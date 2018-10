LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Leziosi nella ripresa ma tre punti fondamentali"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

23.11 - Si è conclusa la rapida conferenza di mister Di Francesco.

Su Luca Pellegrini: "Ha preso una botta al polpaccio nel primo tempo e nell'intervallo non l'ho visto tranquillissimo. Avevamo difficoltà in fascia, con il terzino che doveva dare copertura alle fughe di Caputo dietro Fazio. Era anche ammonito. Sono contento della sua partita: ci può essere d'aiuto e non scordiamoci che è un '99".

Sulla tensione che non va mai abbassata e quanto manca a diventare una grande: "Manca, e ci stiamo lavorando. Non si cambiano le stagioni con la bacchetta magica, anche se vincere certe partite è fondamentale. E se vogliamo chiudere le sfide dobbiamo essere meno leziosi, siamo stati troppo leggerini. Prendiamo spunto anche dagli errori fatti, soprattutto nel secondo tempo".

Nzonzi sta migliorando? "Sì, soprattutto nei movimenti per la mediana doppia. Mi son piaciuti più nel primo tempo, nel secondo invece non mi hanno lasciato soddisfatti ma la vittoria per noi era importantissima".

23.09 - Ecco Di Francesco nella sala conferenze del Castellani.

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, tra qualche minuto si presenterà nella sala stampa dello stadio Castellani, dove la squadra giallorossa è riuscita ad imporsi 0-2 in casa dell'Empoli, per analizzare i principali temi dell'incontro nella canonica conferenza del post-partita.