspetto sostegno e ho ricevuto messaggi da tifosi veri di vicinanza per quello che sono e per quello che ho rappresentato. Io sono DiFra e sento di poter dare ancora qualcosa a questa squadra".

Potrebbe fare lei un passo indietro? In quali circostanze potrebbe pensarci?

"Io non scappo, non sono abituato a farlo. Il rispetto per il lavoro è affrontare le cose in faccia e affrontarle".

Domani ancora Schick titolare?

"Mi interessa in primo luogo la Roma. Parlare sempre di Schick è stucchevole, a me interessa prima di tutto la squadra al di là dell'aspetto di Patrik che in certi momenti può avere delle difficoltà. Ci aspettiamo molto di più da lui, ma dobbiamo aiutarlo anche noi. Domani non scenderanno in campo dei nomi ma una squadra che indosserà una maglia prestigiosa con scritto AS ROMA".

Da cosa è rimasto deluso maggiormente in questo periodo?

"Non ho il tempo di pensare alle delusioni, devo pensare positivo. Nella vita ci sono persone che ci deludono e poi restano tutta la vita al nostro fianco. L’importante è farsela passare. Magari estrapolate le mie dichiarazioni, ma io mi limito ad analizzare. Cerco di far capire dove ci sono errori, non lo faccio per puntare il dito contro qualcuno. Non faccio giri di parole. Va fatto anche con i ragazzi per farli maturare".

Cosa manca ai nostri giovani, che sono chiaramente quelli a soffrire di più dal punto di vista della continuità?

"La cultura che c'è in Italia, a partire da stampa e Settore Giovanili non aiuta. Il giovane ha un tempo di maturazione, può sbagliare e cresce velocemente. I giovani hanno un tempo differente e metterli tutti insieme non è giusto, specie in questo momento. Io lo farò anche perché sono costretto e perché ritengo che alcuni giovani abbiamo caratteristiche importanti ma dire che abbiamo pareggiato a Cagliari per colpa dei giovani è sbagliato. L'Ajax costruisce sui giovani".

14.23 - Termina qui la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma.