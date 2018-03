LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "La famiglia sarà tutta per Federico domani"

Diretta su TuttoMercatoWeb.com. Premere F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

12.45 - Dopo la pausa per le nazionali, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco presenta la prossima sfida al Bologna in conferenza stampa, da Trigoria. Seguiremo le parole del trainer giallorosso attraverso la nostra diretta testuale: "Sono rientrati tutti i nazionali in ottime condizioni tranne due, Pellegrini per esempio non sarà della sfida ma penso sia recuperabile per il Barcellona. Mentre ha avuto qualche problemino anche Under, che stiamo valutando in questo momento, vedremo se convocarlo o meno".

Per la sfida di domani inciderà più l'aspetto fisico o mentale nelle sue scelte?

"Entrambi. Sono tutti fondamentali. Ho parlato con tutti. Ci sono giocatori che sono stati utilizzati in maniera giusta. Altri hanno giocato tanto e devo valutare".

Dzeko o Schick per l'attacco?

"O giocherà l'uno o l'altro, stasera farò meglio le mie valutazioni. Di sicuro non giocheranno entrambi".

Chi partirà dal primo minuto visti i problemi a Under?

"Perotti, El Shaarawy e Gerson si giocano il posto, quello più sicuro di giocare è El Shaarawy. Defrel è tornato a disposizione ma ha meno allenamenti a disposizione e non partirà dal primo minuto".

Quanto pesa il pensiero in ottica Barcellona?

"Loro cercheranno di fare del loro meglio e noi dobbiamo pensare solo al Bologna, anche perché non hanno mai vinto con una big, ho letto".

Schick ha fatto un lungo viaggio ma è tornato carico: meglio affrontare un viaggio e tornare più motivato o meglio averlo a Trigoria e allenarlo al top?

"Avrei preferito averlo qui, ma l'aspetto mentale è importantissimo e averlo carico è molto importante. Vedremo, se giocherà, come risponderà".

Il dubbio tra Schick e Dzeko è l'unico che si trascina in ottica turnover?

"Non posso dirvi altro. Abbiamo in sette giorni abbiamo tre gare importantissime, anzi quattro in dieci. Da qualche parte dovrò muovere, quindi oggi o le prossime, ci sarà per forza di cose qualche cambiamento. Domani però farò il "giusto", il grosso magari lo farò più avanti. Stabilire chi giocherà con la Fiorentina è impossibile. I problemi sono sempre dietro l'angolo, guardate quello che è successo oggi a Under".

Domani la tua famiglia sarà divisa a Bologna:

"Purtroppo no, è tutta per mio figlio (ride, ndr). Forse il più piccolo tiferà per me, perché abita qui. Lui è cresciuto tanto e non è in periodo in cui non sta facendo benissimo, deve ancora migliorare e crescere per fare quello che ha fatto il papà, ma mi auguro possa fare molto di più".

Kolarov ha più chance di giocare o di riposare?

"Ci sono più possibilità che possa giocare".

Nainggolan ha detto che non si spiega il calo di quest'inverno. Con il senno di poi, lei si dà una spiegazione?

"Ha parlato di questi anni, in realtà. Ci stiamo ragionando, sicuramente si può fare di più per non far calare la squadra. Dopo il Qarabag possiamo aver mollato qualcosa, sbagliando. Si dà sempre colpa all'ambiente, ma dobbiamo crescere qui dentro. Poi dal punto di vista fisico la squadra è tornata a brillare, nel momento difficile non siamo stati in grado di portare a casa i risultati, dovevamo essere più cinici".

13.16 - Terminata la conferenza stampa del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco.