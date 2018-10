LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Kolarov-De Rossi out. Sfruttiamo Dzeko"

Premi F5 per aggiornare la diretta.

Dopo la sosta si torna a pensare al campionato. Fra pochi minuti il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco presenterà, dalla sala stampa di Trigoria, la sfida di domani contro la SPAL. Su TMW potrai seguire in diretta le dichiarazioni del tecnico giallorosso.

Su come sta la squadra: "Kluivert e Nzonzi ancora non si sono allenati, ma in generale stanno bene. Schick ha qualche problemino, lo valuteremo oggi ma credo stia bene".

Sui titolari: "Terrò conto del minutaggio dei giocatori, anche se non so se per questa o per la prossima. Due gare vicine si possono sostenere e presto torneranno a disposizione Kolarov e De Rossi, spero rientrino in gruppo dopo la SPAL per essere disponibili col CSKA. Per domani non saranno convocati".

Su De Rossi allenatore in futuro: "E' già un mio collaboratore... E' già molto bravo, sta aiutando tanti ragazzi ed il fatto di essere un centrocampista lo aiuterà. Secondo me lo potrà fare, anche se andranno valutate molte cose".

Ancora su Schick possibile titolare: "Giocherà chi mi darà garanzie, ma ancora non ho deciso. Vedremo oggi".

Su Dzeko: "I meriti dei miglioramenti sono suoi. Ha potenzialità enormi, che a volte non si rende conto di avere. Gli manca solo un po' di continuità, a tratti non si mette a disposizione dei compagni ma sta lavorando bene. Edin va sfruttato in questo momento".

Su Coric: "E' un centrocampista, non credo possa fare l'esterno. Lo sto valutando e lui sta migliorando".

Su Pastore: "E' rientrato ieri, sarà quasi sicuramente convocato. E' a disposizione, anche se non conosco nel dettaglio la sua condizione. Ha lavorato bene e si è messo a disposizione, poi la reale condizione la dobbiamo valutare".

Su Perotti e i problemi fisici continui: "Perotti lo stiamo valutando, lo vogliamo riportare in campo nelle migliori condizioni per non farlo fermare più. Sono dispiaciuto per Diego, vive il calcio con amore e psicologicamente questi stop non sono semplici da gestire. Noi siamo qua per aiutarlo".

Sui pochi contrasti: "Lo sappiamo e ci stiamo lavorando per migliorare questi dati e crescere in tutte le competizioni".

Sul periodo buio alle spalle: "Io credo che domani avremo una partita complicata, ultimamente ha fatto buone prestazioni seppur con scarsi risultati. Ha ottimi calciatori, pensate che Lazzari è il calciatore che fa più dribbling in tutto il campionato. E' una gara complicata. Abbiamo superato il momento ma nel calcio serve continuità. La strada è giusta, ma dovremo continuare così con impegno e continuità".

Su Zaniolo davanti alla difesa: "Esperimenti se ne possono fare tanti. Io però ora devo dare certezze. L'ho sempre impiegato da trequartista o interno, secondo me non è ancora pronto per giocare davanti alla difesa anche se durante le partite potrebbe anche succedere".

Su Luca Pellegrini: "Giocherà titolare anche in questa partita, voglio dare continuità al suo percorso di crescita. Lui deve solo pensare a continuare a lavorare così, ha grande fisicità e grandi mezzi e deve solo imparare a sfruttarli meglio".